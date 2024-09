En el rincón del alma flamenca de Salomé Pavón(Madrid, 1965) se enraíza un árbol genealógico que, para cualquier amante del flamenco, produce vértigo. Hija del pianista y compositor Arturo Pavón es, por tanto, sobrina nieta de Tomás Pavón y Pastora Pavón (‘La Niña de los Peines’). Su madre, la tonadillera Luisa Ortega, le hace ser descendiente a su vez de grandes como El Planeta, Curro Dulce, El Gordo Viejo y otros nombres legendarios del cante gitano. Para rematar este árbol de ‘locura’ Salomé también es nieta de Manolo Caracol (su madre Luisa, es una, de los cuatro hijos de Caracol). Vamos, para volver loco a cualquier aficionado que se precie del flamenco.

¿Qué hay en el rincón flamenco de Salomé Pavón?

Hay mucha alma, muchos recuerdos y, sobre todo, como ahora me he quedado huérfana, tengo mi estado anímico muy flamenco. Perder a mi madre para mí ha sido muy fuerte. Cuando se va una madre se te queda una soledad indescriptible. El maestro Pavón, mi padre, se fue hace veinte años, pero una madre…; una madre es una madre y con esa pena de no tenerla afronto este espectáculo. Siento que tengo el alma rebosante de flamenco.

Salomé Pavón con Jerónimo Maya a la guitarra, en el reciente 'Flamenco on fire'. / Jesús Diges / Efe

¿Qué vamos a encontrar los aficionados este viernes?

‘En un rincón de mi alma flamenca’ es un espectáculo dedicado al corazón y donde vamos a recorrer vivencias flamencas de mi casa. Vamos a encontrar el sentir de mi alma. Vamos a disfrutar de buen flamenco de principio a fin. Voy a homenajear mucho a toda mi familia, pero sobre todo a mi madre, junto al recuerdo a mis abuelos y a tanta gente grandiosa que vive en mi sangre y mi sentido.

Y además acompañada de unos músicos de categoría….

¡Sin duda! A la guitarra me acompaña Jerónimo Maya que desde los diez años estuvo acompañando en el Teatro de Nueva York al maestro Sabicas y a Paco de Lucía. Ahora, además, acabamos de llegar del festival Flamenco on fire de Pamplona donde hemos vivido momentos apoteósicos. Llegamos con las pilas puestas, ¡Jerónimo Maya es un genio! A la flauta travesera: Ostalinda Suárez. Ella es mi mano derecha e izquierda. Ostalinda tiene una musicalidad en su alma…, ellos son unos genios. Por cierto, que la he echado mucho de menos en Pamplona porque inspira el alma. Podría cantar con ella solo escuchándola. Al piano, Pakito Suárez, ‘El Aspirina’. Pakito aspirina, ¡otro genio! Aquí lo teníamos claro, pero en Andalucía lo están descubriendo ahora y están loquitos con él. ¡Esperemos que no nos lo quiten! Al clarinete: Esther Rodríguez Viñuela, que empezó con Ostalinda y conmigo; y las palmas y coros de Daniel Castro y Tente Saavedra con ese eco gitano tan maravilloso. También nos acompaña Rosa Escobar, que es capaz de sacarle un alma especial a la viola.

¿Cómo van los ensayos?

¡Yo nunca voy a hablar de mí! Pero es que estoy encantada con esta ‘troupe’…, la preparación, los ensayos… si simplemente escucharlo, ¡ya te vuelves local hay unas siguiriyas que tienen una musicalidad especial, ¡y con las alegrías! Con las alegrías los aficionados, ¡van a quedarse flipados!

Cartel de la actuación de Salomé Pavón, el próximo viernes en Badajoz. / El Periódico

¿Qué tienen de especial?

Tanto la siguiriya como las alegrías llevan unos coros preciosos. Todos los músicos están conmigo, me acompañan, ¡se me ponen los vellos de punta! He retomado letras de mi tía, La Niña de los Peines; también hago una zambra con Pakito, ‘El Aspirina’ y la viola, ¡que ya la escucharéis!, ¡A ver si el nudo en la garganta me deja cantar!

Acaba de volver del ‘Flamenco on fire’, ¿qué tal la experiencia?

En Pamplona ha sido un éxito rotundo, estuvimos el jueves en el Palacio Ezpeleta, Jerónimo Maya y yo ante 5.000 personas. La gente sentada en el suelo, un calor horroroso, pero todos encantados. Es el primer festival al que voy en el que te ponen una botella de agua, y una toalla en la parte de atrás en la silla, ¡qué calor chiquilla! Me pilló muy bien y Jerónimo, con esa guitarra que es todo…, al otro día, yo decía: a ver como estoy de la voz, pero estuve en el Balcón de la Perla, ¡y qué emoción! Aunque también asusta un poquito. Todo nos salió muy bien. La gente tocando las palmas, colgándolo en redes…; como te decía: vengo emocionada y con las pilas cargadas. El viernes, ¡os espero a todos en Badajoz!