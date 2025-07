«El baile es el camino perfecto para entender a los demás»

¿Qué es ‘Vengo Jondo’?

‘Vengo Jondo’ es una obra de cante, baile y guitarra. Realmente es eso: tres intérpretes que muestran su personalidad artística y la conexión que hay entre ellos en el escenario. ‘Vengo Jondo’ es una revisión a un recital clásico. La obra ha recorrido diferentes ciudades españolas, pero también de Suecia, Francia o Canadá. Una obra cambiante, según lugar y espacio, que permite adaptarse a la guitarra de José Tomás Jiménez y al cante del gaditano Emilio Florido.

¿Por qué esta obra en ‘Tagarnina Fest’?

La quise traer porque se adapta muy bien a un festival que, en su primera edición, busca abrir una ventana a otros espacios no habituales a las obras flamencas como el pórtico del ayuntamiento, el conjunto monumental Fuente Alta o la plaza de la Constitución. Mi obra es un recorrido por palos del flamenco que, al hacerlo tres intérpretes de hoy en día, le da ese toque de actualidad y contemporaneidad que Paco Hidalgo quería para este festival. Por el formato, por el contenido de lo que la obra en sí, creo que va a funcionar muy bien.

‘Vendo Jondo’, ¿es que alguna vez dejó de ir desde lo más profundo del flamenco?

Sí, sí, a veces vengo de otros lados, aunque yo soy bailaor y el registro en donde me muevo es el flamenco, también hago colaboraciones en otros espectáculos. Por ejemplo, una ópera sobre poemas de García Lorca con música contemporánea u, otras veces, desde mi propia compañía con música barroca, por ejemplo. Ahora en ‘Vengo Jondo’ de lo que se trata es de siguiriyas, farrucas, tangos, alegrías, bulerías…, el protagonismo lo tiene, totalmente, el flamenco. ‘Jondo’ no habla de profundidad, porque otras músicas también la tienen, sino del respeto al flamenco.

¿Hay demasiados festivales o nunca es suficiente?

¡En absoluto! Faltan muchísimos festivales. Cada municipio debería tener uno y si, no es solo de flamenco, al menos sí de artes escénicas: de danza, teatro…, campos de fútbol y polideportivos hay en todos los pueblos; entonces, ¿por qué cómo algo tan importante como la cultura y las artes escénicas van a quedarse atrás? Sobre todo en este momento de tanta turbulencia social. La cultura es la mejor herramienta para volver al camino, o, al menos, tener la fe en volver a encontrarlo.

¿Le afecta mucho la situación de polaridad que existe actualmente?

Totalmente. Genera incertidumbre y muchos miedos. Sabes que han sido periodos que se han dado en la historia y que nunca han acabado bien. Te pones en alerta. Si tienes un mínimo de sensibilidad, compromiso con la cultura, el arte, la libertad y con la sociedad, sabes que ese monstruo está ahí, que atenta contra las libertades y contra los derechos humanos, y puede aparecer en cualquier momento.

Francisco Hidalgo es el impulsor de este encuentro, ¿qué destacaría de él?

Le conozco mucho; somos compañeros de profesión, aparte de que como persona es amigo mío, todo lo que le puedo decir son cosas bonitas. Es un artista que está siempre buscando y nunca está conforme y aquí lo vemos con esta apuesta, porque no es nada fácil que te escuchen, te apoyen y que crean en un proyecto como éste. Paco Hidalgo está muy ilusionado. Me causa mucha admiración; me parece que es muy valiente y lo alabo.

Tres días en el que se podrá disfrutar de Leonor Leal con un flamenco didáctico para niños; actuaciones de Sara Jiménez y Macarena López; o conferencias como la de la periodista Susanne Zellinger. ¿Qué cree que aportará usted a este programa?

Yo creo que, en general, lo importante es la diversidad y en mí, van a ver una página más de este libro que tiene, del flamenco y del arte, todas esas ventanas y posibilidades. Lo que van a ver es una propuesta donde, los tres intérpretes, tienen un discurso propio, y donde ofrecen un camino donde se liberan de ataduras, sin encorsetamientos ni etiquetas, ni modas, ni corrientes, sino que muestra, de una manera muy humilde y sencilla, la huella que ha ido dejando esta profesión en nosotros durante todos estos años que llevamos trabajando.

Creó su propia Compañía en 2010, ¿en qué ha cambiado usted como bailaor desde que dio ese paso?

Pues ha cambiado mucho. Cambia tu personalidad con la madurez que coges con los años. Cambia el sentido de la vida, tus prioridades y en la profesión igual. Quizás en el 2010 era más valiente, tenía menos miedos, era más fuerte, más echado p,lante y me hacía menos cuestiones. Ahora han ido apareciendo con los años, pero dan un poso interesante y te hacen mirar hacia fuera. El baile es el camino perfecto para entender a los demás. Para intentar mostrar una vía para abrir puertas y buscar desarrollo. Entiendo el arte como un camino de desarrollo a todos los niveles. A medida que maduras vas desapareciendo tú también y empiezan las preguntas e intentas comprenderlo todo. En la juventud quiere descubrirlo todo, cuando pasa el raciocinio se asienta y se buscan las repuestas.

¿Qué respuesta ha encontrado que le haya impactado más?

Pue mire, si le soy sincero, respuesta concreta, en verdad, no hay ninguna, sino que es un proceso que se repite, es ir haciéndote preguntas de manera continua. Cuando aparecen y no dejas de hacértelas; creo que cuando piensas que las has encontrado es cuando justamente te has perdido. Vivimos en un mundo cambiante para el que no puedes tener un método asertivo y para siempre.

