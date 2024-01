«Si vuelvo a escribir, quiero seguir creciendo»

«Sobre la mesa de la cocina hay un manuscrito. Cuando Martín llegue a casa tras salir del trabajo y lo vea allí, deberá decidir si hace caso al epígrafe que aparece en la primera de esas páginas a modo de indicación: ‘LÉEME’. Él todavía no lo sabe, pero si lo hace, encontrará en esas líneas las respuestas a un montón de preguntas que se ha hecho o que se está haciendo, a las que se hará y las que hubiese preferido no hacerse». ‘Todos los hombres tristes llevan abrigos largos’ (HarperCollins) está escrito de dentro afuera. Estarán conmigo en que, cualquier obra (o así debería ser) se gesta así, pero esta, en concreto, invita al lector a adentrarse en la cabeza y el corazón de la protagonista, prácticamente, de la mano. Es lo más llamativo de una novela a la que, cualquier otro título, le hubiera hecho más justicia. El enfoque es novedoso, ágil y creativo, entiendo que es lo que suma el que su autora, Rebeca Argudo sea periodista. Aunque el final de la historia no le hace justicia a la riqueza y ganas del conjunto (gustos aparte), la primera novela de la periodista y colaboradora en diversos medios de comunicación te lleva en volandas por una historia intimista a la orden del día. Todos los hombres tristes llevan abrigos largos es una historia de amor, sobre todo, con una misma. Una novela para disfrutar sin grandes complicaciones. Una historia para acompañar y dejarse acompañar mientras se toman un ‘gin-tonic’ rodeado de muebles de diseño. Comiencen la obra, y entenderán por qué. Yo, además, me dejaría acompañar por la autora. Maravillosa. Pasen y lean.

¿Cuántas historias de amor hay en este libro?

¡Hay mil y una historias ahí, es cierto! Está la del amor romántico, que sale mal; está la que hay hacia las amigas, la familia, y, también, hacia una misma porque a veces el plantarse hacia una deslealtad o hacia algo que te duele, también es un amor a uno mismo, ¡que también tenemos que querernos!

‘Léeme’. Está claro que funciona en la ficción, ¿cree que también en la vida real?

A mí el ‘Léeme’ me parecía que era la única manera, en que yo, leyera unas páginas que me dejaran ahí. Si es cierto que hay un pacto con el lector de entrar en el juego de creer que alguien sea capaz de redactar más de 200 páginas para despedirse de nadie, pero así no sería capaz de publicar un libro. Lo hice desde ese punto epistolar para hacerme trampas a mí misma; pero también en la ficción se dan estos casos, en los que, a partir de ese juego, una pueda permitirse ciertas licencias.

«Están muy poco de moda las mujeres que trabajamos, que no nos quejamos, orgullosas de serlo y que asumimos nuestros errores con el mismo temple que nuestros éxitos»

¿Cómo se le ocurrió escribir desde este enfoque?

El enfoque epistolar fue por ser consciente de mis propias limitaciones. Siempre trabajo con la realidad y el de repente inventarme unos personajes…, quería que fuera ficción y no esa auto ficción que detesto y que está de moda. Tampoco quería recopilar artículos que no tiene nada que ver con una novela. Si quería hacer literatura tenía que anclarme a una voz para no perderla en el proceso, y eso me facilitaba la labor de no perder en ningún momento la visión de a quién me estaba dirigiendo.

¿Qué hay de cierto en esa costumbre de elegir la novela por la portada?

¡Eso es cierto! (se ríe) los vinos también por la etiqueta porque no tengo idea; me gustan las botas de agua …, en todos esos pequeños detalles me parezco a la protagonista. El libro no cambiaría, ¡si a ella le gustaran los libros por la sinopsis o los paraguas! Son pequeños detalles que ni cambia la historia ni el dibujo de los personajes. Era otra ‘trampita’ para poder dibujarlos con credibilidad.

Has sido muy honesta consigo misma, ¡denota humildad y salud mental! (nos reímos)

Se trata de no engañarme en la casilla de salida. Yo creo que todos, cuando nos planteamos escribir una novela, creemos que podemos llegar a ser, casi la mejor que hemos leído, ¡y todos hemos leído muy buenas! Todos queremos en un primer impulso dejar claro que tenemos una voz propia, una prosa elevada y contar una gran historia. Creo que esa ambición desmedida se nota mucho en las primeras obras. Prefiero ser consciente de mis limitaciones a la hora de enfrentar esta primera obra, y ser honesta con la idea de que si, si sigo escribiendo, esta seguramente no será la mejor. Si vuelvo a escribir quiero seguir creciendo.

«El periodismo actual tiene poco de crónica y mucho de activismo»

¿Qué le aporta a una novela el hecho de que la haya escrito una periodista?

Creo que oficio, ¡qué le voy a contar! Estamos acostumbradas a ir contrarreloj, a escribir bien: relatos con música, ortografía…, yo sabía que mal escrita no iba a estar a poco interés que le pusiera, porque escribir sí sé (se vuelve a reír) y creo que me aportó también oficio a la hora de no esperar a que las musas bajen solas.

«Ni son homosexuales ni son negras. Rasgos suficientes para protagonizar una serie…», ¿me confiesa a quién va dirigida esa aseveración?

Está un poco dirigida, a lo que yo llamo, la literatura del régimen que son todas esas novelas que nacen al calor de una determinada moda o ideología imperante en el momento. Estamos en que todo sea muy paritario, que las mujeres sean empoderadas, que haya mucho colectivo minoritario representado…, ¡está de moda! Ganan premios los libros con mujeres que superan todas las dificultades, que cuentan los abusos, lo duro que es ser gay…, pero están muy poco de moda las mujeres que trabajamos, que no nos quejamos, que estamos orgullosas de serlo y que asumimos nuestros errores y fracasos, con el mismo temple que nuestros éxitos. Me he permitido aportar mis propias chinitas a estas cosas a las que le damos mil y una vueltas en la intimidad o a lo largo de los días de trabajo.

«Me parece infinitamente más interesante leer para entender lo que los libros quieren decir, no lo que yo quiero que digan» comentaba la escritora Irene Vallejo (autora de ‘El infinito en un junco’) y que usted reproducía en su artículo, ‘Un 2023 contracultural: cómo el populismo nos quiso cancelar’, ¿piensa igual que la escritora?

Sí, sí, yo abro los libros esperando que me enseñen ellos a mí y no que me den una palmada en la espalda. Los libros que más me gustan son los que más me mueven y no los que me corroboran ideas que ya tengo. Yo quería que la gente no se aburriese con el libro entre las manos; para mí, mi obra favorita sigue siendo ‘El Quijote’ y cuando quiero ir sobre seguro, leo a los grandes clásicos.

¿Qué cree que diría ‘El Quijote’ del periodismo actual?

El periodismo actual tiene poco de crónica y mucho de activismo. Hemos abierto la puerta a mucho activista que confunde el informar con el adoctrinar, y las puertas de opinión a mucho analista de otras profesiones y no sé si otras han hecho esto. No sé si ‘El Quijote’ estaría muy de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero mira, ¡a lo mejor era capaz de sacarle punta y convertirlo en algo divertidísimo!