Vamos a poder hablar de cómics

Paso siguiente, inspiración siguiente, siguiente barrida. He estado peor. Y estaré mejor.

Una frase la dice Beppo, el barrendero de Momo. La otra frase la dice Logan, Lobezno, Wolverine. Yo me las repito: una en momentos de estrés, la otra durante los naufragios y los exilios. La carta torpe que Logan les escribe a Jean Grey y Scott Summers cuando se casan es -lo he dicho varias veces aquí- uno de mis textos favoritos.

Entre mis libros de referencia hay un puñado de cómics, desde que era chica: «Dios ama, el hombre mata», de Chris Claremont -mi repertorio cotidiano le debe muchas frases brillantes a este señor- y Brent Anderson (no sé si hay algo que haya releído más); «Super Boxers», de Ron Wilson, John Byrne y Armando Gil (cuando se publicaron, yo tenía seis años); toda la saga de la vida de Alan (sobre todo «La infancia de Alan» y «Martha y Alan»), de Emmanuel Guibert; «La isla» de Mayte Alvarado; la trilogía de Teresa de Borja González (no he leído aún «El pájaro y la serpiente», pero lo sé); «Medea a la deriva» de Fermín Solís; «Vapor», de Max. Y, también, además de toda esta gente, cualquier cosa que hagan José Domingo, David Aja, David Rubín, Fidel Martínez, Javier Olivares, Santiago García y Luis Bustos irá a mi casa sin dudarlo. Me gusta mucha más gente: Seguí, Roca, Chester Brown, yo qué sé: Taniguchi, Masereel, Emma Ríos, Sfar, Frank Miller, Leela Corman, Rutu Modan. Etc.

Jack Kirby

Aprendimos sobre infancias supervivientes en «Paracuellos» (y jamás he estado tan nerviosa como la vez que entrevisté a Carlos Giménez), sobre la nieve de Irán y los prejuicios con «Persépolis»; que la alegría no es suficiente: demandamos euforia, como «Calvin & Hobbes»; nos detuvimos en el Londres victoriano con «From Hell». Lo que más nos gusta son los monstruos, hemos hecho malabares en las estanterías con los «Acme Novelty Library»; si leo los nombres «George Herriman» y «Will Eisner» soy capaz de ponerme de rodillas y la crisis económica y este mundo raro me la explican mejor «Obélix y cía» y Mafalda que cualquier tertuliano.

Si vemos una caseta de perro con el tejado rojo, buscamos a Snoopy en las alturas. Nos gustan las abuelas de Ana Penyas. Laura Pérez Vernetti nos dibujó versos. Alfonso Zapico nos enseñó la historia reciente del norte. Los niños ya no se quedan parados delante de los quioscos para ver los tebeos que han salido, pero yo sí lo hice. Ahora me los recomiendan los amigos.

Uno de esos amigos es Álvaro Pons. Álvaro Pons es un señor bastante importante en mi vida y le pongo siempre como ejemplo cuando hablo de qué debería ser un buen editor. Con mucho amor, me tiró un texto para atrás no sé cuántas veces, porque no estaba escribiendo lo que yo quería escribir, hasta que me senté, algo desesperada, con una Coca-cola y un cigarro delante del ordenador, sin pensar, a teclear y me respondió: «Es la mejor reseña que he leído sobre La infancia de Alan». Moraleja: escribe siempre sin pensar en los lectores. Sobre todo cuando los lectores en los que estás pensando son críticos de cómic.

Este fin de semana, desde esta misma tarde, se celebra el I Fexti, el Festival extremeño de Tebeo e Ilustración y por fin abrazaré a Álvaro Pons y charlaremos sobre el cómic en los museos junto a Roberto Massó y Fermín Solís a partir de las seis de la tarde en El Hospital Centro Vivo de Badajoz. Borja González presenta «El pájaro y la serpiente», Fermín volverá a subirse al escenario, ahora como músico, para actuar con «Hombre tigre» junto a Carlos Rubio y Emilio P. Gil. Y el sábado estará Ester García. Y Fidel Martínez y Elena Masarah hablarán de tebeo y memoria y por la tarde llegarán los portugueses Joao Sequeira y Marcos Farrajota, de Chili Com Carne; Lorenzo Montatore con el crítico Gerardo Vilches; Mayte Alvarado (lean «La isla», de nuevo) y Amanda Baeza y luego tocará Julien Elsie. Alex de la Fuente pintará y habrá una exposición, Panorama, con obras de Mayte Alvarado (¿les he dicho que «La isla»...?), José Domingo, Ester García, Borja González, Javier de Isusi, Fidel Martínez , Roberto Massó, Lorenzo Montatore, María Ramos, Raulowsky, Leticia Ruifernández, Edu Sabio y Fermín Solís.

Lo ha organizado la Fundación Extremeña de la Cultura y Artistas Martínez está organizando también. Podremos hablar de tebeos. El mundo del tebeo está lleno de debates estériles, comandados por señores que no han salido mucho de su cuarto y a los que la presencia de cualquier mujer como protagonista en algo que no sea una peli porno les hace teclear en contra de la diversidad: ni que existiéramos o algo: imaginen si el debate se da entre otro tipo de existencias, como el colectivo LGBTAIQ+ o la gente racializada o gorda o discapacitada. No está entre quienes dibujan (hombres y mujeres) o escriben los guiones ni entre quienes leemos cómics como leemos novelas o poesía. Por eso nos va a gustar ir al Fexti: porque vamos a poder hablar de tebeos con pasión, sin tener que explicar a nadie quién es Neal Adams y vamos a recomendarnos libros y vamos a poder ser eufóricos, como Calvin.