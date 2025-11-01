-Le hago la misma pregunta que usted nos interpela en su libro, ¿Y si la IA me arregla la vida?, pero le sumo, ¿y yo no sé cómo?

-Esta herramienta hay que utilizarla con sentido común porque está muy democratizada con herramientas como ChatGPT y nos hemos adentrado sin saber qué es, como funciona, para qué lo deberíamos utilizar y para qué no. Nos hemos metido de lleno sin esta parte de aprendizaje, pero hay más, como vemos en el libro, que es relevante y necesitamos aprender.

«Desafortunadamente estás fichado con la huella digital. Más que medidas reactivas, hay que usar preventivas»

-¿Y qué es lo primero que deberíamos aprender?

-Que la IA no es lo mismo que la IA generativa (IAGen). La IA llevaba mucho tiempo con nosotros, se usaba en el Translate, Alexa, Siri, Amazon…, pero no éramos conscientes de ello. El objetivo de la IA es realizar cualquier tarea que podamos imaginar de la misma manera que lo haría un ser humano. La IAGenen cambio, es algo mucho más específico, y su propósito es generar contenidos de forma automática basándose en las instrucciones proporcionadas por el usuario, lo que conocemos como prompts. Cuando usamos, por ejemplo, ChatGPT lo hacemos creyendo que lo sabe hacer todo, pero no puede hacerlo. Si le pido un numero del 1 al 10 siempre nos va a dar el 7 y eso significa que sigue patrones; o si le pido que juegue al ajedrez, lo va a hacer bien, pero no de forma excelente. Hay muchos modelos de IA para este juego mucho más avanzados. Es decir, unos van muy bien para unas tareas, y otros para otras.

-¿Cómo se cual es la que tengo buscar según mis necesidades?

-Ahí tenemos que experimentar. Primero lo haré con ChatGPT que no jugará bien a algún juego. Lo comprobaré por mí mismo, así que buscaré diferentes aplicaciones. Es ir probando. ¿Cómo lo buscamos? Podríamos utilizar ChatGPTpara que nos indicara otras aplicaciones. Pero, ¿Deberíamos usarChatGPT? porque con Google sería suficiente. Estamos usando el ChatGPT para todo y no está diseñado para eso.

-Habla de los cuatro mitos más comunes sobre la IA…, entre ellos que la IA es algo nuevo…

-Si, si, y otro, como que nos pensamos que estamos conversando como si fuera una persona porque pensamos que empatiza, que tiene pensamientos, que nos está entendiendo y para nada es así. Utiliza patrones matemáticos en los datos y nos da la respuesta. Si le preguntamos dónde está la Sagrada Familia, lo que hace es detectar las palabras claves y va a buscar en datos que ya están publicados: noticias, informes... Encuentra lo que está y si busca en lo que no está, lo va a hacer mal. Si le pides que genere una mano con siete dedos, algo que no es común, no lo va a hacer, y si lo hace lo va a hacer mal.

-¿Qué diferencias hay entre la IA y la IA generativa, la conocida como prompts?

-Lo indica bien la palabra. La generativa es todo lo relacionado con la generación del texto, imágenes, audios, videos… de todo lo que generamos como humanos, pero lo hace la máquina; la IA es un término más amplio. Diríamos que la IA generativa es una subdivisión de lo que es la IA, por lo que esta última la podemos usar para, por ejemplo, con una radiografía obtener un diagnóstico médico, o para la recomendación de productos. La función de la IA generativa es generar contenido.

-¿Cómo debería ser un prompts efectivo?

-El prompts es lo que pedimos. A veces decimos que nos están dando mal la información, pero es que no lo estamos haciendo bien. Menciono en el libro una fórmula: objetivo, contexto y acción. Tengo que indicar muy bien lo que la herramienta haga. Si quiero un cuento es que quiero que me cuente una historia; contexto: lo que necesita la herramienta para alcanzar el objetivo. Si le pido que me cuente una historia, me hará lo que ella quiera, pero si yo quiero que esa historia sea similar a la de Terminator, tendré que decirle los personajes, como tiene que ser la introducción, el nudo, el desenlace..., cuanto más contexto mejor para que genere como nosotros queremos. ¿Acción? lo que queremos que haga. Si queremos que solo nos haga la introducción, todo el objetivo, toda la historia en un número de palabras determinado. Luego lo podemos complementar con un decálogo que indico en el libro.

«Si no quieres que algo se sepa, no lo digas a estas herramientas porque se puede usar si es necesario»

-¿Qué ocurriría si, por ejemplo, por hacer una broma le preguntamos a la IA sobre cómo perpetuar un asesinato perfecto?, ¿tendría consecuencias legales?, ¿quedaría en nuestro historial de búsquedas y podría ser delictivo?

-¡Es una muy buena pregunta, ha abierto un melón! Si le pides a estas herramientas que quieres matar a alguien, si lo dices así de claro, hay filtros que detectan y no te van a responder. Te indicará que no es legal y no te dará la respuesta, pero si se puede trampear, por ejemplo, en el caso de robar, como indico en el libro. Le dirá que no es legal, pero si le digo que es para un truco de un amigo, el filtro no lo detecta y te genera la respuesta. Está mejorando en relación con las anteriores versiones y claro. Se debe utilizar para hacer el bien y no el mal. ¿Quedaría marcado? Como cualquier aplicación tiene una política de uso que dice que se pueden revisar para entrenar modelos. Por ejemplo, una imagen nuestra que usemos para alguna cuestión. Si no quieres que algo se sepa no lo digas a estas herramientas porque se puede utilizar, legalmente, si es necesario.

-¿Cómo puedo gestionar mi huella digital?, ¿es posible?

Desafortunadamente estás fichado con la huella digital. Más que pedir medidas reactivas, hay que utilizar las preventivas. Hay que dejarle claro a la sociedad que en el uso está la prevención. Hay que establecer medidas preventivas no reactivas. Es como cuando posteas una foto. En ese momento la puedes eliminar, pero nadie te dice que no te hayan hecho una captura.

-Y, para terminar, ¿Cómo puedo gestionarme yo sí me dejo llevar por la vida resuelta en manos de la IA?

-Creo que practicando porque para ciertas cosas hace maravilla,pero otras muy mal. Hay que ser consciente y tener capacidad crítica porque siempre responde, pero no siempre es correcta la respuesta. No podemos dejarnos caer en la dependencia del uso.