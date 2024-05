«Vivir en otro planeta es inviable y, además, poco ético»

¿Sabe que la primera persona que ha buscado y leído su libro ha sido mi hijo adolescente?

¿Sí? ¡Me alegra mucho! Porque, precisamente, es parte del público objetivo que busco con mi libro. Mi idea es fomentar la curiosidad y el espíritu crítico a todas las edades, desde jóvenes a personas mayores. Yo creo que merece la pena acercarse a la ciencia sin miedo, con capacidad y ganas de disfrutar del conocimiento y de todo lo que no sabemos. De las dudas, y de cómo funciona la ciencia como avance constante. Cuando tenemos una teoría que va en contra de otra anterior, sustituimos una teoría por otra, no tenemos ningún problema. Enseñar el conocimiento científico como una continua evolucion es una de mis ideas. Está muy bien que, desde la edad de nuestros hijos, estudiantes de bachillerato, universidad y todo el público adulto pueda divertirse y aprender con esta obra.

Javier Santaolalla, divulgador científico, con millones de seguidores de jóvenes amantes de la ciencia, escribe el prólogo de su libro ¡Qué importante es la labor de estos profesionales! ¿No cree?

Sí, sí, sin duda. Los divulgadores científicos, a ser posible, que sean científicos que hagan divulgación como Santaolalla (un físico teórico que sabe mucho de cuántica), pueden ‘bajar el nivel’ hasta donde haga falta, pero si hay dudas potentes pues él también se lo sabe. Científicos que tengan buena formación y línea directa con la gente joven resultan esenciales. Necesitamos una juventud con conocimiento científico y espíritu crítico. Si no, será presa fácil de las pseudociencias, los bulos y las ‘fakenews’ en un mundo donde las noticias falsas se propagan a mayor velocidad que las verdaderas. Los chavales jóvenes no tienen herramientas para discernir lo cierto de lo que no es, pues la ciencia es la que les proporciona esas herramientas. Los que escribimos libros o damos charlas constantemente, así como las personas que son superdotadas para las redes sociales como Santaolalla, resultan imprescindibles.

¿Qué papel deberían jugar las instituciones a la hora de promocionar la ciencia?

Creo que las instituciones, los poderes públicos, deberían implicarse más porque, verdaderamente, nos va la salud en ello. Le pongo el caso de los antivacunas que hicieron mucho daño durante la Covid. Si desde la medicina, las instituciones, se hablara abiertamente de las ventajas de la medicina y cómo va a mejorar nuestra salud, tendríamos una sociedad mejor. Las instituciones deberían basarse en la ciencia para la toma de decisiones, promover un conocimiento informado, luchar contra los bulos diciendo que, las cosas que son ciertas, lo son porque hay pruebas que las avalan. Todo eso debe ir calando, poco a poco lo está haciendo, pero hay que apostar más abiertamente. Una ventaja de la ciencia es que no tiene ideología. Suelo decir que se trata de la mejor forma de contar cómo es la realidad en cada momento. No hay una ciencia de derechas o de izquierdas, la ciencia es evidencia y conocimiento, así que no debería haber ningún motivo por el que las instituciones no la apoyen.

Usted es doctor en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estudia, entre otras cuestiones, el desarrollo de biosensores para caracterizar la vida en nuestro planeta y buscarla fuera de él. ¿Estamos avocados a abandonar este planeta? ¿La destrucción de él está asumida?

No, no, en absoluto, esa es una de las preguntas que planteo en mi libro con la cuestión de si necesitaremos un ‘planeta B’…, es ciencia ficción, es inviable y además sería muy poco ético destrozar nuestra casa e irnos a otra. Tenemos que cuidar nuestro ‘planeta A’, la Tierra, por tanto debemos combatir la crisis climática, reducir la contaminación… Todos esos temas los trato en mi libro y creo que, por una cuestión práctica, lógica y ética, lo que debemos de hacer es cuidar nuestro planeta. Eso no quiere decir que no tengamos que investigar sobre cómo son otros planetas, satélites, la investigación espacial o la astrobiología, pero no con la intención de irnos a ellos, sino de analizar si tienen vida, cómo es su química. Dentro de algunas décadas se llegará a alguno de ellos, como Marte, en misiones pilotadas, pero serán misiones, vivirán en una especie burbujas de habitabilidad, serán unos pocos. No sabemos si llegarán antes los científicos o los turistas espaciales, ¡ya se verá! Habrá algunas personas viviendo allí y eso no significa que la humanidad, que somos unos 8 millones de personas, se vaya a ir a otro sitio.

Díganos... ¿La curiosidad denota inteligencia?

Sí, yo creo que sí. Creo se trata de una de las formas de expresarse de nuestro cerebro, y eso lo vemos en los bebés, en los niños, que se muestran interesados por todo lo que les rodea. La curiosidad resulta consustancial a los humanos por la necesidad de preguntarnos, la pena es que la perdemos a medida que nos hacemos mayores y eso nos hace menos humanos. Nos metemos en la rutina de la vida, y dejas de hacerte preguntas con la inocencia de un niño. La perdemos por las cosas del día a día y por cosas poco sugerentes, diríamos. Una de las vocaciones de este libro es fomentar la curiosidad, lo que nos hace inteligentes y lo que nos va a permitir encontrar soluciones a los grandes problemas que tenemos.

¿Qué es la Tercera Cultura y por qué cree que es realmente tan importante?

Es una de mis obsesiones vitales quizás por mi formación: soy de ciencias, pero escribo poesía, libros, y he tocado el violín…, he crecido en un ambiente donde el arte, las ciencias y las humanidades estaban muy de la mano. La cultura es una especie de edificio que se sostiene en tres pilares: la ciencia, las artes y las humanidades. Sin alguno de ellos el edifico se cae. En mi vida, siempre he intentado no perder la curiosidad; soy curioso de forma patológica.