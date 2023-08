Monalisa define su sonido más personal en el single 'Nadie dijo'

A finales de 2022, la banda extremeña Monalisa modificó su formación (pasó de seis a tres miembros) y con afán de expandir su música mucho más allá, también decidió afrontar el futuro, asumiendo la profesionalidad y buscando un sonido más personal que les definiera. Y fruto de ese radical cambió ya está disponible ‘Nadie dijo’, su nuevo single, informa su gabinete de comunicación en una nota de prensa.

Monalisa, que surgió en 2021 de la mano de Antonio Mariscal con un primer single con el nombre de la banda, publicó con su nueva formación su primer álbum en 2022, con una gran acogida por parte del público, medios musicales y culturales. Y este nuevo single es, según la nota, un claro reflejo de esa intención de crecer y por ello han contando en la producción con Alberto Pérez, guitarrista de una significativa y desbordante nueva gran banda, como es Izal. La canción se registró en los Estudios Guantánamo de Mérida asistidos por Luis Cotallo y Juan ‘Chino’ Flores.

«‘Nadije dijo’ habla de valentía y determinación, porque nunca es tarde para enfrentarse a la realidad y cambiar el rumbo de las cosas. Su sonido juega con diferentes planos y destaca por su elasticidad y el perfecto empaste reflejado en un pegadizo estribillo», explica la nota, en la que también se informa de que el vídeo ha sido rodado por el afamado fotógrafo y filmaker extremeño Paco Pulido (Robe, River Hakes, Everesting, …) asistido por Vicente Barbero y sirve para terminar resolviendo el misterio del vestido de novia que aparecía en el videoclip de Monalisa ‘La Rienda’, perteneciente a su primer disco, saliendo además personajes que ya aparecen en otros videoclips del grupo, como inolvidable chica del vestido de ‘Improvisar el Mañana’ o la pareja de amigos de ‘Monalisa’.

Grabando el segundo disco

hora Monalisa se encuentra en proceso de grabación del segundo disco, que para diferentes singles está contando con diferentes equipos de productores, estudios de grabación, mastering, etc. No hay que olvidar que para el anterior, ‘Un buen plan’ la banda extremeña se desplazo a los Blind Estudios de Barcelona donde trabajaron con los productores Santos & Fluren (Viva Suecia, Love of Lesbian, Izal, Sidonie, Zahara, Rigoberta Bandini, …).

La gira comenzará el 10 de agosto en Pescueza y terminará el 31 del mismo mes en Casillas de Coria

Con tal fin, en breve regresará al estudio de grabación con el productor Carlos Hernández Nombela (Los Planetas, Carolina Durante, Viva Suecia, Joaquín Sabina, Sidecars, etc) para completar los temas que se incluirán en este segundo álbum, aún sin título y que tienen previsto que se publique durante 2024.

Pero antes, a Óscar Trigoso a la batería, Conchy Mendo a la voz, y Antonio Mariscal al bajo les toca irse de gira este mes de agosto por la provincia de Cáceres haciendo llegar su música a Pescueza (día 10), Aldeanueva del camino (19), Santa Cruz de la Sierra (25), y Casillas de Coria (31).