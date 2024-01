La comedia dramática ‘Beef’ recibió esta lunes el Emmy a la mejor miniserie en la 75 edición de los galardones que se llevan a cabo esta noche desde el teatro Peacock de Los Ángeles, California (EEUU).

La producción de Netflix sobresalió entre títulos como 'Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story', 'Fleishman Is In Trouble' y 'Obi-Wan Kenobi'.