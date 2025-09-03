Lady Gaga estrena el vídeo de 'The Dead Dance', filmado en México y dirigido por Tim Burton

La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga estrenó este miércoles 'The Dead Dance', su nueva canción, que ya cuenta con más de 791.000 reproducciones en YouTube, y cuyo video, dirigido por el cineasta Tim Burton, fue filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

En el videoclip, rodado en blanco y negro, se puede observar la vegetación que rodea los emblemáticos canales de Xochimilco y las lúgubres muñecas colgadas de los árboles además de escucharse el sonido de los insectos que merodean el atractivo turístico.

La 'Mother Monster', que en abril de este año aterrizó en México para presentar su gira 'Mayhem', sorprendió publicando en sus redes sociales este videoclip, grabado en las Islas de las Muñecas, que contiene más de 1.000 muñecas desgastadas por el tiempo y el clima, recolectadas por un mexicano en 1950.

El estreno de la canción -mezcla entre disco, pop y gótico- se hizo viral en redes sociales en México, y hará parte de la musicalización de la segunda temporada de la serie 'Wednesday', dirigida también por Burton y protagonizada por Jenna Ortega.

Además, Lady Gaga se suma al elenco de la serie de Netflix, al representar a la profesora Rosaline Rotwood, uno de los personajes más esperados en la nueva temporada que aparecerá este miércoles.

En la canción, Gaga luce un rostro roto y viste un atuendo victoriano, similar al que tienen las muñecas de la Isla mexicana, en un trabajo colectivo entre la cantante, Andrew Watt y el músico canadiense Cirkut, que trae de vuelta esa esencia gótica y teatral que caracterizó las piezas de 'Mayhem', con el que ofreció un mítico espectáculo en la pasada edición del festival de Coachella en EE.UU.

El escenario mexicano y el mimetismo con las muñecas por Lady Gaga generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios calificaron al videoclip como una obra de arte por cómo los elementos visuales del país se fusionaron con el estilo gótico de la compositora.

La Isla de las Muñecas es uno de los rincones más 'terroríficos' de la capital mexicana, ya que en su interior aguarda supersticiones ancestrales y la historia de un antiguo propietario que, hace más de 70 años, decidió colgar muñecas en los árboles para ahuyentar el espíritu de una niña ahogada en los canales de Xochimilco.