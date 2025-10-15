La VI Bienal Mario Vargas Llosa aterriza en Cáceres

El evento, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre, supone la primera edición celebrada en España, está organizado por la Cátedra Vargas Llosa y por la Junta de Extremadura, y contará, también, con actividades paralelas en Badajoz y en Trujillo.

De este modo, Extremadura se convertirá, por unos días, en punto de encuentro entre autores, editores, periodistas, filósofos y lectores, en un puente iberoamericano que pretende celebrar la potencia creativa del castellano, al mismo tiempo que se fomenta el diálogo entre América Latina y España. Todo ello en un marco incomparable, plagado de palacios renacentistas y centros de arte contemporáneo, con una programación que mira hacia el futuro.

El gran momento del evento será el Premio a la mejor novela publicada en los dos últimos años. El galardón será entregado el 25 de octubre, en el Gran Teatro de Cáceres, y contará con un premio de 100.000 dólares para el ganador. Los finalistas son Gustavo Faverón, de Perú, por “Minimosca”; Pola Oloixarac, de Argentina, por “Bad hombre”; Ignacio Martínez de Pisón, de España, por “Castillos de fuego”; Sergio Ramírez, de Nicaragua, por “El caballo dorado”; David Uclés, de España, por “La península de las casas vacías”; y Gioconda Belli, de Nicaragua, por “Un silencio lleno de murmullos”.

La primera edición celebrada en España tendrá a Cáceres como sede principal

Diálogos, encuentros y homenajes

Los seis finalistas abrirán la Bienal con un diálogo inaugural, en el Gran Teatro de Cáceres, que supondrá una clara apuesta por la conversación pública, el intercambio de ideas y la celebración colectiva de la lectura. La charla estará moderada por Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, y será la antesala del evento más esperado de la edición: un homenaje al propio escritor, que, bajo el nombre de “Mario, un pez en el agua”, repasará su trayectoria personal y literaria, a través de la lectura de fragmentos de su obra.

Presentado por Álvaro Vargas Llosa y dirigido por Edu Galán, el evento contará con invitados como Ana Belén, Ángeles Mastretta, Héctor Abad Faciolince, Manuel Jabois, Magüi Mira, Ayanta Barilli, Juan Cruz, Juan Gabriel Vásquez, Raúl Tola, Pilar Reyes, Karina Sainz Borgo y con la participación grabada de Joaquín Sabina y Aitana Sánchez-Gijón.

Presentación en Cáceres / Bienal Vargas Llosa

Una vez celebrado el acto inaugural, tomarán protagonismo otras dos ubicaciones, la Fundación Tatiana y el Museo Helga de Alvear, que se unirán al Gran Teatro en los eventos y actividades.

Tres enclaves, una cita

En el Gran Teatro tendrán lugar charlas sobre la transformación del escritor en figura mediática (El Escritor y los Medios), el retorno de la filosofía como guía vital (Las preguntas de la vida), la huella del periodismo en la narrativa (Narrativas periodísticas en la literatura contemporánea), la tensión entre alta y baja cultura (Los medios y la desconexión de la alta cultura), las adaptaciones literarias al cine y la televisión (Del libro a la pantalla), el papel del intelectual en la esfera pública (Voces discordantes) o el legado del Nobel peruano (Las enseñanzas de Vargas Llosa). Pasarán por el Gran Teatro voces de referencia como Fernando Savater, Juan Gabriel Vásquez, Enrique Krauze, Sánchez Adalid, Álvaro Vargas Llosa o Ángeles Mastretta. Pero habrá más, como actividades de la mano del Plan de Fomento de la Lectura o eventos musicales.

Por su parte, la Fundación Tatiana será el punto de encuentro con editores como Silvia Sesé (Anagrama), Pilar Reyes (Penguin Random House), Gustavo Guerrero (Gallimard) o Paca Flores (Periférica), que hablarán sobre el equilibrio entre arte, negocio y pasión que supone la razón de ser de los libros. Por otro lado, expertos como Ezequiel Martínez (director de la Feria del Libro de Buenos Aires), Eva Orúe (directora de la Feria del Libro de Madrid) o José Antonio Casablanca (Feria del Libro de Badajoz) charlarán sobre el papel que desempeñan las ferias de libros, es decir, sobre su condición de incontestables foros del ecosistema editorial, donde es posible descubrir nuevas voces y pensar nuevas estrategias, retos y oportunidades, abordando, también, la condición industrial de la profesión.

Por último, el Museo Helga de Alvear será tomado por la poesía performativa, gracias a Poética Contemporánea, espectáculo organizado por Pep Olona (Festival Poetas), que supone una fusión de palabras y artes escénicas. Conviene recordar la exposición abierta al público, que ofrecerá viñetas de novela gráfica, inspiradas en las novelas ganadoras de la Bienal y en la obra de Vargas Llosa, contando con la presencia de destacados autores del cómic español, entre los que figurarán tres extremeños: Fermín Solís, María Ramos y Roberto Massó.

Pero el evento irá más allá de Cáceres, ya que en Badajoz habrá invitados como María Reig, Jesús Sánchez Adalid, Santiago Mazarro, Laura Martínez-Belli o Fernando Iwasaki, mientras que en Trujillo aparecerán autores como Diego Doncel, Karina Sainz Borgo, Patricia Soley y Alberto Olmos, sin olvidar la exposición Entre el mar y el barro, organizada por Arte-Trujillo Perú y la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que rinde homenaje a la herencia cultural de la ciudad.

De izquiera a derecha, Sergio Ramírez Mercado (finalista), David Uclés (finalista), José Luis Gil Soto (Secretario General de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura), Juan Luis Cebrián (periodista y escritor; equipo fundador de El País y presidente emérito del Grupo PRISA), Victoria Bazaga Gazapo (Consejera de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura), Raúl Tola (Director de la Cátedra Vargas Llosa), Lucía de Orellana-Pizarro (Fundación Obra Pía de los Pizarro), Hernando de Orellana-Pizarro (Presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro), Juan Cruz (escritor, periodista y editor; equipo fundador de El País) / Bienal Vargas Llosa

Una celebración colectiva

Firmas de libros, clubes de lectura, actividades para el Día de las Bibliotecas, talleres de ilustración, etc. La VI Bienal Mario Vargas Llosa contará con toda una serie de actividades que representan una invitación a celebrar la cultura de la mejor forma posible: en comunidad. Una oportunidad para tender puentes, para reconocer acentos, escuchando a las generaciones y permitiendo a los libros cumplir una de sus funciones principales: abrir puertas.

Toda la programación pueden consultarse aquí.