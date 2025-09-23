Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óbito

Muere Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Claudia Cardinale, en una imagen de 2028.

Claudia Cardinale, en una imagen de 2028. / Ciro Fusco / EFE

EFE

París

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, informaron medios franceses.

