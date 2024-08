«Se lo que cuesta cambiar hábitos e ir al revés de todo el mundo»

¿Cómo diferencio estar inflamada con tener sobrepeso?

No es lo mismo estar inflamada que hinchada. Estar inflamada es una respuesta del cuerpo frente a lo que identifica como un ataque. Y al final nuestro cuerpo cuando nos alimentamos mal de forma recurrente, o hacemos vida sedentaria, responde con esa inflamación crónica que a la larga nos puede generar esa hinchazón y otros problemas derivados. Esa hinchazón puede surgir de forma puntual, porque por ejemplo comas en un restaurante y te siente mal, pero no significa que estés inflamada.

No azúcares, cerveza, tapeo…, ¿es usted consciente de lo difícil que es cambiar todo esto?

(Ríe) Se identifica con algo difícil porque es realmente muy diferente a lo que siempre se ha hecho, pero es más fácil de lo que parece. Una vez que estableces estos hábitos en tu día a día, que no tomas azúcar, grasas hidrogenadas, productos ultraprocesados…, puedes pasar un mes difícil pero una vez superado, ¡son tantos los beneficios! Lo bien que te vas encontrando no solo físicamente sino psicológicamente, más alegre, más positiva. Si tenías un problema de base como dolores de cabeza frecuentes…, tiendes a una mejoría y no quieres volver a lo de antes. No hay que ser exigentes con nosotros mismos ni estar el fin de semana sin una cerveza o un helado, porque al final todo se basa en un equilibrio.

Portada del libro de Sandra Moñino. / CEDIDA

Comparta con nosotros algunos trucos para decir ‘adiós, a la inflamación’, en pleno agosto…

Ahora es más complicado porque te vas a la playa, miras a todos lados y hay cerveza, tintos de verano, bebidas carbohidratadas y el cuerpo te pide eso, pero resulta más fácil de lo que parece. Te vas a la playa y en vez de patatas fritas, ¡o también! te puedes llevar zanahorias crudas con aguacate o hummus, latas de berberechos…, y te puedes llevar agua bien fría, o introducirle incluso fruta fresca al agua para darle sabores. Hay que implicarse en nuestra alimentación y no ir siempre a lo fácil. Alguna vez sí te puedes tomar las patatas y la cerveza, pero en el día a día, que sea de una forma más equilibrada.

¿Qué es lo primero que deberíamos hacer en septiembre si lo de agosto no nos funciona?

En septiembre lo que tenemos que hacer es cambios progresivos, poco a poco. En la primera semana lo vamos a dejar todo como está, pero el primer cambio va a ser introducir de primer plato, siempre, una ensalada en todas las comidas; eso va a hacer que comas menos de otras cosas, como pan blanco, por ejemplo. Luego, todas las bebidas que tenemos en casa (refrescos, cervezas, tintos…) retirarlas y cambiarlas por agua. Si durante el fin de semana nos apetece tomarnos una cerveza, nos la tomamos, pero en casa solo vamos a tener agua con, o sin gas. Respecto al azúcar, hay que establecer también cambios: pasaremos de una, a media cucharada y no lo cambiaremos por edulcorantes porque es un cambio que solo vas a poder mantener mientras te dura la motivación. Lo que tienes que hacer es reducir la cantidad de azúcar que estás añadiendo y, al paladar, acostumbrarlo a los sabores naturales de lo que te estás comiendo. El café es amargo y si te gusta, te va a gustar ese sabor. Si consigues que te guste el café sin azúcar, introducir una ensalada en todas tus comidas y cambiar todas tus bebidas de casa por agua, estos grandes cambios, que lo son, se van a quedar para siempre en tu vida, y tú te vas a sentir mucho mejor.

Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención es que no parecen saludables los zumos, aunque sean exprimidos en casa…

En el ejemplo del desayuno saludable aparece siempre el zumo de naranja, pero la realidad es que al exprimirlo se utilizan dos o tres naranjas para algo que tomas en tres tragos, lo que estás tomando es el azúcar de tres naranjas, pero dejando la fibra, y las propiedades más grandes de la fruta se quedan en esa pulpa. Al cuerpo no le da tiempo a asimilar esa cantidad de azúcar de repente y regular esos picos de glucosa. No solo hay que tomar alimentos saludables, sino hacerlo de la forma correcta.

En @nutriocinat nos ofrece consejos para, en grandes cadenas de supermercados, hacer la lista de la compra que necesitamos a la hora de cocinar recetas ‘antiinflamatorias’. ¿Puede compartir con nosotros un menú tipo?

Para el desayuno: dos huevos a la plancha, con medio aguacate aliñado con cúrcuma, pimienta y aceite, más una tostada de trigo sarraceno. Pieza de fruta de postre. Un café solo largo, o/con alguna bebida vegetal. A la hora de la comida: sardina al horno, o en espeto, a la brasa…, con cinco o seis patatas prebióticas (es la patata que ya cocida, la dejamos enfriar unas 12 horas. Así, el almidón resistente, se convierte en antiinflamatorio) acompañadas de una buena ensalada de tomate y hoja verde con aceite. Cena: una escalivada, verdura asada al horno en frío con ajo picado, ¡que lo tiene todo! acompañado de queso cabra fresco a la plancha, y un poco de pollo desmechado y fruta. Incluso, más fácil: en vez de hacer al horno las verduras, cogerlas cocidas que ya vienen en tarrinas de cristal, con unas sardinas o caballa en aceite en lata.

¿Alimentos procesados?

Si, son alimentos procesados los de bote, latas…, todo lo que tenga etiqueta... Pero es un buen procesado. El jamón es procesado, ¡pero es bueno!

Tanto en harinas como en bebidas apuesta por la avena… Últimamente cada vez hay más adeptos a desayunar ‘avena nocturna’, ¿qué opinión tiene al respecto?

No es para todos los días, porque prefiero siempre combinar desayunos para tener todas las propiedades. La avena es un carbohidrato, pero con mucha proteína y al hidratarla toda la noche hace que siente mejor porque contiene mucha fibra. La chía, antes de consumirla, debemos siempre hidratarlas durante la noche porque si, la tomas tal cual, la eliminas en las heces directamente. Es una semilla rica en grasa y omega 3, también antiinflamatorio. Yo le añadiría un plátano a rodajas o kiwi.

¿Cómo están respondiendo los lectores al ‘Reto de 3 Días’ que propone en su libro?

La gente lo está haciendo. Recuerdo que comenté a mi editora que al libro le faltaba algo, porque una cosa es tener la información y luego empezar por tu cuenta, y otra es poder escanear un código QR con incluso vídeos de la elaboración de las recetas, de formación, lista de la compra…; sin duda, es una motivación grande que hace que la gente se anime.

¿Qué gran anécdota le ha regalado este libro?

Una mujer me dijo que había descubierto que era celiaca a raíz de leerlo, y también su hijo. Había tenido tres cánceres que se estaban produciendo por esa celiaquía sin diagnosticar. Cuando vino a la firma y me lo contó fue emocionante.

¿Y usted? ¿Cómo llegó a su libro?

Tenía muchas diarreas y lo relacionaba con los nervios. Luego, dolores de cabeza, alergias primaverales horrorosas, dolores menstruales que me impedían ir a trabajar… Siempre me decían que era normal, hasta que un día empezaron a salirme eczemas en la piel y ahí comprendí que tenía que ser otra cosa. Al dejar el gluten se me quitaron los eczemas, y luego al cambiar toda mi alimentación e incluir la antiinflamantoria, y seguir estudiando, me di cuenta de la repercusión que tenía en enfermedades autoinmunes. Ya llevamos seis años de consulta online con un ‘Reto de 90 días’ que siguen más de 5.000 pacientes. Solo tienen que escribir a info@nutriconate.com y comenzar el cambio. Sé lo que cuesta cambiar hábitos e ir al revés de todos; pero puedo asegurar que merece la pena.