Para favorecer nuestra ‘Energía Vitalista’ debemos trabajar la resiliencia y la determinación, por eso, para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo, la comunicadora y motivadora Ami Bondía Raga nos propone en su libro 'Energía Vitalista. Cómo impulsar tu resiliencia y determinación en tiempos inciertos’ (Editorial Círculo Rojo, 2024) las herramientas necesarias a la hora de ayudarnos a alcanzar esa energía que tenemos, y muchas veces no encontramos, en nosotros mismos. Pasen y lean.

Con este libro impulsa a trabajar en resiliencia y determinación, ¿por qué estas dos capacidades y no otras?

La pandemia marcó un antes y un después y nos hizo tomar conciencia de la incertidumbre en la que vivimos. En este contexto en el que nada es previsible y no hay certezas, lo único que podemos hacer es desarrollar aquellas habilidades que nos permitirán surfear los distintos tipos de retos, sean los que sean. La resiliencia y la determinación forman los pilares de la Energía Vitalista, la fuerza interior que llevamos todos dentro para gestionar con éxito los retos e incluso convertirlos en oportunidades. La resiliencia es la capacidad que nos permite ser fuertes y flexibles ante la adversidad. Y la determinación, tiene que ver con la perseverancia y el foco en los objetivos.

Este libro nació tras una experiencia personal traumática en la que tuvo que afrontar una infección que casi le cuesta la vida… ¿Cómo le ayudó la mentalidad positiva? ¿La actitud es clave?

Somos lo que pensamos que somos. Al final, nuestros pensamientos nos llevan a unos determinados comportamientos y estos crean realidades. Si yo hubiera creído que no iba a recuperar la movilidad del cuerpo o que no iba a volver a hablar (algunas de las consecuencias de la infección), es posible que a día de hoy siguiera de baja. Y esta idea puede extrapolarse a cualquier ámbito. Aquellos profesionales que confían en sus capacidades para superar la adversidad son los que al final salen victoriosos. Podemos decir que la mentalidad positiva no es garantía de éxito, pero sí requisito.

El autoconocimiento es una de las claves que expone en su libro para desarrollar la resiliencia y la determinación, ¿qué preguntas deberíamos hacernos?

El autoconocimiento supone la piedra angular de la resiliencia y la determinación. El problema es que la sociedad no invita a la introspección. Todo lo contrario. Estamos rodeados de ruido que dificulta la conexión con nosotros mismos. Redes sociales, días repletos de actividades y, por supuesto, miedo a enfrentarnos a nuestros propios fantasmas. Trabajar el autoconocimiento, por lo general, es una acción que debemos liderar cada persona de manera individual. No resulta difícil, pero requiere disciplina. De hecho, para empezar, podríamos buscar espacios para fomentar la conexión con nosotros. Sacar 15-20 minutos al día para pasear en soledad (sin música, sin podcast…) es ya una manera maravillosa de escuchar nuestra voz interior. Además, en ese espacio privado podemos hacernos preguntas: ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me disgusta? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis sueños?. También podemos hacer muchas cosas: desde alinearnos con personas que tengan una gran vida interior (ya que se contagia), escribir un diario que nos sirva para volcar las emociones y racionalizarlas, viajar solos como una manera de abrirnos a nuevas experiencias, lecturas de desarrollo personal, talleres de inteligencia emocional o practicar meditación.

¿Qué es la mentalidad ‘BOOM’?

La mentalidad ‘BOOM’ hace referencia a la mentalidad ganadora o del «sí se puede». Podríamos desgranarla así:

‘B’- Busca tu pasión. Invierte el tiempo que haga falta en encontrar aquello que te apasiona. Solo desde ahí es posible ver caminos donde antes no había salida, y sacar fuerzas de donde no había nada que rascar.

‘O’- Omite límites. Aquí tenemos dos tipos de frenos: internos y externos. Los primeros apuntan al autodiálogo. Si somos personas que nos juzgamos de manera dura con frases como «no valgo para esto», «no voy a conseguirlo», será difícil actuar con la confianza que se necesita en los momentos adversos. Por ello, hay que trabajar para que nuestra voz interior sea de empoderamiento. Crear afirmaciones positivas del tipo «todo va a ir bien», «va a ser un éxito» y repetirlo a modo de mantra es una manera de entrenar un autodiálogo saludable. Debemos buscar personas que crean en nosotros y nuestra capacidad.

‘O’-Olvida el confort. Pasa a la acción. Las mejores oportunidades en la vida ocurren cuando somos valientes y nos movemos para intentar que las cosas ocurran. Hay que tomar decisiones con estrategia y actuar de manera inteligente, ya que estar en movimiento nos permite avanzar y aunque las cosas no salgan como esperamos, siempre habrá un aprendizaje que nos permitirá acercarnos al éxito en la siguiente oportunidad.

‘M’-Marca la diferencia. Está bien tener referentes y personas en las que inspirarnos, pero sacando nuestra esencia y autenticidad.

Y una vez que hemos trabajado la mentalidad ‘BOOM’, ¿cómo podemos convertirnos en ‘profesionales vitalistas’?

Los ‘profesionales vitalistas’ son aquellas personas que confían en sus capacidades para hacer frente a los retos que vengan y saben tomar decisiones acertadas en cada momento. Si queremos formar parte de este grupo tendremos que trabajar en cinco aspectos: autoconocimiento, mentalidad ‘BOOM’, estrategia, optimización de recursos y gratitud. Lo mejor es marcarse pequeñas áreas de mejora que le permitirán, a la larga, generar una fuerza interior contagiosa para el equipo de trabajo.

¿Y cómo podemos saber si estamos en ese punto en el que necesitamos reinventarnos?

Los cambios tienen que venir del interior. Somos nosotros mismos los que, si nos escuchamos, sabremos si estamos donde tenemos que estar, o si ese lugar ya no nos corresponde. Este es uno de los miedos por los que la gente huye de la introspección. Nos da pánico darnos cuenta de que la vida que tenemos ya no nos hace felices. Sin embargo, no escucharse es ir escondiendo el problema bajo la alfombra hasta que explota en forma de depresión.