Galardón
Leire Bilbao gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por 'Klera'
El jurado destaca la "belleza poética" con la que la autora abordando temas tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte "haciendo que sean comprensibles para el público infantil”
Redacción
Leire Bilbao Barruetabeña ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2025, por su obra 'Klera' (Elkar). El jurado del premio, dotado con 30.000 euros, ha elegido su obra 'Klera' por "la belleza poética con la que la autora, apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración, presenta una propuesta con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia, abordando temas tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil".
Licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, Leire Bilbao (Vizcaya, 1978) ha publicado numerosos libros para el público infantil como 'Xomorropoemak' (Premio Euskadi de Literatura 2017), 'Bichopoemas y otras bestias' (Premio Kirico 2019) y 'Etxeko Urak' (Premio Lauaxeta 2021), entre otros. Su obra para adultos ha sido traducida a varias lenguas, forma parte de diversas antologías y algunas de sus composiciones han sido musicalizadas. En 2006 publicó su primer poemario 'Ezkatak,' a los que siguieron 'Scanner' (2011), 'Entre escamas' (2018) y 'Etxeko urak' (2020).
El jurado ha subrayado que 'Klera', "escrita con una profunda carga lírica y un mensaje poderoso, es un ejemplo y una lección de la literatura sin etiquetas, interdisciplinar, profundamente hermosa. Una pieza delicada y necesaria que enraíza con lo más profundo de la naturaleza humana".
El libro de Bilbao es en realidad un proyecto transmedia que reúne literatura, ilustración, música y danza para reflexionar sobre sobre las consecuencias de la guerra a través de la poética del arte. Así, el texto de Leire Bilbao y las ilustraciones de June San Sebastian estarán acompañados por la música de Maite Larburu y la coreografía de Kukai Dantza.
El premio reconoció en su pasada edición a Mónica Rodríguez, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Rafael Salmerón, Beatriz Giménez de Ory, Raimon Portell i Rifà, Juan Kruz Igerabide o Ledicia Costas, entre otros.
