Pierrot y Don Carnal

¿Qué ocurrirá si hago esto? Esa es la pregunta más importante que se hace un intérprete, un músico, un director de escena, uno de orquesta, un realizador, un cantante. Que Ensemble Sonido Extremo es una de las formaciones más sugerentes de la región lo hemos dicho muchas veces. Estos días se celebra el XV Ciclo de Música Actual y esta tarde, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), a las 20.00 horas vamos a poder escuchar el ‘Pierrot lunaire’ de Arnold Schoenberg (1874-1951) interpretada, por primera vez, por un hombre: el conocido contratenor Xavier Sabata. El programa se completará con el estreno absoluto de la obra ‘Arlecchino’ de Josep Planells Schiaffino, encargo del ensemble. Dirige, como es habitual, Jordi Francés.

Sabata me habla de jugar, de encontrar la propia verdad: de que Schoenberg nunca dejó escrito que hubiera que interpretarla una mujer, pero que la tradición lo ha establecido así.

También habla de Freud.

Normalmente no lo tengo en cuenta, porque no hay semana que no salga el nombre de Freud en alguna entrevista, pero veamos...

Pero yo iba a hablar de Pierrot, ese personaje de la Commedia dell’Arte, siglo XVI, que ha sobrevivido a nuestros días gracias al señor Jean-Gaspard-Baptiste Deburau (1796-1846), mimo, saltimbanqui, padre de Charles Deburau, que mantuvo vivo su legado y a Pierrot. Arnold Schoenberg compuso una pieza musical sobre 21 poemas de Albert Giraud que, aunque está en el Ciclo de Música Actual, ya es clásica, sostiene Sabata y sostenemos nosotros. «El Pierrot de Giraud es un payaso despechado, solitario, una figura del artista moderno alienado. Un personaje que ha ejercido una gran influencia sobre escritores, pintores y compositores de principios del siglo XX. Schoenberg dividió los 21 poemas seleccionados de Giraud en tres grupos de siete cada uno, por ello la partitura hace referencia a esta agrupación de «tres veces siete poemas» y denomina a cada uno de ellos «melodramas», en lugar de «canciones». En cada bloque los poemas hablan de amor, religión, sexo, violencia, crimen o blasfemia», nos cuenta la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Además, el compositor y director de orquesta valenciano Josep Planells (que nació en 1988) «también ha elegido otro personaje de la comedia del arte para acompañar a este Pierrot de Schoenberg. Se trata de Arlecchino, un personaje cuya personalidad cambiante y llena de contrastes ha llevado a su composición, que posee, según el propio Planells, «un aspecto teatral». Su interés por la comedia del arte -su primera ópera guarda relación con una experiencia vivida por el compositor con la comedia del arte- y la pintura surrealista ‘El Carnaval de Arlequín’ de Joan Miró, han servido de inspiración a Planells en la creación de ‘Arlecchino’, una pieza para quinteto a la que ha añadido el saxofón para dar un color distinto».

Es una de las mejores maneras de dar la bienvenida al Carnaval de Badajoz, porque la cultura popular y la alta cultura no están reñidas y, en fin, hablar de alta cultura ya se me antoja una división tan irreal como los remedios del señor Freud. Cultura es la antropología, la fiesta que se enraiza en siglos de historia, el Pierrot que viaja de Italia a Francia y de pronto, oh, son Carnavales, cuando ayer era Navidad y mucha gente se disfrazará de Pierrot, Arlequín, mimo, Carablanca, Augusto o Charlie Rivel porque los payasos son uno de los disfraces estrella en la fiesta de Don Carnal. Por cierto, el mejor que yo he visto, una panda de amigos, en Montijo, vestidos de compresas Evax cuando yo era pequeña. ¿Cuál es su favorito?