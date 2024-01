«Yo creo que el secreto estaba en ella, y se lo llevó a la gloria para siempre pues hasta el presente, nadie ha logrado dar con él, ni lo conseguirá». Quien asevera es el bailarín Vicente Escudero (Valladolid, 1888; Barcelona, 1980), y de quién habla es Antonia Mercé ‘La Argentina’ (Buenos Aires, 1890; Bayona, 1936) la bailaora considerada el puente entre el neoclasicismo y el vanguardismo en el baile español, además de ser la gran renovadora de la danza española y andaluza en París. Y todo eso a principios del siglo XX. Quizás por eso, Paula Comitre (Sevilla, 1994), a la que poco le asusta la innovación en el arte, se fue al país vecino a buscar y beber de las huellas de la española nacida en Buenos Aires. De si llegó a encontrar o no lo que buscaba ha dado cuenta los aficionados del Festival Flamenco de Nimes, que el pasado día 16 de enero, pudieron disfrutar de la pieza ‘Aprèsvous, madame’. Un estreno absoluto que la sevillana, Premio Artista Revelación en el XXIV Festival de Jerez y Premio Giraldillo Revelación en la Bienal de Sevilla de 2020, desarrolla bajo la mirada contemporánea sobre esta personalidad clave para entender la vanguardia artística durante la Segunda República Española. Paula Comitre no quiere que a esta obra se le denomine como flamenca, contemporánea… (solo hay danza y piano), sino una propuesta ‘inclasificable’ donde solo se viera «el impulso como transmisor de la energía de esta mujer». En la XXIII Bienal de Flamenco de Sevilla, lo veremos. Pasen y lean.

Lo primero, ¿qué sensación trae de Nimes?

La verdad es que estamos supercontentos. Hace una semana que fue el estreno y la reacción tanto del público como los directores del Festival de Nimes no puede ser más positiva. Nimes es un público muy especial porque tienen un Festival de mucha calidad, de tradición flamenca, pero también relacionado con la vanguardia, por lo tanto, el aficionado está acostumbrado a ver lo clásico, pero a su vez, está abierto a nuevas propuestas. Tras el estreno tuvimos un coloquio, en otro espacio en Nimes, y también me traigo una experiencia muy positiva. La gente muy cariñosa que preguntaba muchas cosas como porqué toda la escenografía era en rojo…

Pues aprovecharemos esa curiosidad que también tenemos nosotros, ¿por qué ese color?

La verdad para mí el rojo simboliza esa pasión y esa fuerza que caracteriza a esa España de la época y también de La Argentina. Una mujer a la que no le daba miedo nada, con un impulso y una tenacidad impresionante.

¿Por qué La Argentina?

Era una figura que conocía desde siempre pero nunca había profundizado en ella. Casualmente volví a encontrarme con su perfil; comencé a leer sobre ella y descubrí cosas que no sabía, ¡que fuera tan potente! Conocía su fuerza como bailarina, pero no era tan consciente de que abrió una nueva era de la danza española. Era un símbolo de la libertad femenina en la Segunda República. Era empresaria, autosuficiente, vivía sola, trabajaba… me llamó la atención su vida y lo que era, así que decidí, embarcarme en esta propuesta. No somos conscientes de este perfil; otros si han gozado de una gran posición en la historia y ella no tiene el reconocimiento que merece. La dictadura y los perfiles que se han trazado tras su muerte no describen lo que era y lo que consiguió. Los atisbos de libertad de La Argentina fueron borrados de nuestra historia. Lo consiguieron, porque hoy en día, no tiene esa importancia que merece. Continué con la investigación y quise volcar en escena, toda esa energía; ese impulso con que lograba, en esa época, viajar de una ciudad a otra, sacar a una compañía de más de 50 bailarines adelante, buscar la fama (y encontrarla), una carrera…etcétera. El color rojo la describe y así queda plasmada en la escenografía.

“Los atisbos de libertad de La Argentina fueron borrados de nuestra historia”

En este proyecto existen esas sinergias, con artistas de otras disciplinas, al igual que hiciera La Argentina en París…

Sí, así es. Yo quería hacer eso; quería realizar sinergias con los otros artistas que allí hubiera en el programa de residencias para el que fui seleccionada por la Academia de las Bellas Artes de París (solo dos coreógrafos de 300 dosieres presentados). Entre febrero y junio de 2023 me centré en la investigación y creación de esta pieza en la Cité Internationale des Artes de París, y fue allí donde coincidí con Orlando Bass y María Alcaide, dos creadores muy importantes para esta obra. Orlando Bass ha sido muy positivo porque es un gran compositor de piano tradicional pero también de ‘preparado’ que es lo que ha compuesto para esta obra. ‘Preparado’ es cuando a las cuerdas del piano les metes tornillos, caucho, gomas... para alterar el sonido del instrumento y lo cierto es que lo que se consigue es muy original. Y allí también me encontré con Alcaide que, asentada en París, es artista plástica y trabaja con textiles, pero nunca había hecho vestuario. La Argentina se relacionaba con diseñadores vanguardistas, y eso es lo que he querido hacer yo. A Alcaide le pareció una buena idea, e ideó la pieza ‘Bata de cola inflable’, una pieza artística de telas de plástico, que se inflan, etcétera. Una pieza artística que ha contribuido al universo plástico de la propuesta.

¿Cuánto de Argentina hay en Comitre?

(Se ríe) Ojalá de La Argentina haya más en mí de lo que veo yo. Para empezar, me encantaría tener de ella un 1% de su energía, ¡no sé cómo lo hacía! Destaco esa inquietud de ella de salir todo el tiempo de la zona de confort. Esa energía, ese motor para ir todo el tiempo buscando seguir la intuición, buscar un pasito más de lo que una está acostumbrada…, en eso, me identifico, al menos la mitad, con ella.