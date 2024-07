Nos encontramos con el diseñador español Juan Duyos (Madrid, 1970) en su atelier en Madrid, con motivos del shooting de moda y belleza organizado por la empresa Fujifilm, y en el que se probaron, no solo las nuevas cámaras digitales de la compañía, sino la importancia de la necesaria sintonía entre la imagen visual y la creativa siguiendo los consejos del fotógrafo Alberto G. Puras. Una manera de testar, en plena ola de calor, la temperatura actual del mundo de la moda.

¿Qué es lo más complicado de este mundo?

Lo más complicado de la moda es el tándem que nos obligan a ser: creativos metidos a empresarios. Es una dualidad extraña que convive mal, pero en España, ese fenómeno del creativo metido a empresario, funciona mucho en el mundo de la moda y es algo muy complicado de entender.

¿Cómo ha sabido transmitir sus vivencias a través de sus creaciones?

Yo tengo facilidad para eso. Todas mis vivencias se reflejan en mis colecciones. Mis colecciones son parte de mi vida tienen mucho de corazón, de estómago…, es muy bonito contar historias a través de las colecciones, e historias que te han sucedido en primera persona. Si sabes leer entre líneas, puedes llegar a entender mucho de los autores y diseñadores a través de sus colecciones.

«La frivolidad es maravillosa y hay que tratarla en positivo, divertirse y pasárselo bien es una maravilla»

¿Existe un lado oscuro?

Claro que existe un lado oscuro porque si no, no habría equilibrio. Está toda esa parte maravillosa que se ve de show, desfiles y modelos, pero luego hay una cotidianidad con muy malos momentos: momentos de estrés, por ejemplo; pero la vida es así, y el trabajo igual. Si no hay una parte bonita y una parte fea no hay realidad.

¿Cuál es el mejor regalo que le ha dado la moda?

El mejor regalo es vivir como me gusta, de lo que me gusta. Soy una persona afortunada porque vivo de lo que me gusta, disfruto mucho de mi trabajo y eso es un éxito en la vida. Me siento súper afortunado.

¿Qué le diría a quiénes tachan de frívolo el mundo de la moda?

Diría que la frivolidad es maravillosa, que, si no somos frívolos, si no hay una parte frívola, no hay vida. Pero la moda no es frivolidad, la parte de frivolidad que no lo es en sí, es estética y bonita. Hay muchas otras partes de trabajo ysobre todo, un producto interior bruto para nuestro país gigante. Somos un sector que económicamente da mucho a nuestro país. La frivolidad es maravillosa y hay que tratarla en positivo porque divertirse y pasárselo bien es una maravilla.

«Lo más complicado de la moda es el tándem que nos obligan a ser: creativos metidos a empresarios»

¿Qué le pide a un fotógrafo de moda?

A un fotógrafo de moda le pido dos cosas: que tenga una mirada bonita, o sea que sepa mirar las cosas como a mi me gusta, que su visión sea impecable y se parezca a la mía; y luego le pido rapidez. Me gusta la gente que soluciona rápida las cosas, los lentos me ponen muy nerviosos. Así que, mirada bonita y fluidez.

¿Cómo es la relación ideal entre un profesional de la moda y un fotógrafo del ramo?

La relación ideal es como cualquier otra relación: como la de pareja o la que tienes con tus amigos. Es decir, que haya muy buena relación, que te entiendas con mirarte. Que sepas que la sombra está entrando por donde te gusta, que sepas que el vestido y la luz está cayendo por donde quieres…

¿Le gusta la fotografía?

Me encanta la fotografía me parece una de las artes más bonitas que hay dentro de la moda. Lo que refleja una instantánea es algo mágico y tu trabajo puede ensalzarlo de una manera preciosa; creo que es una parte de mi trabajo y de mi vida importantísima.