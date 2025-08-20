La música británica se lanza a la defensa de Palestina desde los escenarios

La música popular británica parece haber decidido que pasó el tiempo de los boicots, las proclamas y los gestos contra el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, al menos el tiempo solo de esas herramientas de protesta. A la vuelta de las vacaciones asoma un cambio de paradigma combativo con epicentro en Londres. Brian Eno es el impulsor de Together for Palestine, que tendrá lugar el 17 de septiembre en el OVO Arena Wembley, espacio con capacidad para 12.500 personas; Billy Bragg es el ideólogo de Days Like These, el 20 de septiembre en el O2 Shepherd's Bush Empire, 2.000 localidades; y Paul Weller es el curador de Gig for Gaza, que se celebrará el 17 de octubre en el Troxy del East End londinense, más de 3.000 personas de aforo. La recaudación íntegra de las tres veladas se destinará a ayuda humanitaria para Gaza, canalizada a tavés de distintas oenegés.

Silencio nacido del miedo

El autor de 'Here come the warm jets' lamenta en la argumentación de Togeher for Palestine el silencio que durante los más de 50 años que lleva de carrera ha imperado entre los músicos acerca de Palestina, a menudo, añade, derivado del "miedo -miedo real- a que pronunciarse pueda generar una reacción adversa, cerrar puertas o acabar con una carrera". Eno considera que eso está cambiando a causa de que algunos artistas y activistas "han iluminado el camino" y, sobre todo, porque "la verdad sobre lo que está ocurriendo se ha convertido en imposible de ignorar". "Cuando docenas de organizaciones no partidistas como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras lo describen como genocidio, la línea moral está clara -expone el productor de Devo, Talking Heads o Ultravox-. No podemos permanecer en silencio".

Aparte de Eno, entre los artistas que han confirmado su participación en Together for Palestine están Damon Albarn, Bastille, Hot Chip, James Blake o Sampha, así como los palestinos Adnan Joubran, Faraj Suleiman y Nai Barghouti. El 100% del precio de las entradas vendidas se entregará a Choose Love, que lo derivará a entidades de ayuda humanistaria lideradas por palestinos.

No basta con llevar una chapa

Days Like These toma su nombre de la canción homónima de Billy Bragg, que acaba con la estrofa: "Paz, pan, trabajo y libertad / es lo mejor que podemos conseguir / Y llevar chapas no es suficiente / en días como estos". La velada anuncia música, 'spoken word' y cine, y Bragg ha reclutado para ella a Jamie Webster, Antony Szmierek, Reverend & The Makers y Big Special. "Las espantosas imágenes de familias hambrientas que llegan de Gaza nos empujan a pasar a la acción para aliviar su situación -posteó el combativo cantautor rock-. Que esos civiles desarmados estén siendo el blanco de las IDF [Fuerzas de Defensa de Israel] mientras buscan ayuda hace el asunto más urgente". Los fondos se donarán a la organización Amos Trust.

Segunda edición

Como Bragg, Paul Weller fue uno de los cabecillas de Red Wedge, iniciativa con amplio seguimiento de apoyo al laborismo desde la música pop en tiempos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Weller ha seleccionado la alineación de Gig for Gaza, formado por el propio Weller, Primal Scream, Inhaler y Maverick Sabre. Ya lo hizo en 2024, cuando el evento cosechó 125.000 libras. La recaudación del concierto, concebido para contribuir a salvar vidas entre personas que "afrontan desplazamiento, violencia y genocidio", será para Medical Aid for Palestinians y Gaza Forever. El cartel de Gig for Gaza es obra de Robert del Naja, miembro de Massive Attack.

Sindicato para proteger a los artisas

En paralelo Massive Attack, Brian Eno, Fontaines DC y Kneecap anunciaron el pasado julio la creación de un sindicato destinado a proteger a los artistas que se expresan contra el asalto de Israel a Gaza. Organizaciones como UK Lawyers for Israel (UKLFI) son muy activas contra ellos. Por ejemplo, el grupo Bob Vylan está siendo investigado por la policía después de que UKLFI denunciara que en la pasada edición del festival de Glastonbury lideró el cántico "muerte a las IDF". Kneecap también está siendo investigado por llamar "criminal de guerra" a Israel y alentar el eslogan "Free, free Palestine" en la misma muesta. Mo Chara, miembro de Kneecap, está pendiente de saber si acaba siendo juzgado por un delito de terrorismo tras haber ondeado una bandera de Hizbulá y gritado "arriba Hamás, arriba Hizbulá" en un concierto en noviembre de 2024. De nuevo, la denuncia fue de UKLFI. Ambas formaciones han sufrido cancelaciones tras las denuncias.

Cuidado con apoyar a Palestine Action

La red de activismo propalestino Palestine Action fue declarada terrorista y prohibida por el Gobierno británico el 5 de julio. Después de manifestar su intención de donar parte de sus ganancias a Palestine Action, la escritora Sally Rooney ha sido advertida esta semana por Downing Street de que "apoyar a una organización prohibida es un delito según la ley de Terrorismo".

Suscríbete para seguir leyendo