Gente normal y no tan normal

Hoy cumple años mi hermano menor, Antonio. En mi casa hay un inglés (el mayor, Nacho) y un japonés (el más chico). Uno es experto en Shakespeare. Y en cine: es la persona que más sabe de cine que conozco y, además, cuando gana el Nobel algún escritor que nadie ha publicado en España, él ya lo ha leído en inglés. Al otro recurro cuando tengo dudas sobre algún gesto de una serie coreana o una costumbre que veo en un anime y hablamos de mangakas o de budismo o de disciplina zen y, también, de construir un gimnasio en casa, que los dos tenemos uno. Uno de mis mejores amigos, David, me manda el nuevo disco de Peter Gabriel. Otro, Pablo, comparte una portada de un libro que se ha leído. A Antonio (hay muchos Antonio en mi vida), que trabaja conmigo, le guardo toda novela histórica que cae en mis manos. Con Sara y Julio hablo de teatro. Ángel y Ana me acompañan a conciertos y obras. Rebe me pasa libros. Como Israel. Qué coño: a Israel le presento sus libros. Chema los escribe y los edita y me los manda. Lucía me recomienda series y novelas que no hubiera leído nunca. Con Luis y Javi hablo de música, de libros, de historia. Con Cristina hablo de comidas, recetas, libros de cocina (como con María José o Isa), de arte, de deporte y de, en fin, prácticamente todo, como con el resto.

Es gente normal. Gente que cría niños, con todo el poco tiempo libre que deja eso; gente que educa a otros niños y adultos y universitarios, porque son profesores; gerentes de empresa, periodistas, ingenieros en Telecomunicaciones (si pongo ‘informático’ me mata). No se me escapa, porque el contexto es muy importante, que la inmensa mayoría son universitarios. Y es algo lógico, porque al final nos movemos en círculos cerrados que tienen relación con nuestro estrato sociocultural: la sociedad no es tan permeable como pensamos y a los ricos no los olemos y a los pobres no los miramos.

Es gente tan normal como Teo y Vega. Teo y Vega están en Puebla de la Calzada y organizan festivales de teatro. «He viajado por todo el mundo con mis espectáculos y siempre cuento lo que pasa en Puebla, porque es asombroso», me dice Tuto Tul, payaso argentino que ha recorrido todos los países imaginables. ‘Circo de bolsillo’ es el espectáculo que sube el telón del decimosexto Festival de Teatro Infantil y Familiar Theatre Ves?, este domingo, a las seis de la tarde en Puebla de la Calzada.

Teo y Vega (es decir, Teodoro Gracia y José Luis Vega) están al frente del Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas y lo hacen con cuidado, gusto, dulzura e implicando a un montón de jóvenes. El Theatre Ves?, organizado también por la asociación cultural de teatro Jarancio, es una manera de educar al público del mañana. El domingo, el mundo será una maleta y Tuto Tul cuenta que incluso en lugares tan alejados de la cultura del payaso tal y como lo entendemos en Europa, como en la Amazonia brasileña, hay figuras que se le parecen: todos nos reímos de las caídas y los equívocos y la torpeza cuando se muestra en un escenario (si lo haces en la vida real y tienes más de diez años, no te querría como amigo). El mundo cabrá en una maleta y veremos objetos cotidianos con la mirada asombrada que pone una niña pequeña cuando se cae una miga de la mesa.

La gente normal, los Teo, los Antonio, los David, los Pablo, los Nachos, las Anas o las Cristinas son quienes llenan los teatros, las salas de exposiciones, los palacios de congreso (Ángel Briz, con quien siempre voy a los de la Orquesta de Extremadura, me escribía ayer diciéndome que no hay casi entradas para el del día 2 en Mérida: en primera fila estamos). Para la gente normal se hacen políticas culturales.

La perla La magia tiene tantas caras como magos y magas: desde el teatro a las leyendas, el circo o el humor. Ha nacido el I Festival Rural de la Magia Pueblos con Magia, que pone en marcha la Diputación de Cáceres, bajo la dirección artística del mago Víctor Cerro y el apadrinamiento del Mago Jandro. Hasta el día 29, ocho municipios - Perales del Puerto, Cañaveral, Castañar de Ibor, Zarza de Granadilla, Abertura, Valdeobispo, Sierra de Fuentes y Salorino- recibirán la visita de ocho magos y magas, cinco extremeños y tres de fuera de la región, como Sete Martín, Patri Zenner, Naife y Judith, Sergio Barquilla, Juanje Moreno, Christian Magritte, el Gran Show de Cesáreo, el ‘escultor del aire’ J. Carrón y Ollivander. Porque las Navidades han de ser mágicas.

Pero qué ocurre con los demás. Oscar Lewis acuñó el término ‘cultura de la pobreza’ para referirse a la pobreza como una construcción social. Los ricos no usan la sanidad pública. Los pobres no van al teatro. Nicolás Barbieri escribía: «La cultura es la dimensión relegada de la desigualdad. Ni los derechos culturales tienen un papel significativo en las estrategias para abordar la creciente desigualdad en las ciudades ni la equidad es la prioridad en la agenda de las políticas culturales». En países con más diversidad étnica que España, las personas de otros orígenes (es decir, orígenes no blancos) no participan de la vida cultural. Tampoco lo hacen las personas con discapacidad (salvo en Mérida, en la Secindi) ni las desempleadas.

Es un tema que se aborda poco en las políticas culturales, más ocupadas en organizar eventos y en otorgar subvenciones (las subvenciones contentan a mucha gente y no, no estoy diciendo que no sean necesarias: yo daría más: todo puede tener más de una cara) que en atender a las desigualdades en los barrios o las condiciones materiales que hacen que uno esté desconectado de la oferta cultural en muchos aspectos (desde el acceso a la información hasta la oportunidad de desplazamiento o el interés por esa oferta).

Para el año que viene le pido a los Reyes Magos políticos que entiendan que los derechos culturales son derechos humanos. Y que, por lo menos, lo intenten.