El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada

The Who, Rosalía, Foo Fighters, Green Day, Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, Bon Iver, Metallica, Alanis Morissette... Estos son algunos de los nombres que Mad Cool ha reunido en Madrid desde que, en 2016, su director, Javier Arnaiz puso en marcha el mayor festival de la capital. Por el momento, se desconoce quiénes conformarán el cartel de su décima edición. Sin embargo, la organización ya ha anunciado la reestructuración del recinto y otras novedades para celebrar su aniversario.

Por un lado, tal y como han desvelado este jueves en un encuentro informal organizado en el UMusic Hotel de Madrid, desparecerán las torres de alta tensión que discurrían por el espacio Iberdrola Music hasta ahora.Y, por otro, eliminarán el escenario 2 para ampliar el 3, que ocupará su lugar. La idea es ganar zonas de descanso y esparcimiento para que la experiencia de los asistentes sea lo más satisfactoria posible.

Alanis Morissette, en el Mad Cool 2025. / JAVIER BRAGADO

El objetivo es renovar el festival para hacerlo más cercano e inclusivo, priorizando el bienestar de quienes lo visiten. Algo a lo que, desde pasadas ediciones, a través de sus encuestas de satisfacción, han prestado atención: como el ajuste de aforos para garantizar los flujos de acceso y la movilidad dentro del recinto. "El nuevo modelo nace de escuchar a nuestro público, de poner sus necesidades en el centro y de ofrecerles un espacio donde disfrutar de la música con la máxima calidad y comodidad", han subrayado.

Por segundo año consecutivo, el festival reducirá su aforo hasta un máximo de 55.000 personas. Otra de las principales novedades será el horario: para evitar las horas de mayor calor, la cita comenzará una hora más tarde de lo habitual. No obstante, sumará una cuarta jornada para garantizar el mismo número de propuestas. Las fechas ya se conocen: del 8 al 11 de julio de 2026.