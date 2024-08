La vida de muchos de nosotros ha estado atravesada por canciones de Víctor Manuel (y Ana Belén), desde ‘Cruzar los brazos’ hasta ‘Quiero abrazarte tanto’, ‘Solo pienso en ti’ (que acabamos cantando / gritando el otro día en el coche mientras veníamos de la rueda de prensa del balance del Festival de Mérida), ‘El abuelo Vítor’ o ‘En la planta 14’, que una no deja de recordar mientras va a Asturias a ver las minas. La vida de muchos de mis amigos ha estado atravesada por las canciones de Izal: la mía no. Yo soy más de Los chichos, ni más ni menos, ni más ni menos, porque, a ver, mi educación sentimental fue en Sevilla y yo vivo navegando, bailo con alegría y quiero ser libre, libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. El del medio de los Chichos se nos ha ‘aparesío’ en sueños muchas veces. Todos ellos (Los chichos, Mikel Izal, Víctor Manuel) participan este fin de semana en el Stone and Music de Mérida, ciudad inmersa en la feria, que no piso el ferial desde aquel día, hace más de quince años, que Charo Calvo nos hizo a todos montarnos en el tren de los escobazos y en los coches de choque (ahí aprendí que, en Cáceres, se llaman ‘coches chocones’). Por cierto, hablando de modismos, esta semana, mi amigo Álvaro de la Calle, que vive en Stuttgart, allá donde Cristo dio las tres voces, y que se dedica a hacer vías para trenes (‘el cacereño que hace vías de tren en Alemania’, no me digan que no tiene una entrevista), me comentó que a ver qué tierra traía su novio este fin de semana y, desde entonces, (él de manera más obsesiva que yo) le está preguntando a todo el mundo de dónde viene la expresión ‘traer tierra’ para hablar del humor con el que alguien llega a los sitios. Si lo saben, búsquenme en redes sociales, Olga Ayuso, que vivimos sin vivir en nos.

Háganlo por mí, porque no vean la que me está dando en el WhatsApp. Creemos que es de la zona de Malpartida (suponemos que de la Malpartida de Cáceres), pero no estamos seguros.

Cada uno tiene sus obsesiones. La de otros muchos es El Barrio, la mía no. De todos modos, si es la vuestra, está hoy en Trujillo con su gira ‘Atemporal’. Yo soy una señora de casi medio siglo que, si no hay para sentarse, luego se le quejan las rodillas. Esto es completamente falso (lo de las rodillas no, pero se quejan estando sentada también). Yo me voy a la exposición de Alberto García-Alix en el espacio Santa Catalina de Badajoz.

El cantante Víctor Manuel, que actuará hoy en Mérida, en un reciente concierto. / José Lores

Siempre cito a García-Alix: se recorta en el visor, no revelando. A veces se lo digo a mis amigos (sí, tengo amigos con los que hablo de fotografía), las más de las veces me lo digo a mí misma. Cómo se dialoga fotográficamente con un museo como el Prado, me pregunto: cómo se empieza la conversación, desde dónde se parte. El Museo de Bellas Artes de Badajoz también lo hizo, llamar a algunos fotógrafos para que retrataran su visión de las pinturas, del edificio, del espacio. García-Alix cada vez está más cerca de la metafotografía: los medios de comunicación dicen que está más cerca de la pintura, pero a mí no me gusta asimilar artes: la fotografía es fotografía: una foto no es la hermana pequeña de un cuadro. Por cierto, como él siempre se autorretrata, eligió un cuadro para ello, ‘El Cid’, de Rosa Bonheur.

Rosa Bonheur, nos cuentan en la web del Prado, «fue la artista del siglo XIX que obtuvo mayor reconocimiento académico. Considerada una maestra en el género ‘animalière’, gozó en vida de una atención de la crítica de la que solo disfrutaron los más reputados pintores y escultores de su tiempo. Su fama y su prestigio le permitieron acumular una pequeña fortuna» y luego, no sabemos si por lesbiana, por mujer o por las dos cosas, pasó al olvido.

La serie de García Alix se llama ‘Fantasías en el Prado’ y ahora la podemos ver en Badajoz, larga vida a Julián Mesa (al que creo, por cierto, que vi en la pasada Feria del Libro, me saludó y yo no sabía quién era porque si no te has tomado diez cafés conmigo, yo tengo un problema con las caras). Nos contó el fotógrafo que disfrutó más soñando con lo que iba a salir que con lo que obtuvo al final, porque es bien complicado captar, con doble exposición, distintos fragmentos de un cuadro, siempre con la misma iluminación del Prado (cuatro puntos de diafragma). «El Prado no me ayudó en nada», recalcó.

La exposición se inaugura hoy y luego estará abierta también durante la Noche en Blanco, cuyas actividades hemos conocido esta semana. Y yo he conseguido acabar este artículo sin pedirles a todos ustedes que se apunten a ‘crossfit’ / ‘crosstraining’, que es mi nueva droga de diseño (estadounidense). Huy. Lo acabo de hacer.