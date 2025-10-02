El archivo personal de Robert Capa: las fotografías de la Guerra Civil que sacaron los colores a España en el mundo

Murió al instante. Justo cuando un jovencísimo Robert Capa presionó su cámara para retratar la Guerra Civil española. Una bala atravesó la cabeza de Federico Borrel, el miliciano republicano que rápidamente se convirtió en un símbolo de la barbarie. Cayó fulminado, con los brazos en cruz. Sin margen de reacción. Aquella imagen, tomada el 5 de septiembre de 1936, tan precisa, ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones. ¿La falseó? Nadie lo sabe. Ni lo sabrá. Pero forma parte del imaginario que el Círculo de Bellas Artes recrea en ICONS, la mayor retrospectiva sobre el fotógrafo que cambió la historia del fotoperiodismo. Por primera vez en España se muestran los originales de la agencia Magnum que fundó.

“Estas fotografías, incluso con sus imperfecciones, son el testimonio más fiel de su trabajo. Con ellas, podemos comprender cómo miraba y cómo trabajaba”, ha subrayado Michel Lefebvre, comisario de la exposición que estará abierta al público hasta el 25 de enero. En total, 250 piezas que el propio Capa reveló y que rara vez se han mostrado intactas. Además, se exponen publicaciones históricas y objetos personales procedentes de la Golda Darty Collection.

Robert Capa, en Alemania con las fuerzas americanas. / Robert Capa | Centro Internacional de Fotografía | Magnum Photos

En dos décadas de carrera, cubrió cinco conflictos decisivos: la guerra chino-japonesa, la segunda guerra mundial, la primera guerra árabe-israelí, la guerra civil española y la guerra indochina. Suyas son las imágenes del desembarco de Normandía y sus retratos a civiles, amigos y luchadores. “Al principio, lo pasó mal. Era tal el nivel de pobreza que su madre le enviaba dinero y unos japoneses tuvieron que darle abrigo. Su trabajo se ha visto en todo el mundo. Aquí, para la ocasión, hemos dividido la muestra en dos partes: Capa en guerra y Capa en paz”, ha añadido Lefebvre. Alcanzó el éxito en la España de 1936, cuando se inventó su pseudónimo junto a su pareja Gerda Taro.

Con motivo del 90 aniversario de la Guerra Civil española, se recogen originales que circularon por periódicos y revistas de la época. De hecho, el recorrido invita a comprender cómo viajaban desde el frente hasta las redacciones correspondientes. “Creó Magnum para tener el control sobre su obra y de los derechos de propiedad intelectual. Esto supuso un gran cambio en la fotografía del siglo pasado”, ha comentado Andrea Holzherr, directora global de exposiciones de Magnum.

Gran narrador

Capa falleció con 40 años al pisar una mina en Thai Binh, dejando miles de negativos dispersos por el mundo. Su hermano, Cornell, ha dedicado toda su vida a recuperarlos para preservar su legado. Un hito que ha dado aún mayor epicidad a su trayectoria. “Siempre fue un gran narrador, buscando las mejores historias”, ha añadido Holzherr. A lo largo de la muestra pueden identificarse las distintas facetas que desarrolló el fotoperiodista: desde el reportero intrépido que arriesgó su vida para contar la verdad desde el frente, hasta el hombre vitalista, amante del juego, el cine y los viajes que siempre buscó estar en el corazón de la acción. Pues también inmortalizó a personalidades como Picasso, Hemingway y Bergman, hizo moda y realizó rodajes por Europa.

'Woman in a bikini' fue tomada en agosto de 1951. / Robert Capa/| Centro Internacional de Fotografía | Magnum Photos

Pese a ser conocido por sus imágenes en blanco y negro, este proyecto revela las imágenes a color que realizó desde finales de los años 30. Especialmente, cuando se trataba de encargos para las revistas Life y Holiday. En ellas, poco vista hasta ahora, se deja patente la modernidad y la alegría un de tiempo en el que Capa, cómo no, ojo, dejó también su huela.