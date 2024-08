Larga vida a la quimera del Contempopránea

Desgranó el Festival Contempopránea su vigesimoctava edición con una segunda jornada algo irregular, aunque en esto de los gustos y los disfrutes ya se sabe que la subjetividad impera. En todo caso, se quieran los matices que se quieran, la cita pervive con un sello a la misma vez familiar, con Agustín Fuentes como enorme e imprescindible impulsor, y también profesional, con unos estándares de calidad muy altos en la producción.

Olivenza volvió a acoger una cita que nació en Alburquerque con unas altas dosis de idealismo, continuó absolutamente desparramada en inversión en Badajoz -presencia de los míticos Pet Shop Boys incluida- y de un tiempo a esta parte se ha desplazado a unos kilómetros. La localidad rayana sin duda ofrece buenas soluciones estructurales en cuanto a alojamiento y servicios, pero quizás se echa en falta que el festival se meta más en sus huesos.

En fin. Da igual. Lo que importa siempre es la música y en cuanto a eso no pudo haber queja porque se mezclaron distintas sensibilidades. Bastante fallido poner a Chucho abriendo la segunda jornada, todavía con un calor propio de las ocho de la tarde, pero también es verdad que alguien tenía que comerse ese marrón y Fernando Alfaro tiene una parcelita en el infierno desde hace mucho. Por la mañana había firmado libros y hablado de literatura y de su industria y horas después estaba abriéndose en canal con la habitual crudeza, aunque algunas canciones de Chucho -’Magic’ y satélites del disco ‘Tejido de felicidad’- simbolicen la parte más luminosa de su vidalogía. Resulta emocionante verle cantar con su hija, la prometedora Lea Leone.

Inicio de la tarde con Chucho en el escenario. / Raúl Valiente

La noche y la gente fueron cayendo sobre el baluarte de San Blas y por su escenario apareció primero Antonio Luque aka Señor Chinarro con su poesía intrincada y sus finas ironías y después Sidonie. A los divertidísimos catalanes los conoce todo el mundo en el planeta indie y dieron justamente lo que se esperaba de ellos, con la sorpresa/no sorpresa de que Rocío Saiz se unió a ellos cantando en tetas un rato. Pues muy bien. Si algo tiene el Contempopránea es su sanísimo ambiente, con mayoría de yayos sobre adolescentes, y donde nadie se mete con nadie.

Llegó entonces la teórica cabeza de cartel, los norteamericanos -aunque también algo españoles- de Nada Surf. Fue una apuesta osada, pero también tiene su público, que conste...

A la recta final no le faltaron decibelios y sangre nueva, como la que ejemplifican La Paloma y Karavana. Seguramente estos últimos, madrileños, conectaron mejor con los fans, ayudando que Gonzalo Boatas, su cantante, contó desde el escenario que nació en la propia Olivenza y que estaba especialmente conmovido por actuar ante familia y amigos. Lo suyo de ‘Strokes’ merece ser himno generacional, aunque no lo será porque lo que dice principalmente es que su generación, la de los milenials, no tiene ni idea de música.

Cerraron Mujeres, el regreso de Rocío Saiz y una postrera sesión de DJ, que siempre hay que apurar las fuerzas que a uno le queden.

¿Le quedan fuerzas al festival? En los corrillos se comentaba. Se necesita mucha potencia de fuego (público y privado) para mantenerlo sabiendo que se centra en un subgénero que no venderá nunca miles y miles de abonos. Pero es una marca consolidada, que nadie lo pase por alto.