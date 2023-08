Marcelo Criminal daba el pistoletazo de salida al verano en junio presentando un triple single, La antepenúltima casa de apuestas, con 3 de los 22 cortes que completarán su próximo álbum (¿hace cuánto que un artista independiente no se atrevía con un doble LP?). Otro adelanto, el más reciente, de ese esperado doble álbum fue El día que Murió Pedro Sánchez, aparecido en la víspera del inicio de la campaña electoral; en él ha colaborado el cantautor asturiano Nacho Vegas. A alguien de su discográfica (Sonido Muchacho) se le ocurrió mandársela a ver si quería colaborar, y le gustó. Se trata de "folk de ciencia ficción, canción protesta, una broma extraña, una distopía cañí...". Marcelo ha creado una historia de misterio que podría recordar a la novela Asesinato en el Comité Central de Vázquez Montalbán, pero que en realidad está inspirada en la canción Murder most foul de Bob Dylan, una letanía que habla de la muerte de Kennedy, con la que Marcelo, al que llamaron ‘el Daniel Johnston murciano’ por el espíritu que desprendía su música y su actitud, vuelve a hacer gala de su gran capacidad para hilar palabras que desbordan contenido. Es un talento innato. Marcelo lo tiene, y como una actitud crítica ante la vida, despliega con astucia diversas reflexiones.

Muy oportuna El día que murió Pedro Sánchez, con (o sin) las elecciones, para poner encima de la mesa la situación política. ¿Cuál es tu diganóstico?

No tengo ningún diagnóstico, solo una cierta curiosidad por el futuro.

Haciendo concidir el lanzamiento con el inicio de la campaña electoral, ¿se buscaba alguna reflexion?

Pensé que, si la canción salía después de las elecciones y Pedro Sánchez hubiese perdido, se habría interpretado de formas que me parecen menos interesantes, así que con el anuncio de las elecciones adelantamos el lanzamiento, aunque no he podido evitar las aburridísimas interpretaciones literales.

Sorpresa que te haya acompañado Nacho Vegas. ¿Cómo surge la colaboración? ¿De qué se ha hecho cargo él?

Adrián, de Movidas Ardilla, me vio cantarla hace un año y pico en un concierto y se le ocurrió que podría ser divertido que participase Nacho Vegas. Desde el sello compartieron la idea con su gente y él se prestó de forma muy generosa. La aportación es lo que se ve, canta unos coros en los estribillos y en una estrofa.

¿Cómo nace esta canción tan inquietante? ¿Cuál es su sentido? Me sugiere la novela Asesinato en el Comité Central de Vázquez Montalbán.

Me apetecía hacer una canción que fuese narrativa, ficticia y misteriosa, que abriese una puerta a un mundo que no es el nuestro, habitarlo un par de minutos y volver con alguna sensación nueva. Es muy difícil hablar de un ‘sentido’ de la canción porque ya solo lo de pensar si va en serio o en broma me parece muy valioso.

La define tu sello como "folk de ciencia ficción, canción protesta, una broma extraña, una distopía cañí...". En pleno viaje oficial del presidente a Lugo, repentinamente alguien comienza a disparar. ¿Has recibido alguna advertencia por ello?

¿Por la temática de la canción? Solo usuarios semianónimos de internet. Yo creo que más allá del título, que entiendo que es chocante, la canción es claramente una historia ucrónica bastante clásica.

En las imágenes apareces con una indumentaria medieval: capa, cota de malla, como aquella foto de Aznar, y camiseta de Water from your eyes. ¿Rozando el surrealismo?

Yo me monté una película con un apocalipsis tecnofeudalista. La referencia a Aznar fue completamente accidental.

¿Ha cambiado el sentido de la canción tras las elecciones? ¿Te atreves a hacer un pronóstico de lo que sucederá en los próximos meses?

A uno a veces le gustaría que las canciones estuviesen fuera del mundo y que no se mancharan, pero no se puede evitar que las cosas que pasan puedan darles nuevos significados. Aunque parezca una tontería pretenciosa, para mí es de las canciones menos políticas que he hecho, así que sí, me apetece que pase este momento para que pueda adquirir otros sentidos. Por supuesto que no me atrevo a pronosticar nada, no soy nada valiente.

Antes estrenaste La antepenúltima casa de Apuestas, nuevo triple single. ¿Nos haces una breve descripción de su contenido? ¿Cuál es el mensaje?

Son tres canciones pop, una sobre enamorarse estudiando, otra sobre que se muera un amigo, y otra sobre no salir de fiesta. Son algunas de las que más me gustan de las que he hecho y me permito decir que estoy bastante orgulloso de ellas.

¿Te guías más por la televisión que por los periódicos?

Sobre todo por internet. Soy una marioneta en las manos de los magnates tecnológicos.

Te encaminas con este single al lanzamiento de un tercer álbum. ¿Cómo lo estás planteando? El futuro es aún bastante incierto.

El disco está planteado desde hace mucho tiempo, será larguísimo y apocalíptico.

¿Te ves como un cantautor antisistema? ¿Crees que en el pop también debe existir un grado de compromiso? ¿Qué te molesta de lo que te rodea en la actualidad?

No me considero especialmente antisistema, pero intento hacer canciones sobre cosas que interesen a la gente y la angustia del capitalismo en el año 2023 me parece un tema bastante interesante. No creo que en el pop ‘deba’ existir más o menos compromiso, pero sí me parece raro que haya tantas canciones sobre amor o desamor y tan pocas sobre cansancio o dolor físico, tantas sobre salir de fiesta y tan pocas sobre tener resaca.

Me gustaría saber cómo nació la colaboración con Soleá Morente, y cuál fue tu reacción al saber que pondría tu nombre a una canción.

Estuvo en un concierto mío, debió gustarle, y se le ocurrió una canción con ese escenario. Desconozco los detalles porque me da vergüenza preguntarle. Me llamó para contármelo, y me propuso que hiciese una estrofa yo. Sentí una responsabilidad muy grande y cierto pudor, pero, cuando consigo olvidarme de que se llama Marcelo Criminal, creo que es una canción bastante buena.

También has colaborado con Tigres Leones o Ghouljaboy. ¿Qué han significado para ti?

Son artistas que me han inspirado y han hecho que mi paleta musical sea más grande, así que me siento muy honrado de haber podido trabajar con ellos.

¿Has vuelto a confiar en Álex López? ¿Te tiene bien cogida la medida?

Me siento cómodo trabajando con él, y me gusta cómo salen las canciones. Cambiar no tendría mucho sentido para mí.

No parece que des saltos bruscos entre géneros. ¿Se trata de mantener tu esencia y hacer lo que tú sabes con tus herramientas? ¿Qué coordenadas sonoras sigun estas nuevas canciones?

Creo en el poder de la música pop de toda la vida, pero desconfío de la profesionalización, el virtuosismo y la noción de talento, y supongo que lo que queda en medio es el espacio donde me salen las cosas.

¿Te esperabas estar así en estos momentos? Como bien presume Nacho Vegas, no es necesario irse a Madrid o a Barcelona para desarrollar una carrera.

Sí, siempre esperé estar en verano en casa de mi madre pasando calor. Si te esfuerzas, los sueños se cumplen.