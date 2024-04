Filósofo, historiador, divulgador científico, teólogo, poeta..., y el primer enciclopedista. Estos son solo algunos de los atributos con los que Nolo Ruiz (Sevilla, 1979), doctor en Filosofía y autor del libro ‘El filósofo hispalense’ (Editorial Samarcanda, 2023), describe la figura de san Isidoro de Sevilla (560-633), el último gran filósofo de la Antigüedad que, precisamente ayer, festejaba su día grande en el santoral. Un libro, una biografía ágil con tintes humorísticos, para conocer de cerca al que sin duda es una de las figuras más importantes de la historia de España. Pasen y lean.

Usted asegura en su libro que ahora «se le da la misma credibilidad a la ciencia que a la opinión». ¿Qué deberíamos aprender de su figura?

A este respecto, en una de sus obras principales, ‘Etimologías’, encontramos un ataque frontal contra supersticiones y supercherías tales como los horóscopos. Fíjese, hace casi milenio y medio ya nos prevenía Isidoro de Sevilla de estas falsas creencias y hoy vivimos en la era de los bulos, las fake news y los negacionismos. Parece que ahora estamos más atrasados que hace 1.400 años.

Ha escrito una biografía ‘hiperbólica’. ¿Es un libro en clave de humor?

Sí. Pero se trata de una obra poliédrica, con muchas facetas. O eso he intentado: aglutinar, en pocas páginas, el humor, la crítica filosófica y política, la historia de Sevilla y de España, la ironía, la creatividad, la tradición...

¿Por qué se interesó por la figura de san Isidoro?

Una de las máximas fundamentales de la filosofía universal es el socrático «Conócete a ti mismo». Igual que considero, de ahí mi primer libro, que para un filósofo andaluz conocerse a sí mismo debe pasar en algún momento por la reflexión acerca del arte flamenco, de la misma manera creo que, además de estudiar a los filósofos griegos, franceses o alemanes, como filósofo andaluz, no puedo conocerme a mí mismo sin estudiar la tradición filosófica de Andalucía: Séneca, Isidoro de Sevilla, Averroes, Maimónides, Suárez, Fox Morcillo, Giner de los Ríos o María Zambrano, entre otros.

«Si sois sabios y sensatos, os digo esto: guardad silencio», aseguraba san Isidoro. Como profesor de filosofía, ¿es usted más de callar que de rebelarse?

Siempre he sido más de rebelarme. Aunque la universidad es un Leviatán dentro de otro Leviatán mayor y no siempre es fácil rebelarse en ella. Pensar filosóficamente el flamenco o escribir un libro de filosofía en forma de biografía exagerada en torno a la vida y obra de san Isidoro es una forma de rebelarse. A rebelarse, no de cualquier forma, sino constructivamente, también hay que aprender. Yo aún estoy aprendiendo.

Una de las curiosidades que apunta en su libro es que el filósofo hispalense aparece en el escudo del Sevilla Fútbol Club... ¿Por qué?

En el escudo de la ciudad de Sevilla aparecen tres grandes personajes de su historia: el rey san Fernando, san Leandro -hermano mayor de san Isidoro- y el propio Isidoro de Sevilla. Y en el escudo del Sevilla Fútbol Club aparece también el de la ciudad. La mayoría de gente no lo sabe o no se ha dado cuenta, y me parece que, en el propio club sevillista tampoco, y esto quizás sea polémico, sobre todo este fin de semana, que tenemos derbi, pero san Isidoro de Sevilla nació en la Bética. Es decir, que era bético. O lo que es lo mismo, hay un bético en el escudo del Sevilla Fútbol Club. ¡Toma sevillanía!

Asegura que «la risa ilumina el espíritu de la humanidad». ¿Qué le hace gracia de la actualidad política, por ejemplo? ¿De qué se ríe usted?

De la política actual pocas cosas hay que me hagan reír. Más bien me dan ganas de llorar. Yo, personalmente, intento reírme de mí mismo. Por eso en este libro escribo, en tono de humor y con actitud iconoclasta, de muchas de las cosas más importantes y sagradas de mi vida: la filosofía, mi ciudad y sus costumbres, la música, mi propia historia personal…

Sevilla se echó a la calle para despedir a su vecino Isidoro, ¿alguna vez ha imaginado su entierro?

La muerte es uno de los grandes temas de la filosofía. No creo que exista filósofo alguno que no haya pensado la muerte. Sobre mi entierro..., me gustaría que no hubiera nadie llorando o triste; que planten un olivo rodeado de rosales rojos sobre mis cenizas y que hagan una buena juerga flamenca. ¿Qué mejor momento que el de la muerte para celebrar la vida?

Convenza, con tres ítems irrefutables, por qué Isidoro es sevillano...

Primero, porque san Leandro, hermano mayor de san Isidoro, en un libro dedicado a su también santa hermana Florentina, implícitamente, así lo reconoce, que nació en Sevilla. Segundo, porque se dice que uno no es de donde nace sino de donde pace, e Isidoro vivió toda su vida en Sevilla. Y, tercero, porque no se puede entender a san Isidoro sin Sevilla ni a Sevilla sin san Isidoro.

¿Qué ha aprendido usted, personal y profesionalmente, estudiando su figura?

He aprendido mucha filosofía. También, mucha historia. Y un poco más de latín. Pero, sobre todo, he aprendido que las ideologías son falaces. Isidoro de Sevilla fue un teólogo santo, creador y defensor de la idea de la unidad católica de España, muy machista, que estaba en contra de que el jefe del Estado fuera un rey elegido hereditariamente por nacimiento, o en contra de las fiestas en las que se torturaban animales. ¿En qué ideología lo encajamos? Las ideologías son sistemas cerrados incapaces de representar fielmente el pensamiento de los individuos humanos, que es mucho más complejo y heterogéneo que el simplismo estático que expresan las ideologías. También he aprendido a apreciar el valor, en lo que lo tiene, de aquello con lo que no estoy de acuerdo.