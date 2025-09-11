Crítica de 'Simón de la montaña': cine que provoca y sacude

'Simón de la montaña' Dirección: Federico Luis Intérpretes: Lorenzo Ferro, Pehuen Pedre, Kiara Supini, Camila Hirane, Laura Nevole, Agustín Toscano, Alma Echenique, Víctor López, Francisco Carrasco y Cristina Tostzian Año: 2024 Estreno: 12 de septiembre de 2025 ★★★

En su primer largo como director en solitario, el argentino Federico Luis se adentra en el cine sobre la identidad. En concreto, se mete en el terreno del cine que explora la segunda identidad, la identidad inventada, como mecanismo de adaptación al mundo o de supervivencia. Sin aferrarse a códigos genéricos, el director plantea con originalidad y arrojo, también asumiendo riesgos, una historia de desdoblamiento.

Lorenzo Ferro ('El ángel') encarna al protagonista, un chaval de 21 años que no se siente cómodo ni en su entorno familiar, ni en el mundo, ni en su propia piel. Creerá encontrar su lugar en una institución para jóvenes con diversidad funcional, y fingirá que tiene una discapacidad para convertirse en uno más del grupo. Es un punto de partida arriesgado, y aún es más arriesgado el desarrollo porque el director opta por un relato sin respuestas claras, abiertamente ambiguo, a la conducta de Simón (¿qué hay de honestidad y qué hay de farsa en esa nueva identidad?).

Con esa decisión, parece haber una voluntad clara de incomodar al espectador. Y el director lo consigue. En algún momento, flirtea con una provocación más evidente (hay algo en esta película del cine de Gaspar Noe) para sacudirnos. Pero, salvo por esos deslices y apoyándose en una indiscutible contundencia formal e interpretativa, invita con inteligencia y excitación a reflexionar desde las imágenes sobre lo complejas que somos las personas y la ardua tarea de entenderse a uno mismo y de entender al otro (sin suponer, sin prejuzgar, sin juzgar).

