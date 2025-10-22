De la marca Astérix a las mil y una vidas de James Bond: el lucrativo negocio de resucitar a los muertos

"Cuando Ian Fleming murió en 1964, se consideró que James Bond era demasiado popular como para correr la misma suerte". La frase, pronunciada por el eminente dipsómano Kingsley Amis poco antes de rematar la inconclusa 'El hombre de la pistola de oro' y ponerse manos a la obra con 'Colonel Sun', serviría también para otros personajes de leyenda como Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Lisbeth Salander, Pepe Carvalho, Philip Marlowe o George Smiley, a quien el hijo de John Le Carré, Nick Harkaway, acaba de 'resucitar' en 'La decisión de Karla'. ¿Para qué matarlos pudiendo mantenerlos vivitos y facturando en forma de lucrativas franquicias? La respuesta es lo que explica que la próxima semana llegue las librerías un nuevo caso de Poirot o que el número de novelas protagonizadas por James Bond ya triplique las que escribió en vida Ian Fleming.

Agatha Christie y Sophie Hannah / EPC

Sophie Hannah es Agatha Christie: larga vida a Poirot

La escritora británica Sophie Hannah se había empezado a crear un nombre en los círculos negrocriminales gracias a la saga policial de Simon Waterhouse y Charlie Zailer cuando le llegó uno de los encargos de su vida: devolver a la vida a Hercule Poirot, el insidioso detective belga al que Agatha Christie hizo debutar en 1920 en 'El misterioso caso de Styles' y del que se despidió en 1975 con 'Telón'. ''Es la reina del crimen, así que, ¿qué puedo decir?'', justificó en aquel momento, enero de 2014 y 'Los crímenes del monograma' en la parrilla de salida, una autora que desde entonces ha firmado 6 nuevas novelas protagonizadas por el más sibarita y pretencioso de los investigadores. En la última de ellas, 'The Last Death of the Year', arrastra a Poirot y Edward Catchpool a la minúscula isla griega de Lamperos. ¿Su secreto? Ambientar las nuevas entregas entre 1928 y 1932, años en los que Christie no publicó ningún caso del detective.

Lee Child (derecha) y su hermano Andrew, en una imagen promocional / EPC

Jack Reacher, todo queda en familia

''Los lectores no necesitan saber nada de mí ni de quién escribe los libros. Solo les importa Reacher. Y sé que ahora está en buenas manos'', relativizó el superventas británico Lee Child cuando anunció en 2020 que se jubilaba y, tras meditar largamente la mejor manera de aniquilar al ex policía militar favorito de Tom Cruise, ese vengador canónico llamado Jack Reacher, decidió cederle el personaje de los 100 millones de libros vendidos a su hermano, el también escritor Andrew Child. De momento, el relevo ya ha dejado cuatro nuevas novelas, aunque en todas ellas el nombre de Lee Child aparece (aún) mucho más grande que el de su hermano.

Stieg Larsson, flanqueado por David Lagercrantz y Karin Smirnoff / EPC

Un negocio llamado Stieg Larsson

En 2011, siete años después de la muerte de Stieg Larsson, su viuda Eva Gabrielsson lanzó una profética advertencia: ''A medida que la imagen de Stieg se va explotando, su esencia se diluye'', dijo. El autor sueco no llegó a ver el fenomenal éxito que tuvo 'Millennium', trilogía en la que desnudaba el racismo, los abusos de poder y la violencia contra las mujeres de las idílicas sociedades nórdicas, pero casi mejor así. ''Tienen suerte de que Stieg haya muerto, porque habría sido un gran obstáculo para sus negocios. Ahora, sin embargo, tienen una autopista libre de obstáculos'', denunció entonces Gabrielsson. Dicho y hecho: la familia de Larsson encomendó al escritor sueco David Lagercrantz, reportero criminal y biógrafo de Zlatan Ibrahimović, mantener a flote la inestable pareja formada por la enigmática hacker Lisbeth Salander y el periodista de investigación Mikael Blomkvist. Después de tres novelas, Lagercrantz cedió el testigo a Karin Smirnoff, quien suma ya dos nuevos títulos a la saga: 'Las garras del águila' y 'Los colmillos del lince'. ''Larsson nos contó algo nuevo. Es especialmente bueno con los personajes. Luego lo retomó David Lagercrantz y yo perdí un poco el interés porque no soy lectora de género negro. Esa Lisbeth Salander convertida en superheroína que lo resuelve todo no era para mí, ¿dónde quedó su vulnerabilidad?'', reconocía Smirnoff durante la promoción de la primera.

Carlos Zanón durante la promoción de su Carvalho / RICARD CUGAT

Cuando Carlos Zanón fue Vázquez Montalbán

''Si te dejan las llaves de un Ferrari, tienes que cogerlas, aunque lo devuelvas abollado'', se dijo Carlos Zanón cuando la familia de Manuel Vázquez Montalbán y la editorial Planeta le encomendaron el primer caso de Carvalho desde el póstumo 'Milenio Carvalho', publicado en 2004 en dos tomos. En manos del autor de 'Taxi', el célebre detective renació escéptico, tierno, apátrida, lúcido y leal en la convulsa Barcelona de 2017. Por lo que fuera, la experiencia no pasó de un libro: 'Problemas de identidad' (2019). Carvalho volvió a la vitrina y Zanón a sus novelas de hombres tristes y canciones supuestamente alegres.

Didier Conrad sujeta un cómic de Astérix ante la curiosa mirada del guionista Fabrice Caro / INF_EXTERNAS

¡Por Tutatis! ¡Astérix vive!

''Me he dado cuenta de que el personaje de Astérix pertenece a sus autores, pero también a los lectores'', aseguró Albert Uderzo cuando, en 2011, soltó amarras y ungió a Jean-Yves Ferri como su sucesor. La muerte en 1977 del guionista René Goscinny, cocreador de la serie, ya se había traducido en media docena de álbumes publicados en solitario por Uderzo, por lo que eventualidades como la edad no tenían por qué ser un problema para la pervivencia de las locas aventuras de los galos más irreductibles. Así, a los 24 álbumes originales del tándem Uderzo-Goscinny y los 7 en solitario de Uderzo hay que sumar los 5 firmados entre 2013 y 2021 por Ferri y Didier Conrad, y los 2 que en 2023 y 2025 han entregado Fabrice Caro y Conrad. En total, 380 millones de ejemplares vendidos y subiendo. ''No sé si puede durar eternamente. Hachette, el editor, lo espera, pero puede convertirse en folclore'', advirtió Ferri hace años. De momento, ahí siguen Astérix y Obélix, repartiendo mamporros en Lusitania. Algo parecido ocurre con Corto Maltés, marinero errante del que Hugo Pratt se despidió en 1988 con el extraño 'Mu', y que Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero devolvieron a las librerías en 2015 con 'Bajo el sol de medianoche'.

Kim Sherwood, la última autora en meterse en el pellejo de Ian Fleming / EPC_EXTERNAS

Bond, el paradigma de personaje-marca

La escritora londinense Kim Sherwood ha sido la primera mujer en medirse con el emblemático James Bond y, por el momento, la última en meterse en el pellejo de Ian Fleming a la hora de reinventar las aventuras del agente menos secreto del MI6. La británica, que debutó con 'Doble o nada' y publicó el pasado año 'A Spy Like Me', es el penúltimo eslabón de una larguísima cadena (de producción) que ha convertido a Bond, James Bond, en el paradigma de personaje-marca. El número de novelas publicadas tras la muerte de Fleming, sin ir más lejos, ya triplica el de títulos originales ideados por el autor de 'Chitty Chitty Bang Bang'. Ahí caben, es cierto, novelizaciones mediocres e intentos pedestres de mantener vivo el personaje, aunque también esfuerzos serios por relanzar la marca con Sebastian Faulks, Jeffery Deaver, William Boyd y Anthony Horowitz. Secuelas, precuelas y más de 100 millones de ejemplares vendidos. Cualquier cosa con tal de mantener la maquinaria en marcha.