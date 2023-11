Antonio Díaz, más conocido como Mago Pop, sabe mucho de ilusiones, pero nunca pensó que le haría tanta ser Català de l'Any. Está encantado con el reconocimiento de El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, le otorgará el próximo día 20 pero su mente en estos momentos está centrada en las funciones de 'Nada es imposible', que acaba de regresar a su teatro Victòria. En abril volverá a EEUU, donde su triunfo en Broadway este verano le ha abierto muchas puertas.

¿Es un mago que ha creado un personaje o se muestra como es?

Es una mezcla. El Mago Pop al final reúne los reclamos de Antonio y esconde sus defectos. Como Antonio soy una persona bastante introvertida y discreta. En cambio, el Mago Pop es exuberante: muchísimo más dinámico, ágil, rápido de mente, divertido... Yo soy divertido cuando estoy con gente que conozco. Pero no soy la alegría de la fiesta en general. En el escenario, en cambio, sí me siento con esa facilidad. Construir un personaje que te haga más interesante es algo que he tenido que trabajar.

Lo mío es un trabajo de carpintero, artesanal

¿Cuánto de suerte y cuánto de esfuerzo hay para llegar a lo más alto?

La suerte juega un papel fundamental en la vida de cualquiera. En cualquier carrera exitosa seguro que ha habido algo de suerte. Ya solo por estar vivos nos ha tocado la lotería. Mantenernos sanos, poder tener unas circunstancias vitales que te permitan escoger y poder sacrificar un tiempo y unos años para dedicarte a aquello que te gusta más... eso ya es suerte.

¿Cuáles han sido los momentos claves en su carrera?

Ha habido tres o cuatro. En su momento no fui consciente de ello pero mirando hacia atrás, hacer un programa de televisión visto en muchísimos países fue muy importante. He tenido suerte pero también ha habido mucho trabajo, sacrificios y horas de reflexión. Durante muchos años de mi vida la magia lo ha sido todo. Es como estar enamorado. La magia es lo primero en lo que piensas cuando te despiertas y lo último, cuando te vas a dormir. Todo son tus juegos de magia, tus planes, cómo crear un espectáculo que guste a públicos diversos. Al final, es un 'fifty fifty', pero sin suerte no hay nada que hacer.

¿La temporada pasada tocó el cielo?

Profesionalmente fue la mejor de mi vida. Por mucho que a lo largo de mi carrera consiga cosas extraordinarias ya nunca volveré a debutar en Broadway con un éxito tan grande. Ha sido el año más trepidante. Ha ido mejor de lo que podía soñar. Para mí el ir a Broadway ya era un disparate. Pero ir y que tu espectáculo sea uno de los más importantes es irrepetible. Profesionalmente, ha sido el más increíble de mi vida.

¿Cuál es su próxima meta?

Volver a casa. Este año me están dando muchos premios pero el que más ilusión me hace es el de Català de l'Any porque es de casa. Al final somos 8 millones y seguro que hay muchas personas que se merecen más este premio que yo, pero el hecho de poderlo ganar haciendo juegos de manos hace mucha ilusión. Ahora quiero disfrutar las funciones en casa y estar cerca de mi familia y amigos y la segunda parte del 2024 lo dedicaré a volver a EEUU. Me gustaría dar un paso adelante.

Ofertas tiene muchas. ¿Cómo será ese paso?

Tenemos propuestas de Broadway y de Las Vegas pero me gustaría darle una oportunidad a mi teatro en Branson, Missouri. Es una superapuesta tener ese escenario donde podemos tener más espectadores que en ningún otro lugar. Aunque Branson no es tan conocido como Nueva York o Las Vegas, también hay algo poético en querer hacer algo allí. Lo mío es un trabajo de carpintero, artesanal. Pensar que pueden venir de toda América hasta ese lugar para vernos me parece una idea seductora y atractiva. Además, quien descubra Branson, que no es muy conocido, alucinará.

¿Entonces Branson sí, Nueva York no en 2024?

Veremos porque hay muchas negociaciones y todo puede cambiar. Siento que todavía me quedan unos años de carrera y que esos desafíos en Nueva York y Las Vegas se pueden posponer. Si no le doy una oportunidad a mi teatro ahora siento que ya no se la daré. Acabamos de hacer una inversión millonaria para renovarlo y dejarlo bonito. Me gustaría probar esa aventura.

Vengo de una familia muy humilde de Badia del Vallès. De pequeños no teníamos grandes cosas pero sí mucho tiempo libre

¿Qué programará en Branson cuando no esté actuando el Mago Pop?

Mi idea es que sea el teatro de magia más importante del mundo. Quiero que los mejores ilusionistas actúen allí. Habrá espectáculos de magia de calidad. Hasta ahora todos los magos que he contactado están ilusionados porque es algo muy especial. Es una oportunidad para tener nuestro Madison Square Garden para la magia.

¿De dónde viene esa ambición y esa capacidad para pensar en grande?

Desarrollarme a nivel estratégico y comercial más allá de la magia ha sido una necesidad. Al final, cuando eres mago y empiezas o tienes una visión empresarial de cómo organizarte o difícilmente te puede salir algo sin un plan. Con los años he descubierto que el 'show business' me apasiona. La idea de crear una marca, de situarla y esa cosa tan intangible del boca oreja. Esa matemática que hay detrás de ese boca oreja como calcular cuánta gente va a venir por cada persona que vea el espectáculo. Me ilusiona ponerme objetivos e ir a por ellos. Es lo único que me ha funcionado en la vida. Los ajedrecistas dicen que más vale un plan malo que ningún plan. Busco objetivos que me ilusionen y voy a por ellos.

Mi vida es muy intensa y yo también. Conciliar con el mundo también me cuesta porque yo soy más rarito que la hostia

¿Ha estudiado finanzas o tiene asesores económicos?

He sido muy autodidacta. Cuento con cuatro o cinco personas en mi entorno con las que juego al ping-pong y hacemos la lluvia de ideas. Cuando nos reunimos me gusta llevar tres o cuatro locuras y medirlas en todos los sentidos, no solo financiero, también a nivel de estrategia de marca. Conciliar el presente y el futuro es importante. Mi punto débil como marca es que solo puedo estar en un sitio, no puedo hacer franquicias. Eso significa que he de cuidar muy bien mi presencia en cada lugar. Mi empresa es muy grande, trabajan muchas personas en ella y hay que equilibrar riesgo y aventura. Yo necesito un poco de aventura al año. Si solo actúo en ciudades que ya conozco con un riesgo controlado pienso que tal vez no esté aprovechando los mejores años de mi carrera para crecer. Y quiero crecer sobre todo en EEUU, un país estratégicamente muy importante para el 'show business', sin perder la oportunidad de trabajar en casa que me hace muy feliz no solo a nivel profesional pero personal.

Cuando uno empieza sufre por ser desconocido. Cuando triunfa, por mantenerse y superarse. ¿Cómo lleva la presión?

Con los años, mejor. Durante mucho tiempo lo llevaba mal porque había que vivir el presente y salvar el partido cada día. Llegar a fin de mes era una lucha impresionante. A medida que creces a lo mejor las presiones económicas se convierten en otro tipo de presión porque ya tienes un rol en tu equipo y quieres seguir tomando buenas decisiones y que todos se sientan orgullosos de ti. Las dificultades se van modificando pero me gusta ponerme presión y pensar que todavía estamos en fase de crecimiento. Me costará la fase del decrecimiento porque como vengo de lo más bajo y ya sé lo que es. Pero mientras la curva sea ascendente yo, como Forrest Gump, me pongo el listón cada vez más alto. Hemos de llegar lo más lejos que podamos.

Mi sueño de niño era ser el mejor mago del mundo, estar en la misma lista de Copperfield y Houdini

Desde Barberá hasta la cima de la magia hay un trecho.

Con Pilar, mi mánager desde hace 15 años, hablar de todo esto que hablamos hoy era un objetivo precioso. Ahora lo estamos viviendo. Tengo un equipo de cientos de personas y unas estructuras que nos permiten soñar en grande.

Pero debe tener algo especial su familia porque sus hermanos también han logrado sus sueños, uno como médico y otra como fisioterapeuta.

En mi familia ha habido mucho amor y sentido del humor. El sentido del humor ha sido muy terapéutico porque sí que es cierto que venimos de una familia muy humilde de Badia del Vallès. De pequeños no teníamos grandes cosas pero sí mucho tiempo libre. Yo soy mago por todo ese tiempo libre porque para lograr algo has de dedicarle horas. En casa tenía tiempo libre, sentido del humor, empatía y cariño. Es la mejor herencia que he podido tener.

David Copperfield y Harry Houdini son sus héroes. ¿Algún referente más?

A nivel nacional el Mag Lari ha sido un referente enorme. Copperfield, por cierto, me llamó para felicitarme tras mi debut en Broadway que es como si a un músico le llamara Madonna. Para mí Copperfield es quizás el mago más grande de la historia.

Tiene ahora 37 años, está soltero ¿Soltero de oro?

(Ríe). Tal vez de bronce o de hojalata. Me ha costado conciliar. Mi vida es muy intensa y yo también. Conciliar con el mundo también me cuesta porque yo soy más rarito que la hostia. Pero he tenido la suerte de conocer a personas maravillosas por el camino y de compartir momentos fantásticos. Tengo mucha fe en el amor. Soy muy fan de pensar que todo llega y espero que llegue.

¿Cuánto tiempo más le veremos en escena?

No me imagino retirándome mayor. Mi sueño de niño era ser el mejor mago del mundo. Me gustaría llegar allí y que un niño me ponga en esa lista junto a Copperfield y Houdini. Sé que es complicado pero me quiero intentarlo. Pero no me gustaría retirarme sin antes producir y dirigir una película porque me encanta el cine, producir musicales. De mayor me veo acudiendo al teatro a ver aquello que producimos o programamos. El mundo del teatro me fascina.

¿Le tienta producir a otros magos?

Podría. Pero, como este es mi mundo, necesito acercarme a otros como el cine o los musicales.