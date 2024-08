«No es llegar y ganar un premio. Se pasan muchas fatigas»

A Jesús Castilla, el cantaor gaditano que se ha alzado con el prestigioso Melón de Oro 2024 en la 44ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro le felicitaron al terminar, nada más y nada menos, que Fosforito y Paco Cepero. Un jurado, afición, y artistas de categoría que saben lo que tienen entre manos. Un ‘rara avis’ entre la vorágine de festivales que hoy en día se acompañan del título de ‘flamenco’ y donde se escucha de todo, menos eso. Larga vida a Lo Ferro.

«La verdad es que es un festival muy importante, que está muy bien y haberlo ganado me hace sentir muy satisfecho por el trabajo realizado que llevo. Y eso se ve reflejado, no solo en el premio, sino en la aceptación del público, de la afición», asegura el ganador.

¿Qué es lo que más le ha llenado?

Sin duda, el reconocimiento de dos grandes maestros que estaban allí: Paco Cepero y Fosforito. Me daban muchos ánimos, también sus acompañantes, sus familiares. Al día siguiente del premio me llamó Paco Cepero me felicitó, y me comentó la evolución que había tenido como cantaor de hacía 5 o 6 años, que me había escuchado, hasta ahora. Me dijo que había pegado un cambio grande y que estaba cada día mejor. Para mi eso es un orgullo muy grande. Fosforito y Paco Cepero son dos grandes maestros con los que yo he crecido. De escuchar a Cepero tocándole a Pansequito, Juan Villar o Camarón…, escucharle, aprender de él, del maestro Fosforito, no solo flamenco, sino, las saetas que él hace, por ejemplo. Después, verles, ahí y que te digan esas cosas…, es una satisfacción muy grande.

Es el premio a la constancia también, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar aquí?

La verdad es que ha costado… hoy hay grandes artistas, compañeros míos que tienen la gran suerte de venir de familias, de sagas flamencas, sagas artistas y es una gran responsabilidad la que tienen ellos, sin duda; pero yo me lo he currado todo solo, me he visto en situaciones regulares, y he tenido que sufrir bastante. He tenido que luchar mucho, estando en muchos sitios para que puedan escucharte. No es llegar y ganar un premio. Se pasan muchas fatigas.

¿Qué le han dicho por su tierra, Cádiz?

Mi gente de San Fernando está muy contenta, me felicitan y se alegran por mí. Me van parando por la calle, y luego estáis los medios que también os estáis portando muy bien conmigo.

No viene de una saga flamenca, pero tiene otra responsabilidad grande que es venir de la tierra de Camarón…

La sombra de Camarón siempre la voy a llevar porque es lo que sé. Hasta estéticamente me gusta verme como él. ¡Es como al que le gusta Elvis Presley y va vestido como él! Además, yo empecé cantando por Camarón. Es mi referencia. Hoy en día, ¿quién no se asemeja a él vistiendo? Gracias a Dios yo tengo mi personalidad como cantaor, o así al menos lo creo, y me he hecho un hueco en este mundo. Le tengo a él de referente, pero también a grandes cantaores como Chato de la Isla, por ejemplo.

¿En qué cree que le va a cambiar el Melón de Oro?

Espero que la afición se de cuenta de cómo estoy trabajando; que me salga más trabajo, más recitales en peñas, festivales. Este premio es una oportunidad para tener más trabajo, que es lo que uno busca. Yo no quiero fama, ni popularidad, yo lo que busco es que la gente esté contenta con mi cante, que conozcan mi trabajo, que yo disfrute de ellos y ellos de mí.

¿Y qué planes tiene para este año?

He estado hace unos días en Arles, Francia; y aún me queda Portugal, Alemania…, y el Día Internacional del Flamenco, aquí en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando, daré un espectáculo (será el día 15 no el 16 de noviembre como está estipulado); y el recorrido que haré junto a la Peña Flamenca del Melón de Oro, ¡llevaremos el premio por toda España!

¿Hay un antes y un después en Jesús Castilla?

Hay una antes y un después porque yo, hasta lo noto en cómo se comporta conmigo la gente que está en el mundo del flamenco. Pero es evidente que, a mí, que me haya reconocido Paco Cepero significa un antes y un después. El maestro Fosforito me indicaba como tenía que hacer los cantes, y me ponía los pelos de punta. Me decía: tú, a la siguiriya en este tercio, tienes que hacerle esto, lo otro…, ¡y me la cantaba! ¡Es que es un auténtico privilegio que un maestro como él te haga esas cosas! Después en una entrevista que le hicieron le preguntaron por el ganador y él mismo lo dijo: «Había muy buen nivel, pero ‘el muchacho que ha ganado’ estaba a un nivel más alto y creo que se lo ha merecido». Así que, ¡imagínese qué orgullo siento!