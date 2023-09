"El flamenco respeta sobre todo a sus mayores"

El 13 de agosto en La Unión, Murcia, el bailaor, Yoel Vargas (Yoel Ferré Vargas, Tarragona, 2003), se hizo con el premio ‘Desplante’ en la categoría masculina del Festival Internacional del Cante de las Minas. Sin duda, un antes y un después, para este joven formado en Danza Española, clásica, contemporáneo, Escuela Bolera…etc, y graduado por el Institut del Teatre en 2021. Yoel, que recogió el ansiado trofeo de la mano de otro bailaor catalán, David Romero (ganador el año pasado en Murcia) es una prueba más de que Cataluña, se empeñen algunos o no, sigue siendo un hervidero del flamenco del bueno. Con tan solo 19 años, Vargas tiene un futuro por delante alentador y prometedor que lleva saboreando en escenarios compartidos con grandes figuras del baile como Belén López, Patricia Guerrero, Karime Amaya, Alfonso Losa, María Juncal, entre otros. Actualmente, es componente de la Compañía Manuel Liñanen el rompedor espectáculo “VIVA!!” con el que lleva recorriendo ciudadescomo New York, Londres, México DF o Bogotá. Pero Yoel Vargas no olvida los Tablaos, como El Cordobésen Barcelona (al que volverá en octubre) y otros míticos como Las Carboneras, Los Porches o Flamenco de Leones. Hablamos con Yoel una vez digerido y celebrado el triunfo. El joven bailaor ya tiene preparada las botas para el próximo ‘desplante’. El presente y el futuro, es suyo. Pasen y lean.

Pregunta: Premio Desplante 2023, ¿siente vértigo?

Respuesta: Siento sobretodo agradecimiento a todas las personas que de una forma u otra han hecho posible que llegase hasta aquí, y obviamente, al Jurado del Concurso que tomó la decisión de premiarme. El flamenco es siempre exigente y necesitas de muchas oportunidades, de mucha gente que crea en ti para poder construir una carrera sólida. De momento, tengo los pies en la tierra, con la ilusión de haber recibido un reconocimiento tan importante, pero insisto en que hasta aquí no he llegado solo, y que esa noche estaba especialmente acompañado al cante por Enrique “El Extremeño” y Miguel Ortega, Noño, Santiago a la guitarra y José Cortés “El Indio” al compás.

P: ¿Cómo recuerda esa noche?

R: En plena actuación en la semifinal del concurso estábamos tan concentrados que se me rompió el pantalón y no nos dimos ni cuenta. Estábamos a lo que estábamos y a poco más…La noche de la final disfruté muchísimo de estar dónde estaba y con quién estaba. Y luego de recibir tanto cariño… me llegaban cientos de mensajes de compañeros, familiares y amigos, el móvil estaba ardiendo:”Os prometo que os voy a contestar todos, pero quiero hacerlo de forma muy personal y voy a poco a poco. Muchas gracias.”

P: ¿Cree que su formación en danza, su forma de entender el baile ha influido en la manera de ofrecer su baile flamenco?, ¿en quéle ha enriquecido?

R: El flamenco tiene la enorme ventaja de que los maestros son siempre muy accesibles, y recorren toda la geografía compartiendo con nosotros para que sigamos engrandeciendo al flamenco. A las mujeres, en el flamenco, se les ha permitido ser maestras. y creo en eso, ellas han sido pioneras a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas artísticas. También la generosidad de muchas y muchos grandes artistas fundando escuelas. Gracias a ellos existen enormes espacios donde aprender a bailar. Yo sólo he aprovechado la oportunidad gracias al incondicional apoyo de mis padres, que incluso me llevaban de Tarragona a Granada, a cuarenta grados a la sombra,“para que el niño bailara”.

P: Hay muchos artistas que se piensan mucho el ir o no ir a Murcia, o no se sienten preparados, o necesitaban tiempo…, entiendo que no ha sido su caso, ¿no?

R. Yo no puedo opinar de lo que decidan o no otros artistas, yo con más o menos acierto voy abriendo camino y presentarme al concurso está claro que me ha venido genial. Mi experiencia ha sido buenísima, pero cada uno estamos en un momento diferente.

P: ¿Qué ventaja y desventajas tiene ser tan joven en el flamenco?

R: El flamenco respeta sobre todo a sus mayores. Es normal que se nos exija compromiso y ganas de seguir aprendiendo hasta el último desplante. Que nada se dé por sabido porque hay verdaderos sabios del flamenco que llevan toda vida en ello. Creo que ser joven lo que permite es tener mucho tiempo por delante y yo lo tengo que aprovechar.

P: ¿Cree que su edad es un hándicap a la hora de sentirse respetado por la afición?

R: A la afición yo creo que lo que les gusta es disfrutar. Saben cómo nadie que los flamencos como artistas, nos exigimos mucho a nosotros mismos.

P: ¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora en su carrera?

R: Lo más difícil hubiera sido no poder dedicarme al baile, a partir de ahí, todo implica muchas horas, mucho esfuerzo físico, infinitas repeticiones… días que todo te sale genial y días que el “duende se ha escondío”.

P: ¿Qué aprende estando en la compañía de Manuel Liñán?

R: No hace falta estar en la compañía de Manuel Liñán para aprender de él: es un inmenso artista y ha sido capaz de crear un proyecto de mucho prestigio. Cualquiera puede aprender de su arte y de su esfuerzo. Lo mío como integrante de la compañía ha sido un regalo para aprender infinidad de cosas como bailaor. Liñán y esa forma de mover la cabeza, cada grito en sus remates, la musicalidad de cada tacón…

P: Tiene un grupo de apoyo en Facebook con más de 1.000 miembros…, ¿qué importancia tiene en su carrera?

R: Si las redes sociales sirven para generar más aficionados al flamenco, me parece bien; pero no creo que la carrera de ningún artista se pueda ni se deba medir por cuanta la gente siga en una red social.

P. Habla del Conservatorio Profesional del Institut del Teatre, de Amor de Dios… sus ‘casas’ incondicionales. ¿A quién más le debe la carrera que continúa?

R: La carrera de un artista es un trabajo en equipo. Desde las personas que se ocupan de la limpieza de la sala o del tablao o el artesano que pone los clavos en la bota hasta el propio bailaor. Todos somos imprescindibles, pero eso no hace que se deba o no se deba algo, agradecer siempre y esperar que sigan llegando oportunidades como las que me han dado.

P: ¿Cómo definiría su arte?

R: El arte que yo elijo es el flamenco. Me puedo definir como bailaor incluso como coreógrafo, pero más allá… Lo que quiero es seguir siempre dentro del flamenco y encontrar ahí mi definición.

P: ¿A dónde le gustaría llegar?, ¿Cuántos sueños le quedan y cuantos se han cumplido?

R: Tengo 19 años, así que está casi todo por hacer. Lo pasado este último fin de semana en La Unión ha sido uno de ellos sobre todo por la experiencia artística.