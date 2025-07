El cineasta asturiano Gonzalo Suárez, fiel a su estilo tras enterarse de su Goya de Honor: "No sé si lo celebraré... lo que voy a celebrar es mi cumpleaños"

Gonzalo Suárez, director de películas como "Remando al viento" o "El detective y la muerte", recibirá el reconocimiento de la Academia de Cine a toda su trayectoria en Barcelona durante la gala de entrega de los Premios Goya 2026. Gonzalo Suárez, que nació en Oviedo, cumple mañana 91 años y ahora está en su casa de Lledías (Llanes), a la que acude todos los veranos.

El cineasta ha declarado, tras conocer la noticia del "Goya de honor": "Se lo tenían bien guardado, lo que me gusta y en eso insisto, es que mis colegas se hayan puesto de acuerdo por unanimidad, pero tengo la sospecha de que la edad provecta ha influido bastante, da la casualidad de que mañana cumplo los primeros 91 años. La tristeza de cumplir años es ver a todos los que van cayendo."

Recibió la noticia en Llanes

Gonzalo Suárez se encuentra en su casa de Llanes en esta ocasión, además de para descansar, con la intención de seguir escribiendo otro libro de relatos (tiene varios publicados), pero tuvo que interrumpir la escritura por la noticia de la concesión del premio ya que no para de recibir felicitaciones y llamadas.

La academia ha reseñado este martes que el director realizó sus primeras películas en la Ciudad Condal, labrando "una trayectoria desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, y que ha contribuido a convertirle en un hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años".

Gonzalo Suárez, con un vaso de vino en su casa de Llanes tras conocer que recibirá el Goya de Honor. / Ramón Díaz

Una mente que no para de crear

El cineasta y escritor se encuentra en pleno apogeo creativo, escribiendo: "Ya no juego al futbol en la playa, cuando baja la mar, pero de escribir no paro. El cine lo añoro, es acción, conoces gente". "El sentido del humor me parece el más importante para afrontar la vida, el cine te hace estar trabajando con otros y buscar, y si se puede hacer en un paisaje asturiano mejor, como he demostrado en mis películas", agrega.

Sobre su carrera, ahora premiada con el Goya de Honor, afirma: "He hecho un poco de todo y sigo haciéndolo, lo que me gusta del cine es su aspecto de acción, me ha permitido viajar al polo norte, agachar la cabeza con tiros en Soweto, y se acerca más a mi concepto de aventura; lo otro... estás escribiendo, sentado. Hice teatro, iba a ser actor. He dejado las cosas porque el éxito es llegar a algún sitio y a mí no me interesa llegar a ningún lado. Yo sigo buscando. Soy un explorador que no quiere llegar a descubrir las fuentes del Nilo".

¿Y qué hará tras enterarse de tan agradable noticia? "No sé si lo voy a celebrar. Lo que voy a celebrar mañana es mi cumpleaños, no soy de celebrar mucho", responde.

El creador, que lleva 60 años simultaneando el cine y la literatura, y apostando por "la imaginación y la fantasía frente a la realidad y las formas narrativas usuales", expresa un deseo: "Me dedicaría todo el día a escribir, mientras no me canse, soy libre, el problema de escribir es que me dejen, no he conseguido que me dejen escribir". Aunque también, incide, "me gustaría seguir haciendo cine".

Del Goya dice que "no creo que dé para tanto", por la cantidad de llamadas que está recibiendo. "Me falta el premio "Príncipe de Asturias", nunca he pedido ni he buscado un premio, no es algo prioritario para mí, para mí lo prioritarios es hacer cosas, crear, escribir moverme buscar, también pinté, no parar", sentencia quien se mantiene fiel a su estilo hasta cuando se entera de que va a recibir uno de los mayores homenajes del cine español.

