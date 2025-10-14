Sobreseimiento
Archivada la causa contra Juan José Ballesta por agresión sexual
La Audiencia Provincial de Madrid cierra el caso por las "dudas más que razonables" en el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación
EFE
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado las actuaciones seguidas contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual a petición de la Fiscalía que apreció "dudas más que razonables" sobre el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación.
Así lo acuerda la Audiencia en un auto en el que declara concluso el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.
El procedimiento empezó tras la denuncia que interpuso en agosto de 2023 una vecina de Parla (Madrid), de 47 años, contra el actor -que se dio a conocer en el año 2000 con su interpretación en la película 'El Bola'- y contra otro hombre por sendas violaciones sufridas en julio, tras las que la mujer ingresó en un centro psiquiátrico con un brote psicótico.
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- 12-0: la fiesta continúa en el Príncipe Felipe
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía
- Abrazos y alegría en el reencuentro de alumnos y profesores que hace 45 años estrenaron la Escuela Politécnica de Mérida
- Esto opinan los cacereños sobre los diseños modernos de los bancos: "Con los bancos sin respaldo acabaremos jorobados"
- Marta Herrera, directora de Urvipexsa en Cáceres: 'Las viviendas de Urvipexsa tiene un precio asequible porque solo tributan al 4% de IVA
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento