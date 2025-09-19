Música
Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
La banda difunde un comunicado anunciando "una decisión tan difícil como inevitable": "confiamos en que su fortaleza y su carácter indomable le permitan superar esta etapa"
Chus Neira
El incombustible Jorge Martínez, líder de la banda 'Ilegales', ha tenido que parar. La banda anunció la semana pasada la cancelación de su concierto en San Mateo después de haber suspendido también otra actuación en un festival en Vigo y explicó que se debía a una intervención quirúrgica a la que se había tenido que someter Jorge "Ilegal". Este viernes un nuevo comunicado anuncia la "cancelación por tiempo indefinido de todos los conciertos previstos de Ilegales".
El motivo son, de nuevo, los problemas de salud del cantante y guitarrista de la formación que, detalla la nota, "se han complicado más de lo previsto inicialmente". Ahora, confirman, la cancelación indefinida permitirá que Jorge Martínez pueda someterse a "un tratamiento contra el cáncer".
"La decisión, tan dificil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energias a recuperarse", explica la banda. El comunicado también aprovecha para agradecer el apoyo al público que lleva apoyándolos desde hace más de cuatro décadas y pedir "sinceras disculpas" a los que habían comprado entradas "o habían hecho planes para disfrutar de los próximos conciertos".
"Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo. Confiamos en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto vuelva a encontrarse con su público sobre los escenarios", reitera "Ilegales".
"Ilegales" estaba actualmente girando con su nuevo disco, "Joven y arrogante", décimo tercer trabajo de estudio de su carrera que se publicó en marzo de este año. Poco después, el 1 de mayo, Jorge Martínez cumplió 70 años en plena forma.
