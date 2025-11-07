LOS 40 Music Awards 2025
Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena con un look rompedor negro y maxigafas de sol
La artista catalana vestida de negro ha reaparecido con un conjunto de Balenciaga compuesto por un crop top de plumas y una falda de tiro bajo y voluminosa
Lucía Prieto
La artista catalana Rosalía ha revolucionado este viernes la alfombra roja de LOS 40 Music Awards 2025, que se ha paralizado a su llegada, el mismo día que estrena su cuarto álbum, 'LUX.
Rosalía ha llegado al pabellón multiusos Roig Arena, que acoge la gala, con unas gafas gigantes con brillantes y vestida con un dos piezas compuesto por un 'croptop' con plumas y una falda negra.
"Hemos venidos a celebrar"
Toda la prensa se ha concentrado para escuchar a la cantante, que se ha mostrado muy contenta de estar en València para presentar su disco: "Hemos venidos a celebrar. Me ha sorprendido mucho, la gente tenía muchas ganas y me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido así", ha dicho la artista.
Maxigafas de sol
La cantante ha asegurado estar "muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha ilusión" y también ha desvelado que "es un honor estrenarlo aquí". En cuanto a la acogida que ha tenido su último trabajo, Rosalí ha comentado que "me ha sorprendido mucho que la gente lo haya recibido con tantas ganas".
Como no podía ser de otra manera, Rosalí ha elegido un estilismo rompedor: vestida de negro con un conjunto de Balenciaga compuesto por un crop top de plumas y una falda de tiro bajo y voluminosa... Eso sí, lo que más ha destacado de su look han sido sus maxigafas de sol cargadas de brillantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas
- La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres
- Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad