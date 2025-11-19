Una pintura de Klimt se vende por 236 millones, la obra más cara de arte moderno subastada

'Retrato de Elisabeth Lederer', de Gustav Klimt, se ha vendido este martes en Nueva York por 236,4 millones de dólares (203 millones de euros) en una subasta de Sotheby's, lo que la convierte en la obra de arte moderno más cara subastada en la historia y en la segunda pintura más cara por detrás de 'Salvator Mundi', de Leonardo da Vinci, vendida en 2017 por 450 millones de dólares (387 millones de euros), según informa 'The New York Tymes'.

La casa de subastas tilda de "asombrosa" la cifra de venta y, según el medio citado, se superó con creces su estimación de 150 millones de dólares después de más de 19 minutos de pujas para alcanzar los 236,4 millones de dólares, con comisiones. El 'Retrato de Elisabeth Lederer' también ha superado el récord anterior de Klimt en subasta, establecido en 2023 con 108 millones de dólares (93 millones de euros).

El 'Retrato de Elisabeth Lederer' es un cuadro que muestra a la hija de los mecenas de Klimt. La pieza procedía de la herencia del heredero de cosméticos Leonard A. Lauder, quien falleció en junio. Pintada entre 1914 y 1916, la imagen muestra a una joven de 20 años con mejillas sonrosadas y una túnica imperial china con forma de dragón había estado colgada durante casi 40 años en el apartamento de Lauder en la Quinta Avenida y se cree que es uno de los dos únicos retratos de cuerpo entero de Klimt que aún permanecen en manos privadas.

En la subasta otra gran pieza subastada fue un retrete de oro del artista conceptual Maurizio Cattelan, que se vendió por 12,1 millones de dólares, según el medio citado, que destaca que la sala de ventas estaba "abarrotada". Sin embargo, esta venta fue algo "decepcionante", ya que subastó con una sola puja por el precio equivalente al oro, más las comisiones de la casa de subastas.

En total, las ventas de la noche generaron 706 millones de dólares (607 millones de euros), más del doble que las subastas equivalentes del año pasado en Sotheby's y el total más alto jamás alcanzado en la casa de subastas en una sola noche.