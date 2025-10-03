Óbito
Muere el actor Javier Manrique a los 56 años
Era un habitual en las películas de Álex de la Iglesia y también formó parte del reparto de 'Camera Café'
EFE
El actor Javier Manrique, conocido por participar en las películas de Álex de la Iglesia 'El día de la bestia', 'Las brujas de Zugarramurdi' y 'Mi gran noche', y en series como 'Cámera Café', ha fallecido a los 56 años, según ha informado este viernes la Academia de Cine.
Nacido en 1968 en Lima (Perú), trabajó como actor en cine, televisión y teatro desde que tenía 20 años, y desde hace más de una década también tenía una agencia de representación de actores, Manrique Management, según su perfil en Linkedin.
En televisión protagonizó en el año 2000 'Jacinto Durante, representante', de Antonio del Real, en la que hacía el papel de un mánager artístico que representa a artistas anónimos y con escasas capacidades. En la pequeña pantalla dio sus primeros pasos ante una cámara en 'Farmacia de guardia', de Antonio Mercero, a principios de los años 90, con tres pequeños papeles de personajes distintos. Años después apareció en varios capítulos de 'Camera café', como Lorenzo, en 'A las once en casa' y 'Turno de oficio: diez años después'.
En cine le dio también en los años 90 rostro a personajes de 'Todo es mentira', de Álvaro Fernández Armero, 'Así en el cielo como en la tierra', de José Luis Cuerda, y 'Más que amor, frenesí', escrita y dirigida por Alfonso Albacete, David Menkes y Miguel Bardem.
