Antepasados, guerras, familiay cine

Posiblemente no conozcan a Juan Manuel Pérez o Javier Bermejo. Quizá no. En Mérida, hace un par de años, Javier interpretó a César, en Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare, dirigido por José Carlos Plaza. Y qué César, señores. Qué César. Si decimos Las guerras de nuestros antepasados lo mismo la cosa les va sonando más. Es de Miguel Delibes, que hizo, de hecho, la adaptación teatral con Ramón García. Dice Delibes: «El diálogo sostenido por el recluso Pacífico Pérez con el Doctor Burgueño, médico del sanatorio penitenciario donde está internado, plantea problemas esenciales sobre la libertad y la responsabilidad sobre los que haríamos bien en meditar». Y también: «Pacífico, es un hombre hipersensible que, por mor de la violencia circundante, en especial de sus belicosos familiares, acaba convirtiéndose en un hombre gratuitamente agresivo, inhibido y escéptico». Y también, en otro lugar, Ramón García afirma: «El hombre de hoy sufre, quizá más que nunca, el acoso de un entorno ambiental agresivo y competitivo en el que la sensibilidad deja de ser una virtud y la solidaridad una renuncia al hiperapologizado liderazgo. «¿Es que no podemos ir todos juntos a alguna parte?», pregunta Pacífico a su entrañable tío Paco. Y este responde, acuitando el gesto: «Eso todavía no se ha inventado».

Hace un par de años, en Mérida veíamos Las guerras de nuestros antepasados, que es una obra mítica. José Sacristán me dijo (bueno, me lo ha dicho a mí y se lo ha dicho a cientos de periodistas) que el personaje de Pacífico Pérez era su favorito. En el sanatorio de Navafría, en 1961, está enfermo de tuberculosis. Está en prisión por haber cometido un asesinato y va a ser juzgado y presuntamente condenado a garrote vil, por otro crimen. El doctor Burgueño quiere ayudarle y le dice que le hable de su vida.

Con hablar, si eres profesional, no se soluciona nada, pero en la tele y en el teatro vende muchísimo esa pseudociencia llamada psicoanálisis, qué se le va a hacer. Pacífico Pérez ha vivido rodeado de un ambiente de violencia. Sus antepasados disparaban al aire, pero en su habitación, cuando él estaba en la cuna para que se fuera acostumbrando al sonido de los disparos, porque alguna guerra seguro que le tocaba.

Para Ramón García, ha habido «tres personajes delibeanos que cobraron absoluta corporeidad al convertirse en personajes teatrales. En personajes sobre el escenario. Me refiero a Menchu Sotillo, protagonista de Cinco horas con Mario; el viejo don Eloy, de La hoja roja; y Pacífico Pérez, protagonista de Las guerras de nuestros antepasados». Les interpretaron Manuel Galiana, José Sacristán y Juan Manuel Pérez y, ahora, Carmelo Gómez. La adaptación es de Eduardo Galán, que dice: «Un grito contra la violencia de las guerras es la línea maestra de la novela de Miguel Delibes Las guerras de nuestros antepasados, publicada en 1975. Desde el nombre del protagonista, Pacífico, hasta el final terrible de la obra, el autor vallisoletano defendió a lo largo de sus páginas la paz frente a la guerra y la no violencia como camino de vida» y aclara que, como adaptador, ha querido destacar, sobre todo, «el carácter complejo de Pacífico Pérez, su sumisión a los poderosos, su resignación casi franciscana ante un destino grabado en su memoria desde la cuna con las historias de las guerras que le contaban el Abue, el Bisa y Padre». Se mantiene el habla rural. O un habla rural, que hablas rurales hay muchas, casi en cada pueblo. Un compañero mío dice: «Está pelando» cuando algo está hirviendo y yo, extremeña, igual que él, no había oído esa expresión en la vida.

Dirige Claudio Tolcachir: «La violencia, el odio como una especie de herencia ineludible de la que no se puede escapar, es el punto de partida para ingresar en un universo de seres tan particulares que se vuelven universales y nos permiten mirar nuestras propias historias, nuestras propias herencias en un mundo que parece una y otra vez pensar que la guerra es de alguna manera una forma de vivir». Es todo un duelo interpretativo. Lo van a poder ver en Badajoz, esta noche a las nueve, y en Cáceres, mañana sábado a las ocho y media, en el teatro López de Ayala y el Gran Teatro, respectivamente.

Dos hombres en el escenario y, en Mérida, de riguroso estreno, dos mujeres. Ana Trinidad y Sara Jiménez son madre e hija en A 35 mm. Una tarde de cine, que vamos a poder ver esta tarde, a las ocho y media, en el centro cultural Nueva Ciudad. Es, nos cuentan, un espectáculo que entrelaza tres cortos con una pieza teatral. En el cine, madre e hija se reencuentran. Entre ellos se va a poder ver Los últimos de Sol, una adaptación de una obra de Juan Copete. Lo que te echamos de menos, Copete. Ana siempre te nombra con devoción, con amor y con tristeza. Los últimos de Sol significa mucho para ella y es precioso que las podamos ver, juntas, en una sala de teatro. Y comparar si sentimos lo mismo. Y descubrir de qué formas podríamos hablar con la familia o los amigos, con lo que cada uno tenga. Y miren qué buen fin de semana.

La perla El Palacio de los Barrantes-Cervantes ha organizado la exposición «NEXOS: Arte Iberoamericano Contemporáneo», que se puede ver, gratuitamente, hasta el 12 de mayo. Son obras representativas de un grupo de los más destacados artistas iberoamericanos del panorama actual, formado por Julio Zachrisson, José Manuel Ciria, Elena Blanch, Manolo Oyonarte, Julio Ovejero, Javier Gómez, Mª del Socorro MoraC, Diego Canogar, Orlando Arias, Juan Francisco Yoc, Patricia Larrea, Felipe Alarcón, Czili, Charo Villa, Asmat Chirinos-Zavala, Berrutti y Andrés del Collado. Emerge, nos cuentan, “como un espacio de convergencia donde las diversas identidades, historias y visiones del mundo se entrelazan para dar forma a expresiones artísticas únicas y enriquecedoras”. Además, el Palacio en sí es impresionante.

