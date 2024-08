Johnny Depp presentará su segunda película como director en el Festival de cine de San Sebastián

El actor Johnny Depp presentará en el Festival de cine de San Sebastián, fuera de concurso, su segundo largometraje como director, 'Modi - Three Days on the Wing of Madness', centrado en un capítulo de la vida del artista Amedeo Modigliani.

El certamen ha anunciado, en un comunicado, que la película de Depp, su segundo largo como director tras 'The Brave' (1997), se proyectará en la Sección Oficial del Zinemaldia, fuera de concurso.

El actor italiano Ricardo Scamarcio interpreta a Modigliani, al frente de un reparto que completan Al Pacino, Stephen Graham y Antonia Desplat.

La cinta de Depp se centra en un episodio de la trayectoria de Modigliani sucedido en París en 1916, en el plena Primera Guerra Mundial.

Johnny Depp participó en el Festival de San Sebastián en 2021, cuando fue galardonado con el Premio Donostia.

Proyección especial

El Zinemaldia ha anunciado también otra proyección especial de la Sección Oficial, 'Lumière, l'aventure continue', de Thierry Frémaux, el delegado general del Festival de Cannes y director del Instituto Lumière.

Se trata de la continuación de 'Lumière, l'aventure commence', centrada en el universo de los creadores del cine, que filmó en 2016 y fue proyectada en el Festival donostiarra en 2017.

Además, dos películas se incorporan a la programación de la sección New Directors (Nuevos directores) firmadas por el suizo Piet Baumgartner y la danesa Sylvia Le Fanu.

Baumgartner participará con 'Bagger Drama', un filme que narra la historia de una familia cuya estabilidad se desmorona tras el fallecimiento en accidente de uno de sus miembros.

El cineasta suizo ha dirigido los cortometrajes 'Allen Werden', 'Elite' e 'Inland' y en 2023 debutó en el largometraje con el documental 'The Driven Ones', con el que concursó en el Festival de Zurich.

Le Fanu presenta su primer largo, 'My Eternal Summer', la historia de una adolescente de 15 años que debe pasar el verano despidiéndose de su madre, enferma terminal.

La realizadora danesa de raíces británicas ha presentado cortometrajes en festivales como Clermont-Ferrand, Indy Shorts y Odense, entre otros.

Con estos dos nuevos títulos son doce las cintas que competirán en el apartado de nuevos directores, que optan a un premio de 50.000 euros.