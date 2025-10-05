Rosalía abre su diario personal: reflexiones sobre Leonard Cohen, la música y el paso del tiempo en su nueva 'newsletter'

“Un poco de ‘junk diary’, ideillas, pensamientos, canciones, sensaciones o gustos y disgustos, pero no todo a la vez”. Así es como definió Rosalía el pasado 4 de septiembre las cartas que sus seguidores encontrarían en su nuevo perfil de Substack. La cantante estrenó una cuenta en la red social de moda, un espacio que se convierte en una especie de blog personal o 'newsletter' que sus suscriptores reciben a través de sus correos electrónicos, donde también habitan otros nombres como Margaret Atwood, Pamela Anderson, Lena Dunham, Patti Smith y Catherine Lacey. La plataforma sigue en auge y Substack ya ha llegado a los 35 millones de suscriptores activos en el mes de marzo de 2025, según datos de la propia empresa.

En esta red social, donde la intérprete ya ha publicado dos escritos, comparte sus sentimentos, a veces con alguna pequeña falta de ortografía, pero con buena escritura literaria, y habla de sus referentes en la música, explica su proceso personal de composición de un disco e, incluso, celebra -con pocas ganas de fiesta, como ella misma confiesa- junto a sus seguidores su cumpleaños.

Para muchos también deja pistas sobre el lanzamiento de su próximo álbum, que parece cada vez más cercano, igual que en su momento hizo con una cuenta de Instagram secundaria que contenía imágenes sobre el proceso de creación de 'Motomami' y que descubrió poco antes de la salida del disco. De hecho, la primera publicación fue de lo más enigmática y hay quien afirma que podría tratarse de un verso de su nuevo disco: "Construiré mi paraíso en tu nombre, porque todo está por venir".

La cantante Rosalía / Instagram de Rosalía

El deseo de componer

La artista catalana publicó la primera carta de su blog el pasado 14 de septiembre, dedicada al cantautor Leonard Cohen. "Leonard Cohen solía decir que todo el mundo tiene una canción. Si es verdad que cada poeta tiene un poema, cada cineasta una película y cada músico una canción dentro de sí, entonces yo espero no encontrar nunca la mía", comenzaba la artista. La intérprete expresaba su deseo de dedicar toda su vida a no encontrar nunca esa canción, pese a inventir la mayor parte de su tiempo en ello. "Él encendió el deseo de escribir en mí y ojalá yo lo encienda en alguien así como él hizo conmigo".

En el texto, Rosalía revela que comenzó a estudiar música a los nueve años y que sigue viéndose como una “aprendiz”. Habla del error como una “presencia constante” ("siempre está ahí parado, mirándome, así que yo también lo miro de vuelta") en su oficio y reivindica la necesidad de abrazar la imperfección. "Paradójicamente, es también el error el que te mantiene ejercitando y siendo músico, un látigo dulce que te invita a continuar", reflexiona la cantante.

Creación de un disco

La artista describe también cómo nace un disco: "Ocurre de forma invisible mucho antes de que toques cualquier tecla, escribas cualquier frase o entonces cualquier nota. Todo empieza mucho antes de que puedas señalarlo o mucho menos nombrarlo; como una semilla que ni tú mismo sabías que estabas cultivando y, de un día para otro, es como si tu árbol se hubiera erguido solo”. Es más tarde -añade- que empiezas a "esbozar, disolver, desordenar, destrozar, recomponer, despedazar y levantar una idea".

Rosalía durante su actuación en el festival Primavera Sound 2023 / JORDI COTRINA / EPC

En concreto, la cantante catalana menciona tres fases inevitables a la hora de hacer un álbum: "La primera es volcar. Vómito y juego fruto de la intuición. La segunda es la persistencia: ¿Qué hay más aburrido que el medio de algo? El tramo elástico, celoso y que invita a la destrucción. Por último el pulido: donde te dedicas a dar tersura pese a estar completamente exhausto lo cual eres capaz de hacer por una única razón: porque, después de haber dado diez mil tumbos, por fin tienes una vision diáfana de aquello que te traes entre manos quizás cercana a la pulsión original o quizás completamente alejada de ella. Y con ello llega el final, la hora de soltar/saltar".

Un cumpleaños diferente

En la segunda entrada de su blog, y por ahora la última, Rosalía celebró su cumpleaños, el pasado jueves 25 de septiembre, con algunas reflexiones sobre el paso del tiempo que compartió con todos sus suscriptores. “Cumplir años: ni lo ansío ni me aterra. Tengo una relación extraña con mi edad”, escribió la artista. "A veces me sumo meses y a veces creo que tengo un año menos. A veces siento que llegué ayer y otras me olvido de las décadas que llevo aquí...".

En el texto, Rosalía detalló su fascinación por el número 33, al que considera cargado de simbolismo: “El número 3, número divino. El 33, la santísima trinidad dos veces. Cristo murió a los 33. La columna vertebral se compone de 33 vértebras al nacer, el alfabeto ruso contiene 33 letras, el 33 de la tabla periódica es el arsénico y en numerología el 33 es considerado un número divino porque es el combo de otros dos números maestros: el 11 y el 22”.

La cantante Rosalía, en su tercer cumpleaños. / SUBSTACK

Rosalía aprovechó además para reflexionar sobre la vida nómada que ha llevado en los últimos añosr: “Lo que tengo claro es que no me gusta celebrar cuando es mandatorio (…) Hace años que intento practicar la celebración de forma continuada”. Entre esas pequeñas celebraciones cotidianas, la artista destacó cosas tan sencillas como que su hermana se ría con una de sus bromas, que su sobrino quiera seguir jugando con ella, usar una manta que no pique o “morder un bombón y que no tenga licor dentro”. A pesar de no tener ganas de celebrar su cumpleaños, la cantante confirmó que sí que soplaría las velas. “Pareciera que una vez al año, tan solo durante los segundos mágicos antes de soplar, se abre un portal donde puedes pedir lo que sea que se te concederá, y ahí es cuando hay que aprovecharlo y pensar rápido y soplar fuerte y decir poco y sonreír mucho”.