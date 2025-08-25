Reacciones
Actores, políticos y otras personalidades despiden a Verónica Echegui: "Un talento y una humildad enormes"
Desde Pedro Sánchez hasta las organizaciones más destacadas del cine español dan su último adiós a la intérprete
J.E. / EFE
Diversas personalidades del mundo de la cultura, el cine y la política han despedido a través de sus redes sociales a la actriz Verónica Echegui, fallecida este lunes a los 42 años en Madrid.
En primer lugar, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes el talento y la humildad "enormes" de la actriz Verónica Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento. En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros.
"Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.
Otras personalidades de la política como Ione Belarra, líder de Podemos, también han querido mandar su mensaje de despedida.
La actriz Verónica Echegui, cuatro veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna de 2006, ha fallecido en Madrid a los 42 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en sus redes sociales.
Además, diversas instituciones y personalidades del mundo de la cultura y el cine han querido también rendir homenaje a la intérprete fallecida.
