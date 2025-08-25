Fallece a los 77 años la actriz, periodista y escritora Isabel Pisano, viuda de Waldo de los Ríos y amante de Arafat

Pocas horas después de que se hiciera pública la muerte de Verónica Echegui, ha trascendido el fallecimiento de otra intérprete cuyo nombre, como el de la protagonista de 'Yo soy la Juani', estuvo estrechamente vinculado al de Bigas Luna. Isabel Pisano, la actriz, escritora y periodista uruguaya que en 1978 protagonizó 'Bilbao' a las órdenes del director barcelonés, ha muerto a los 77 años en la residencia geriátrica de Majadahonda en la que permanecía ingresada desde 2022 a causa de un deterioro cognitivo similar al alzhéimer.

Pisano fue un personaje fascinante. Nacida en Montevideo en 1948, debutó en el cine con 'Pampa salvaje' (1966), una película dirigida por Hugo Fregonese y protagonizada por Robert Taylor cuya banda sonora estaba firmada por el argentino Waldo de los Ríos, que en esas fechas ya se había asentado en España. La actriz, cuya actitud desinhibida desafiaba a todos los cánones de la época, inició una relación con el músico que acabaría en matrimonio al tiempo que participaba en filmes como 'Boquitas pintadas' (1974), de Leopoldo Torre Nilsson, y 'Casanova' (1976), de Federico Fellini.

Viuda escandalosa

El suicidio de Waldo de los Ríos en 1977 marcó la vida y la carrera de Pisano, que en 2002 publicó un relato autobiográfico de su tormentoso matrimonio con el título de 'Amado fantasma'. Poco después de enviudar, escandalizó en 1978 al público al interpretar en 'Bilbao' a una prostituta que despierta la obsesión malsana de un psicópata con inclinaciones fetichistas (Àngel Jové). Posteriormente, trabajó en 'Trauma' (1978), de León Klimovsky; 'Una sombra en la oscuridad' (1979), de Diego Santillán, y 'Corridas de alegría' (1982), de Gonzalo García Pelayo, antes de centrarse en el periodismo y la escritura.

Fue corresponsal de guerra, finalista del premio de literatura erótica La Sonrisa Vertical (con 'Trilogía de perversos') y amante del líder palestino Yasir Arafat, a quien dedicó los libros 'A solas con Arafat' (1997) y 'Yasir Arafat: la pasión de un líder' (2006). Su mayor éxito como escritora llegó con 'Yo, puta. Hablan las prostitutas' (2001), un ensayo que da voz a las trabajadoras sexuales y que fue adaptado al cine en 2004 por María Lidón.

En 2005 participó en el 'reality' 'Gran hermano VIP'.

Suscríbete para seguir leyendo