Estreno de cine
'Un fantasma en la batalla': Una infiltración distinta en la lucha antiterrorista
Quim Casas
‘Un fantasma en la batalla’ (2025)
Dirección: Agustín Diaz Yanes
Intérpretes: Susana Abaitua, Andrés Gertrudix, Raúl Arévalo
Estreno: 3/10/2025
Puntuación: * * *
Distinta a ‘La infiltrada’ en casi todos los sentidos, aunque las comparaciones por el tema tratado estén al orden del día, ‘Un fantasma en la batalla’ toma prestado hechos y personajes reales en la lucha antiterrorista en el País Vasco para relatar la peripecia de una joven guardia civil que estuvo infiltrada durante mucho tiempo en ETA y acabó siendo parte esencial en la localización de los zulos donde el grupo guardaba su armamento.
Narrada con la precisión de un ‘thriller’ algo ‘melvilliano’ –por ‘El silencio de un hombre’ de Jean-Pierre Melville–, aunque en un marco sociopolítico bien distinto y determinante, la película de Díaz Yanes se centra en los cambios y evoluciones del personaje central, lo que espera y lo que da en su misión, las renuncias que acepta, e introduce en la ficción imágenes de archivo que ayudan a contextualizar mejor ciertos momentos esenciales para entender lo que ocurrió en el País Vasco en aquellos años.
Quizá el tratamiento del teniente coronel que dirige en la sombra a la protagonista tenga algo de romanticismo y tono crepuscular impostados, pero el nervio del ‘thriller’ directo y el empleo como elemento de suspense de una canción popular italiana cuyo título no desvelaremos, aquí llevan el filme por derroteros de simple y estricto gozo narrativo.
