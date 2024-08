Rosalía filtra un fragmento de una nueva canción: "Soy la Rosalía, solo sé servir"

Que Rosalía es impredecible es una verdad como un templo. La artista catalana no sigue normas a la hora de crear, tampoco con sus campañas de márketing o a la hora de decidir cómo presentar sus canciones. En esta ocasión, ha sorprendido a sus seguidores con un directo de Instagram pasada media hora de las cinco de la madrugada en España.

La Rosalía más humana y cercana, pintándose las uñas, cocinando o fumando, mientras explicaba cosas que le habían sucedido o respondía preguntas que le dejaban sus fans. La de Sant Esteve Sesrovires ha cogido su ordenador portátil, le ha dado al 'play' y ha dejado escuchar unos segundos de su próximo tema.

"Hasta aquí hemos llegado. ¡Esto es el preview, cariño!", exclamaba Rosalía entre risas. Las teorías no han tardado en llenar las redes sociales, pensando en posibles colaboraciones de la catalana o sobre cuándo saldrá su nueva música.

Ha pasado más de un año desde su último estreno musical, la canción 'Tuya', publicada en junio del 2023. Esta nueva era que tiene matices de rap, más experimental y melódico, que apuesta por un sonido sintético que ya causa sensación entre los seguidores de Rosalía.

Por ahora no hay confirmación ni fecha sobre cuándo saldrá a la luz el próximo proyecto de una de las artistas con más proyección en el mundo. Lo que sí ha dejado son algunas frases de este próximo tema: "'Por to' lo que soy, yo puedo frontear / No por lo que tenga, siempre me la dan / Mi energía, inmaculá' / Bajo perfil, tú estás fuera / Vivo pa cantar, no canto pa' vivir / Ni una era será flop en mi porvenir / Puta soy la Rosalía, solo sé servir / La noche estrellá, así sea / Hasta la madrugá, que así sea".