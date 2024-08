¿Cómo describiría la esencia de Su obra expuesta en la Fundación CB y la galería Van Gogh de Mónaco?

La esencia de mi obra radica en la interconexión entre fragmentos de experiencias y la naturaleza que me rodea. He denominado a esta serie de exposiciones ‘Fragmentos Unificados’ porque cada pieza, aunque independiente, se conecta con las demás, formando un todo más grande. Es un reflejo de cómo percibo la vida: compuesta de momentos únicos que, al unirse, crean una narrativa continua. Utilizo materiales naturales que recojo en mi entorno, como hojas, ramas, y piedras, que son encapsulados o integrados en mis obras para simbolizar esta conexión infinita entre el hombre y su ambiente.

La artista de Zarza de Granadilla expone en Mónaco. / EL PERIÓDICO

¿Qué mensaje principal desea transmitir con esta colección en particular?

El mensaje central de ‘Fragmentos Unificados’ es la profunda conexión que todos compartimos con la naturaleza y entre nosotros mismos. Quiero que los espectadores se den cuenta de que, al igual que en mi obra, todos somos parte de un todo más grande. Cada fragmento de nuestras vidas, cada experiencia, aunque sea única, está interconectada con lo que nos rodea. La naturaleza, con su sabiduría innata, nos enseña que todo está interrelacionado, y eso es lo que quiero transmitir a través de mis piezas.

¿Cuál ha sido su mayor inspiración al crear las piezas que conforman esta exposición?

Mi mayor inspiración proviene directamente de la naturaleza y de mi entorno cotidiano. Me dejo llevar por lo que encuentro en mis paseos: desde una rama caída hasta una piedra con una forma particular, todo puede convertirse en el punto de partida de una nueva obra. También me inspiro en la idea de que cada elemento de la naturaleza tiene su propia historia, su propio fragmento de existencia que merece ser contado. Esa visión me impulsa a capturar y unificar esos fragmentos en mis obras, creando una narrativa visual que resuene con la vida misma.

Uno de los 'Fragmentos Unificados' de Aloe Piezzas expuestos en Fundación CB. / EL PERIÓDICO

¿Hay alguna obra en esta exposición que tenga un significado personal especial para usted? ¿Por qué?

Sí, hay una serie especial llamada Edición Limitada Mini. Es una colección de 24 obras que he creado para capturar la transformación del entorno a lo largo del día. Como subtítulo, la llamo ‘Relieves del Amanecer al Atardecer’, porque cada pieza refleja cómo cambian la luz y las sombras desde el amanecer hasta el atardecer. Utilicé relieves y una gama de colores diseñada para interactuar con la luz natural, de modo que el espectador, al moverse alrededor de las obras, pueda percibir estos cambios y la belleza en constante evolución del paisaje. Esta serie es especial para mí porque es una invitación a observar y conectar con la naturaleza de manera más íntima, resaltando la relación dinámica entre el entorno y la percepción humana.

¿Podría contarnos un poco sobre su proceso creativo? ¿Cómo empieza una nueva obra?

Mi proceso creativo comienza con la recolección de materiales durante mis caminatas por la naturaleza, donde encuentro inspiración en elementos simples como una hoja, una piedra o un fragmento de corteza. Estos objetos se convierten en el punto de partida de mis obras. En el estudio, dejo que los materiales guíen el desarrollo de la pieza, buscando cómo se conectan entre sí y con las ideas o emociones que quiero expresar. Es un proceso muy intuitivo, en el que cada obra es un diálogo entre los fragmentos naturales y mi visión artística. Pero, además, cada pieza es también parte de un diario de artista, reflejando lo que vivo en mis viajes y experiencias personales. De esta manera, mi obra no solo captura la conexión con la naturaleza, sino también con mi vida real, lo que me va sucediendo y cómo eso se traduce en arte.

Combinación Victoria de Samotracia. / EL PERIÓDICO

¿De qué manera cree que esta exposición refleja su evolución como artista?

Esta exposición es un claro reflejo de mi evolución como artista. A lo largo de mi carrera, he explorado una amplia variedad de estilos y técnicas, lo que ha dado lugar a una obra sumamente ecléctica. He pasado por distintos movimientos y formas de expresión artística, y creo que en cada una de mis piezas se pueden observar pequeños fragmentos de esas experiencias pasadas. Aunque mi trabajo actual tiende hacia una estética más contemporánea, me enorgullece poder decir que domino una amplia gama de técnicas, y eso me da la libertad de crear obras individuales muy diversas. La conexión entre todas mis piezas en la serie ‘Fragmentos Unificados’ me permite justamente eso: experimentar con diferentes estilos y técnicas, mientras mantengo una coherencia y un diálogo interno entre todas ellas.

¿Hay algún elemento o técnica nueva que empleado en esta serie de obras?

En esta serie, he profundizado en el uso de materiales naturales de una manera más integrada. Una técnica que he explorado es la de encapsular fragmentos de naturaleza, como hojas y ramas, en resina, lo que no solo preserva su forma, sino que también crea una sensación de atemporalidad. Además, he trabajado en la superposición de capas, tanto de materiales naturales como de pintura, para añadir profundidad y complejidad a las obras, simbolizando las múltiples capas de experiencia y significado que todos llevamos dentro.

¿Cómo percibe la recepción del público en la Fundación CB y en la galería Van Gogh? ¿Ha sido diferente en cada lugar?

He notado que en la Fundación CB el público tiende a relacionarse con las obras desde una perspectiva más local, quizás porque están familiarizados con los paisajes y materiales que utilizo. En Mónaco, en cambio, la recepción ha sido más universal, con los visitantes conectando con la idea de interconexión y fragmentación a un nivel más conceptual. En ambos lugares, sin embargo, la respuesta ha sido profundamente emotiva, lo que me ha permitido ver cómo mi obra puede resonar en distintos contextos y culturas.

¿Qué proyectos o ideas tiene en mente para tus futuras exposiciones?

Estoy planeando dar un paso más allá en mis futuras exposiciones, explorando el videoarte como una forma de sumergir al espectador en mi proceso creativo. Quiero que las personas puedan entrar en mi mente, experimentar el entorno que me rodea y ver el mundo tal como yo lo veo. Estoy trabajando en incorporar materiales naturales, como los que recolecto, en estas instalaciones, creando un puente entre el arte visual y el espacio físico. También estoy considerando intervenciones en las propias salas de exposición, que podrían incluir elementos de la naturaleza y otros materiales propios de mi obra. Esto me llevará un poco más de tiempo, pero creo que permitirá una experiencia artística mucho más inmersiva. Además, estoy explorando la posibilidad de incluir mobiliario o mesas que diseñaré en el futuro, integrando así diferentes formas de arte en una única experiencia cohesiva.