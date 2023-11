Que ustedes vayan al cine

Hablo con Rebe y Diego de ‘Monster’. Hablo con Pablo de ‘Monster’ y, con Gloria Fernández Adame, de CineAsia, también hablo de ‘Monster’. De la valentía, la sutileza, la manera que tiene Kore-eda de mostrar el universo infantil, incluso el universo infantil de quienes no van a ser felices nunca, pero cuelgan a Saturno del techo de un vagón destartalado que se convierte en un refugio, porque la vida también ha de tener colores brillantes o un pequeño espacio en el que pueda haber colores brillantes y en el que se pueda hablar con un amigo. Cómo aborda Kore-eda el tema de los prejuicios, de lo rápido que somos al pensar de los demás cuando no sabemos qué ocurrió o si ocurrió como lo cuentan; cuántas pequeñas historias: la desconfianza del colegio (o de todas las instituciones) y el miedo a que su reputación quede en entredicho; el alcoholismo; los sacrificios que se hacen por amor; las redes sociales; el acoso escolar; el maltrato; la soledad de las madres solteras; el ser un hombre de verdad; la homosexualidad como una enfermedad que ha de ser curada.

Kore-Eda es japonés y tiene 61 años y hablo con Gloria de lo conservadora que es la sociedad japonesa en lo sexual y que, aunque hay cine gay y lésbico y trans y bi, es más complicado encontrarlo y suele ser muy minoritario. Tenemos ‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’ y algunas otras, sí, pero son pocas.

Este año, a Kore-Eda se lo ha quedado el Fancinegay/queer y el Festival de Cine Inédito de Mérida tiene a Aki Kaurismäki, de quien no podemos tener más ganas de ver su ‘Fallen Leaves’. Kaurismäki es un Ken Loach a la finlandesa, porque suele retratar también el mundo del trabajo en sus películas, pero con personajes más extravagantes. Él debe de serlo: en una entrevista, ‘El Diario Vasco’ contaba que le había dicho al periodista: «Europa siempre ha estado llena de guerras. Napoleón protagonizó masacres terribles. Nunca ha habido una Europa real, lo que tenemos es una Europa económica, forzada. Esta Europa es una mierda. Tiene más voz de la que se merece. Y es muy orgullosa de sí misma. Pero qué más da. Yo solo soy portugués».

Kaurismäki veranea en Portugal todos los años. Algunos dicen eso. Otros que vive allí. No conozco a este señor y no lo sé: solo veo sus películas.

Elegimos lo que nos toca cerca. La protagonista de ‘El sueño de la sultana’, de Isabel Herguera, es vasca, como ella. Con esta película se inauguraba ayer el Festival de Cine Inédito de Mérida. Hoy se puede ver otra vez, pero además se estrena ‘La chimera’, de Alice Rohrwacher, de la que Peter Bradshaw, el crítico de ‘The Guardian’, ha dicho: «La nueva película de lice Rohrwacher es una cautivadora comedia de fantasía sobre un amor perdido: locuaz, escandalosa y festiva en su estilo absolutamente distintivo. Es una película llena de vida y bullicio, con personajes peleando, cantando, robando y rompiendo la cuarta pared para dirigirse a nosotros directamente».

En los días sucesivos podremos ver ‘La estrella azul’ (que homenajea al músico zaragozano Mauricio Aznar, líder de Golden Zippers, Más birras y Almagato. Uno de sus temas, ‘Apuesta por el rock and roll’, lo versionó Héroes del Silencio); ‘Las hijas de Olfa’, sobre el yihadismo; ‘Sleep’ (suspense alrededor de los sueños); el corto ‘Mi zona’, que llega junto al largo “La espera”, protagonizado por el siempre interesante Víctor Clavijo y ‘Linda quiere pollo’, porque el festival acaba circularmente: con otra película de animación.

La perla Estos días se celebra la XLIV Semana Musical de Santa Cecilia, que organizan los conservatorios de Badajoz: el Superior Bonifacio Gil y el Profesional Juan Vázquez. Esta tarde, la banda sinfónica del primero estará en el palacio de congresos de Mérida, a las siete y media de la tarde, dirigida por el compositor Óscar Navarro y con Gerson Ferrer al trombón. El 19, el domingo, en la catedral pacense a las seis y media, la Orquesta Barroca de Badajoz nos deleitará con el ‘Stabat Mater’ de Pergolesi, con María Espada y Elena Gragera como solistas. Un día más tarde, en la diputación pacense, Víctor Antonio Núñez interpreta a Rachmaninov y Granados. Y el día 23 Juan Pablo Valencia dirige a la Orquesta de Extremadura, a las ocho, con alumnos del Juan Vázquez.

En medio, Gloria Fernández Adame, de CineAsia (experta en cine asiático, lectora empedernida y en cuya casa no falta el kimchi) impartirá talleres sobre ‘El boom de la ola Hallyu y su impacto en el cine coreano’, (podremos ver la coreana ‘Remember’, de Lee Il-hyung) y ‘El boom del anime japonés’ (en el que se proyectará ‘Belle’, de Mamoru Hosoda). Se imparten en la Fundación CB y hay que apuntarse, pero son gratuitos.

Y no. No me he olvidado de Wim Wenders. No podría olvidarme de Wim Wenders. Qué fantásticas ‘Pina’ y ‘La sal de la tierra’, que yo hablaba de Kore-eda, pero las películas del tío Wim siempre nos han visitado. ¡El Wim Wenders que creíamos olvidado! ¡Recupera la belleza de las pequeñas cosas! «‘Perfect Days’ también es la mejor película de ficción desde hace siglos de un cineasta que parecía perdido para la causa». Eso dice Alex Montoya, de ‘Fotogramas’. Si les gustó alguna de las películas de ficción anteriores de Wenders -como ‘Inmersión’ ‘Los hermosos días de Aranjuez’ o ‘Todo saldrá bien’ que él denosta-, sepan que los gustos son inviolables (hay gente a la que no le parece tan buena ‘Monster’, qué le hacemos) y que la vida es muy corta para enfadarse con los críticos: es tan fácil como dejar de leerlos.

Comienza el Festival de Cine Inédito de Mérida y lo hace con el exiguo dinero que se dedica a la cultura en esta región (con seis mil o diez mil euros, que es calderilla, se tiene a mucha gente contenta y esto no cambia, gobierne el PSOE o gobiernen PP y Vox: ojalá cambiara), pero con muchas ganas. Solo falta que ustedes vayan al cine.