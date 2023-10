A tenor de lo sucedido este sábado, las ruedas de prensa de los Premios Planeta, despojadas ya de su contexto político en la marejadilla procesista y aunque la sede social del Grupo siga estando en Madrid y no se prevea un regreso próximo, vuelven a tener un carácter meramente editorial. Se habla sobre todo de números: de los 71 millones de personas que en algún momento le han echado la vista encima a una novela ganadora del Planeta y de que este año se ha alcanzado la cifra récord de 1.129 originales, 461 más que el 2022, quizá porque este es el primer año –parece mentira- que el mecanismo se ha digitalizado permitiendo el uso del correo electrónico.

De lo que sí se ha hablado es del asunto que a todos preocupa, la Inteligencia Artificial (IA), y su capacidad o no para producir novelas que puedan triunfar en los ránkings de los más vendidos. Por las cabezas de algunos ha circulado la sospecha de que ese aumento de originales podría estar relacionado con la IA , porque de momento no existe en el grupo ningún método fiable para detectarlo como explicó el director del área de libros, Jesús Badenes , aunque sí los plagios. “El punto de vista ético corresponde a los reguladores, sin embargo a los autores les puede ayudar en tareas de documentación y a los editores en labores de distribución”, dijo.

Jurado con solera

Juan Eslava Galán, portavoz de un jurado de extrema solera –Rosa Regàs, la mayor soplará el próximo mes 90 velas, mientras que la benjamina, Carmen Posadas, lo hará el próximo verano frente a 71-, se enroca en la convicción de que “una máquina no ve a tener la capacidad de innovación y de talento de un autor”. El presidente del Grupo, José Crehueras, ironizó con la idea de que no necesitan sistema digital alguno para detectar los fraudes porque ya cuentan con el sapientísimo Pere Gimferrer, una IA 'avant la lettre'. En el habitual ejercicio de sacar pecho de la víspera de la concesión del galardón mejor dotado del mundo se habló de la reciente compra de la editorial valenciana Bromera, un 60%, con un respeto absoluto tanto a su sede y sus filosofías originales, así como las tres nuevas librerías de la cadena Casa del Libro, propiedad del grupo, que ha hecho que “uno de cada cinco libros que se venden en España se facturen ahí”. Por eso se felicitan de que las librerías hayan aguantado particularmente bien frente al comercio electrónico que en tiempos de pandemia se aupó hasta un 33% y hoy representa solo un 27%.

Respecto al ganador, los corrillos que acompañan a la presentación no dejaban de advertir que una superventas como María Dueñas no tiene todavía el Planeta o que hace muchos años que un latinoamericano no lo logra. Entre los asuntos que más han seducido a los autores presentados y siguiendo las tendencias comerciales imperantes están las novelas negras, las de tipo testimonial así como las protagonizadas por personajes femeninos en busca del consabido empoderamiento.