Contempopránea cañón en la Feval

El cambio de piel parece haberle sentado bien al Festival Contempopránea. La cita creada de forma idealista por Agustín Fuentes hace casi 30 años en Alburquerque había agotado claramente su etapa en Olivenza y buscó nuevos horizontes en Don Benito, en otra fecha y con otro formato. Y todo pareció ir bastante guay a la vista del disfrute general que expresó este sábado la mayoría de los miles de aficionados a la música más o menos ‘indie’ que se congregaron el recinto ferial extremeño por antonomasia, la Feval.

Los pabellones demostraron su versatilidad acogiendo dos escenarios distintos, uno exterior y otro interior. En este último se vivieron los platos fuertes de la jornada,satisfaciéndose diferentes perfiles entre los espectadores. Todo había empezado a mediodía, con un concierto acústico y gratis en la plaza de España a cargo de La Habitación Roja. Aunque acalorado, Jorge Martí siempre sabe meterse al público con sus ya clásicos himnos.

Ya por la tarde-noche, los más jóvenes se sintieron muy atraídos por la oscuridad de Depresión Sonora, la chispeante Lia Kali y los adoradísimos locales Sanguijuelas del Guadiana, uno de los grupos revelación de la temporada. Resulta emocionante comprobar cómo enarbolan el orgullo de ser extremeños en esta tierra que va dejando atrás los tópicos, aunque sea de forma lenta, gracias a gente como ellos.

También movió mucho al personal La Casa Azul con su calculada ligereza, pero lo más celebrado estaba por llegar, por muy tarde que fuese y mucha cola que hubiese que hacer para conseguir una hamburguesa. Que ese casi sea el único lunar de una organización rayana en la perfección habla con exactitud de lo sucedido.

Diego Ibáñez, con una muleta en plena actuación de Carolina Durante. / José Gómez

Carolina y Alcalá

Carolina Durante regresó a Extremadura después de varios intentos fallidos y lo hizo con una demostración de que el reducido ‘modelo festival’ les viene perfecto: pudieron tocar de forma poderosa muchísimas de sus canciones. Desde luego que ya son mucho más que la banda que le canta irónicamente a los ‘cayetanos’: su último disco, ‘Elige tu propia aventura’, es un catálogo de sensaciones que coquetean con la depresión, pero con imprimiéndoles un barniz de esperanza. Y bien que Diego Ibañez, muleta en ristre, lo transmitió a sus entregados seguidores sobre el escenario dombenitense.

El extenuante día lo cerró Alcalá Norte, sobre los que nunca se sabe si son lo más brillante que ha parido el rock español en los últimos años con sus letras indescifrables o bien una gigantesca estafa. Desde luego, como mínimo realizaron un concierto pulcro, potente técnicamente y con un enorme sentido del espectáculo. La complicidad que crean con su público tiene un mérito enorme.

Alcalá Norte. / José Gómez

En fin, que fue dar en la diana construir un festival más corto, fuera de un verano saturado de este tipo de celebraciones y en un lugar mejor comunicado que Olivenza.