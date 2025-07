Ingrid García-Jonsson: "Para mí el objetivo era que Tamara (Yurena) se sintiera querida, respetada y bien representada"

Entre dos y tres horas al día llegaba a pasarse la actriz sueco-andaluza Ingrid García-Jonsson en maquillaje y peluquería para convertirse en Yurena, la cantante antes conocida como Tamara, durante el rodaje de la serie de Netflix 'Superestar'. El resultado está de lo más logrado, así como la voz que pone para transformarse en la artista que se hizo famosa a principios de los 2000 gracias a 'Crónicas marcianas' y a 'hits' como el 'No cambié'.

¿Tenía muchos recuerdos de la historia televisiva de Tamara, Leonardo Dantés, Paco Porras y compañía?

No recordaba mucho más allá de que eran unos personajes que salían en televisión cuando era pequeña. Obviamente conocía el 'No cambié' y el 'A por ti', pero poco más. Luego, viendo material, sí que recordaba más cosas, pero no me sabía la historia entera, por supuesto.

Cuando le llegó la propuesta de convertirse en Tamara en 'Superestar', ¿le costó visualizarse convertida en ella?

Cuando me llamaron para hacer la prueba tenía la sensación de que iba a ser capaz de hacerlo. Era un personaje complicado, pero creo que tenemos puntos en común y que había maneras para entrar en el personaje desde un sitio no muy rebuscado.

¿A qué puntos en común se refiere?

Un poco la cabeza de ella y del personaje. Yo podía conectar con muchas cosas por las que pasa el personaje. Lo más difícil era el tema de la caracterización, pero sabía que había un equipo magnífico que iba a estar respaldándome, y el tema técnico de cambiar la voz y la gestión del cuerpo, pero al final es algo que se consigue con ensayos y con tiempo. Lo más difícil era entender por lo que pasa ella y que eso a mí me resuene.

¿Lo dice porque en el fondo no era más que una chica que quería triunfar en el mundo del espectáculo, como cuando usted empezó?

Claro. Al final es una persona que tiene una vocación muy fuerte y que está dispuesta prácticamente a todo por seguirla. Hablo del personaje, no tanto de la persona. Porque la Tamara de la serie vive en una ficción completamente diferente. Esa es a la que yo he interpretado, aunque beba mucho de la realidad. Porque al final lo que prima es el guion. Es alguien que ama su profesión, a su madre, que tiene las cosas muy claras... Pero el tener sus deseos tan expuestos le hace ser muy frágil y sensible. Creo que todos podemos conectar con eso.

"Con Tamara se pasaron de la raya"

¿Quiso hablar con la Tamara real?

Quería dejarlo en su mano, porque creo que tiene que ser muy fuerte que hagan una serie de tu vida. Para mí, ella siempre ha tenido las riendas de cómo se construye nuestra relación entre la persona y la actriz que la interpreta. Pero ella quiso tomar un café conmigo y yo estuve encantada. Por supuesto, estuve intentando captar todas esas cosas que, a priori, no ves en televisión. Fue un encuentro muy emocionante. Luego hemos mantenido el contacto y diría que hay cierta amistad entre la dos. Pero tampoco estuve ahí pegada a ella todo el rato viendo qué hacía para saber su verdad absoluta, porque no iba a tener tiempo suficiente y lo único que iba a hacer era incordiarla.

Pepón Nieto, Ingrid García-Jonsson y Secun de la Rosa, como Tony Genil, Tamara y Leonardo Dantés en 'Superestar' / CARLA OSET / NETFLIX

¿Sabe qué le ha parecido la serie?

Cuando la vio me mandó un mensaje precioso porque estaba muy contenta. Las dos conectamos y nos pusimos a llorar. Para mí era como el objetivo cumplido, que esa persona se sintiera querida, respetada y bien representada.

¿Cómo logró imitar tan bien su voz?

Repitiendo como un loro todo lo que escuchaba de ella. También me ayudó Raúl Pérez, el imitador, que me dio el teléfono de un amigo suyo que me enseñó dónde coloca Tamara la voz. Durante el rodaje no podía hablar normalmente como hablo yo, porque entonces la perdía. Si hubiera tenido más tiempo, me hubiera resultado más fácil entrar y salir. Nacho [Vigalondo, el creador de la serie] bromeaba mucho conmigo y me decía que nunca hablaba con Ingrid, sino con Tamara, aunque en realidad hablara conmigo.

¿La idea era coger la esencia del personaje sin caricaturalizarlo?

Claro. Si una persona te da la libertad para hacer una serie de su vida, confía en ti y te da toda esa confianza, lo suyo es no traicionarla y hacer todo lo posible para que se vea representada desde el amor. Yo creo que eso lo teníamos todos claro en la serie. Y eso, por supuesto, parte por no hacer una caricatura. También tiene que ver mucho con mi forma de trabajar. Yo no soy capaz de hacer las cosas sin estar implicada al cien por cien, y una caricatura se queda más en la superficie. Pero si tú estás poniendo tu cuerpo y tu existencia entera al servicio de esto, es difícil que salga la caricatura. Aunque también estamos amparados dentro de una ficción que es muy loca.

Los protagonistas de la serie de Netflix 'Superestar' / NETFLIX

En la serie hay muchas metáforas.

Hay mucha poesía, mucha ciencia ficción, mucho humor. Y creo que todo eso no se vive como real si lo abordas desde la caricatura. Yo creo que hay que verlo más como una ilusión, una ensoñación. A Yurena le dije: yo a ti no te puedo hacer, porque eres única e irrepetible y en ese caso harías tú la serie. Yo le dije que iba a hacer una fantasía de ella que encajara con lo que habían escrito.

¿Cree que la televisión de los 2000 fue injusta con Tamara? Porque se la llegó a ridiculizar.

Desde el momento en el que se muestra un vídeo privado de una persona desnuda y eso se vende como un 'sextape' y nadie escucha lo que ella está diciendo... No es que se la haya ridiculizado, es que se la ha tratado muy mal. Creo que ahora estamos más sensibilizados con este tipo de situaciones. Luego estos personajes se prestaban mucho al juego y tenían sentido del humor, aunque a veces creo que la broma se les volvía en contra y parece ser que la televisión, por cómo funcionaba, no era capaz de parar, te exprimía hasta que no dabas más de ti. Supongo que son cosas que vamos aprendiendo con el tiempo, pero era una tele voraz y se le dio un trato muy vejatorio tanto a ella como al resto. ¿Cuánto se prestaron ellos a eso? Eso ya es un misterio. Pero en el caso de Yurena, yo creo que sin duda se pasaron de la raya.

¿Cree que la serie, desde su fantasía, hace justicia con Tamara?

Creo que se les da un lugar más digno y se les mira bastante desde el cariño. Además, la serie habla mucho sobre la fama, sobre cómo se te vuelve en contra, y reivindica mucho ser diferente. Creo que ahora todos los famosos son muy iguales y en ese momento ellos eran completamente distintos y únicos. Y poder ser uno mismo, y aun así conseguir ser famoso, es algo a reivindicar.

