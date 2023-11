De transiciones e imaginación

Este año es raro, decía Pablo Cantero. No solo en lo colectivo o dentro del colectivo, sino en nosotres. Nosotres, que abrazamos la -e, aunque nos cueste. Nosotres, que llegamos tarde a ciertas demandas, porque eran tantas que no sabíamos adónde mirar. Nosotres, que quisimos representar a todes, que nadie quedara al margen, sin saber si lo hemos conseguido o no, sabiendo que hay personas que no verán nunca una película gay (y digo gay con intención y digo personas por ritmo, pero tendría que escribir hombres) y que hay gente LGBTIAQ+ que no sienten el festival como suyo o que no tienen la necesidad de asociarse o que nos echan en cara que no estuvimos, que no atendimos, que no acogimos lo suficiente.

Nosotros, que hemos ido poco a poco porque también teníamos que aprender.

He tenido que aprender de qué colores son algunas banderas y qué franjas nombran a qué personas.

He tenido que aprender, y sigo en ello, porque no se olvida, pero casi, qué nuevo nombre tiene mi sobrina y que ese es su nombre aunque hable de algo que ocurrió hace cinco años en el que ella era ella y no y la nombrábamos de otro modo y nos preguntamos qué hubiera dicho su padre muerto si estuviera vivo y aventuramos respuestas como aventuramos pedacitos de vida, porque lo colectivo, y el colectivo, y las luchas políticas del colectivo, han debido imaginar.

«Soy una mujer trans. Lo digo orgullosamente. Si volviera a nacer, quisiera ser la misma persona».

Nosotres con nuestras cuerpas.

Nuestras cuerpas gordas y rotundas, voluptuosas, curvilíneas, flacas como juncos, mazadas, cinceladas en el gimnasio cinco días por semana, perder grasa y ganar músculo, nuestras cuerpas con barba y poco pelo por la testosterona, nuestras cuerpas queer disidentes, violentadas, gozosas. Nuestras cuerpas con los mapas biográficos y políticos en cada restricción, en cada ruptura, en cada castigo, en cada desdén, en toda nuestra hambre de encajar, de que nos acepten, quien sea, todos, pero que nos quieran.

Nuestras vidas dentro de lo binario.

Nuestras vidas fuera de lo binario.

Imaginamos nuevas realidades para habitar la calle de las margaritas.

Éramos tan singulares que el cine solo pudo reflejarnos. No pudo inventar, hace treinta años, o hace veintiseis, un futuro distinto. No existía un ‘Heartstopper’ hace veinte años. No existía una película trans hace veinte años. Luego aprendimos que podíamos crear lo que habíamos pensado y comenzó a no ocurrir nada. Existió, en la historia, aunque no sabemos su nombre, la primera persona a la que no echaron de casa por no ser cishterosexual y deberíamos tener derecho a bailar en su plaza del centro del pueblo, a bailar la capacidad de que todo puede cambiar y de que puede cambiar a mejor porque, cuando cambia a mejor, nos vuelve elásticos.

Y, si somos elásticos y somos juntos, quizá no nos rompan. Oh, sí, de uno a uno nos pueden romper. El último informe de ILGA constataba lo que ya sabíamos: que 2022 fue el año más violento de la última década en Europa. Y denunciaba que el crecimiento de los discursos de odio por parte de «políticos, líderes religiosos, organizaciones de derecha y expertos de los medios de la comunicación» son, según la organización, la «raíz» de ese «creciente fenómeno del discurso anti LGTBI».

Hay agresiones que no se denuncian. No se denuncian los insultos en el recreo ni un par de empujones. No se denuncia que otros niños te llamen por un nombre que no es el tuyo y que no pueden conocer a no ser que se lo hayan dicho sus padres, porque hay padres con guano hasta las cejas, que hablan de lo que es normal o no es normal o y que son gris pizarra y no gris perla.

Y es raro, todo: porque hay gobiernos con la ultraderecha en el poder, ultraderecha que no acude a plenos históricos en los que los menores toman la palabra y porque no se sabe muy bien qué hacer o qué no hacer o cómo hacerlo, cómo combatir todo esto, los inmigrantes son terroristas; pudiendo elegir, es preferible que un niño esté con un padre y una madre; es un error prohibir que los homosexuales acudan a terapia que les ayude a encontrar su identidad.

Es raro todo porque digo, pero no digo, no tengo nada en contra de los homosexuales pero no les colectivizo; preferir no es lo mismo que prohibir y están en el gobierno y la vida sigue y se reciben más cintas que nunca en el Fancinegay/queer, que también está transicionando, y podemos pensar que no pasa nada, pero yo quiero pensar que es, precisamente, por reacción.

Nuestras biografías son memoriosas.

Recordamos, por eso, a Pedro Lemebel en el cartel de Luiso García y elegimos a Kore-eda y sus niños; a Las buenas compañías y Te estoy amando locamente; a Mutt y su complicada vida trans; a todes siendo Orlando en Orlando, mi biografía política, y veremos Passages y reconoceremos a quienes nos precedieron en los tiempos de la Transición, no la nuestra, la del país, que también es la nuestra aunque hayamos nacido hace veinte años, aunque no sepamos, ni nos interese, ni nos represente nadie.

Vivimos amores, desamores, divorcios, muertes, rupturas terribles, abandonos que son supervivencia. Hemos vivido de todo en ese Fancinegay, ahora Fancinegay/queer, luego Fancinequeer, porque también los festivales cambian de nombre y tienen deadname y abrazan una identidad mayor cuando se acercan a la treintena. Esto ha sido siempre, ¿no? Esto no era solo cine: esto iba de imaginarnos.