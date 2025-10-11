La música de Bad Bunny reivindica el español ante las políticas del presidente Donald Trump

La idea de Bad Bunny de hablar y cantar en español en las plazas más importantes de Estados Unidos, donde el inglés es el idioma oficial, plasma su orgullo latino y su reivindicación de la diversidad lingüística y cultural ante las políticas del presidente Donald Trump.

Tras ser elegido para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, su defensa del español de cara a esa cita ha despertado controversia entre los sectores más conservadores de EEUU.

Según la escritora y lingüista puertorriqueña Maia Sherwood, Bad Bunny ha elegido expresarse en español "en espacios mediáticos anglohablantes, plantando bandera literal, figurada y lingüísticamente".

Una figura potente

"Bad Bunny es una figura lingüísticamente potente", aseguró a EFE Sherwood, miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y autora del diccionario 'El ABC de DtMF', que reúne palabras, frases y expresiones del disco 'Debí Tirar Más Fotos'.

Bad Bunny será reconocido como el 'Artista del Siglo 21' en los Premios Billboard / EFE

El artista más escuchado en el mundo es de Puerto Rico, una isla caribeña que pasó en 1898 de ser una colonia de España a estar bajo el dominio de EE. UU., país al que en la actualidad es un Estado Libre Asociado.

Pese a esta situación, el español es el idioma principal de los puertorriqueños y la lengua usada por Bad Bunny en sus canciones e incluso en algunos momentos de entrevistas con medios estadounidenses, como el pasado 4 de octubre en el popular programa Saturday Night Live.

Detractores y los que aprenden español

En ese programa, Bad Bunny afirmó que la huella de los latinos en EE. UU. "nunca nadie la podrá borrar" e instó a los espectadores del Super Bowl a aprender español: "Tienen cuatro meses", dijo.

Esto motivó a decenas de estadounidenses a subir vídeos en redes sociales intentando aprender el idioma y cantar las canciones de Bad Bunny, quien publicó algunos de ellos para impulsar a que más personas hagan lo mismo.

El catálogo de Bad Bunny podría generar 788.500 dólares a la semana, según Billboard / efe

"El hecho que haya dicho yo hablo español y que tienen cuatro meses para aprender, va atado a esa mentalidad de que nosotros no nos debemos sentir menos por ser latinos y por ser puertorriqueños", opinó a EFE Luisga Núñez, director musical del grupo Plena Libre.

Subordinado al inglés

Para la escritora Sherwood, esto simboliza "una inversión del poder lingüístico: el español, que ha estado subordinado al inglés en diferentes ámbitos internacionales, se vuelve aquí una lengua de poder cultural e incluso de prestigio".

Su defensa del español, sus comentarios a favor de los migrantes latinos y su decisión de no llevar su gira a EE. UU. por la redadas, ha fomentado las críticas de los políticos conservadores.

El propio presidente Trump dijo desconocer quién es Bad Bunny y tildó de "absolutamente ridícula" la decisión de la NFL, mientras que la organización fundada por el activista Charlie Kirk, Turning Point USA, anunció un espectáculo paralelo al del Super Bowl.

No busca el enfrentamiento

La lingüista Sherwood no percibe que la decisión de Bad Bunny sea en "ánimo de separación y enfrentamiento -del español acá y el inglés allá-, sino más bien de inclusión y reivindicación de la diversidad lingüística y cultural".

Esa inclusión también está marcada en el disco 'Debí Tirar Más Fotos', que incluye los ritmos autóctonos puertorriqueños de la bomba y la plena, que podrían sorprender en el Super Bowl.

Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl / efe

"A mí me parece increíble, que es muy probable, que yo escuche un cuatro, unos panderos y unos barriles sonar en el Super Bow. Me parece que es un sueño", dijo el director del grupo puertorriqueño Plena Libre.

"Lo que hace es poderoso"

Por su parte, el empresario y productor de música urbana Raphy Pina indicó que "lo que hace Bad Bunny es poderoso", tanto para la comunidad latina, como para los puertorriqueños que viven en la isla y en la diáspora.

"Hablar en español en Saturday Night Live y el Super Bowl no es solo orgullo puertorriqueño, es reafirmar que no hay que cambiar quién uno es para llegar lejos", aseguró a EFE Pina.

A su juicio, Bad Bunny "abre puertas y demuestra que el idioma no es una barrera, sino una bandera", lo que inspira "a toda una generación latina en EE. UU. y el mundo".